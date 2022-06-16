https://ria.ru/20220616/biolaboratorii-1795840824.html

Минобороны прокомментировало разъяснения Пентагона по биолабораториям

Минобороны прокомментировало разъяснения Пентагона по биолабораториям - РИА Новости, 16.06.2022

Минобороны прокомментировало разъяснения Пентагона по биолабораториям

"Разъяснения" Пентагона не отвечает на настоящие вопросы, по сути США наращивают военно-биологический потенциал, у Украины - роль полигона, заявил в четверг... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:54

2022-06-16T16:54

2022-06-16T16:54

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Разъяснения" Пентагона не отвечает на настоящие вопросы, по сути США наращивают военно-биологический потенциал, у Украины - роль полигона, заявил в четверг начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, 9 июня на сайте Пентагона было опубликовано официальное заявление о биологической деятельности США на территории постсоветского пространства. В нем американская администрация признала факт финансирования 46 украинских биолабораторий и связь Минобороны США с Украинским научно-технологическим центром (УНТЦ).Целью такого сотрудничества Пентагон назвал исключения возможности сотрудничества специалистов по биологическому оружию из соседних стран с "террористическими формированиями".Кроме того, начальник войск РХБЗ указал на неизвестные причины вывоза с Украины штаммов патогенных микроорганизмов – потенциальных агентов биологического оружия и биоматериалов украинских граждан без четко декларированных целей.Вызвал у Кириллова вопросы и то, что США и Украина умалчивают факты сотрудничества в военно-биологической сфере в международной отчетности по линии Конвенции о биологическом оружии, а США с 2001 года блокируют разработку ее проверочного механизма."Таким образом, представленная в заявлении Пентагона картина – всего лишь ширма, под прикрытием которой Соединенные Штаты осуществляют свою деятельность в обход международных договоренностей и продолжают наращивать военно-биологический потенциал. При этом Украине отведена роль полигона для проведения испытаний, сбора биологических материалов и изучения специфики распространения инфекционных заболеваний", - заключил генерал.

https://ria.ru/20220616/biolaboratorii-1795836583.html

https://ria.ru/20220527/laboratorii-1791226203.html

сша

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, украина, министерство обороны сша, войска рхбз, в мире