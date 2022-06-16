https://ria.ru/20220616/biolaboratorii-1795840824.html
Минобороны прокомментировало разъяснения Пентагона по биолабораториям
Минобороны прокомментировало разъяснения Пентагона по биолабораториям - РИА Новости, 16.06.2022
Минобороны прокомментировало разъяснения Пентагона по биолабораториям
"Разъяснения" Пентагона не отвечает на настоящие вопросы, по сути США наращивают военно-биологический потенциал, у Украины - роль полигона, заявил в четверг... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:54
2022-06-16T16:54
2022-06-16T16:54
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Разъяснения" Пентагона не отвечает на настоящие вопросы, по сути США наращивают военно-биологический потенциал, у Украины - роль полигона, заявил в четверг начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, 9 июня на сайте Пентагона было опубликовано официальное заявление о биологической деятельности США на территории постсоветского пространства. В нем американская администрация признала факт финансирования 46 украинских биолабораторий и связь Минобороны США с Украинским научно-технологическим центром (УНТЦ).Целью такого сотрудничества Пентагон назвал исключения возможности сотрудничества специалистов по биологическому оружию из соседних стран с "террористическими формированиями".Кроме того, начальник войск РХБЗ указал на неизвестные причины вывоза с Украины штаммов патогенных микроорганизмов – потенциальных агентов биологического оружия и биоматериалов украинских граждан без четко декларированных целей.Вызвал у Кириллова вопросы и то, что США и Украина умалчивают факты сотрудничества в военно-биологической сфере в международной отчетности по линии Конвенции о биологическом оружии, а США с 2001 года блокируют разработку ее проверочного механизма."Таким образом, представленная в заявлении Пентагона картина – всего лишь ширма, под прикрытием которой Соединенные Штаты осуществляют свою деятельность в обход международных договоренностей и продолжают наращивать военно-биологический потенциал. При этом Украине отведена роль полигона для проведения испытаний, сбора биологических материалов и изучения специфики распространения инфекционных заболеваний", - заключил генерал.
https://ria.ru/20220616/biolaboratorii-1795836583.html
https://ria.ru/20220527/laboratorii-1791226203.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, украина, министерство обороны сша, войска рхбз, в мире
Минобороны прокомментировало разъяснения Пентагона по биолабораториям
Минобороны: разъяснения Пентагона по биолабораториям на Украине не отвечают на вопросы
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. "Разъяснения" Пентагона не отвечает на настоящие вопросы, по сути США наращивают военно-биологический потенциал, у Украины - роль полигона, заявил в четверг начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, 9 июня на сайте Пентагона
было опубликовано официальное заявление о биологической деятельности США
на территории постсоветского пространства. В нем американская администрация признала факт финансирования 46 украинских биолабораторий и связь Минобороны США с Украинским научно-технологическим центром (УНТЦ).
Целью такого сотрудничества Пентагон назвал исключения возможности сотрудничества специалистов по биологическому оружию из соседних стран с "террористическими формированиями".
"Представленные США "разъяснения" не содержат ответы на поставленные нами вопросы. Почему работы проводились по заказу Пентагона, а их тематика не соответствовала актуальным проблемам здравоохранения Украины? С какой целью в биологических исследованиях на Украине принимали участие сотрудники военного ведомства США, а работы проводились в условиях секретности с ограничением доступа украинских специалистов к информации и помещениям?" - сказал Кириллов на брифинге.
Кроме того, начальник войск РХБЗ
указал на неизвестные причины вывоза с Украины
штаммов патогенных микроорганизмов – потенциальных агентов биологического оружия и биоматериалов украинских граждан без четко декларированных целей.
Вызвал у Кириллова вопросы и то, что США и Украина умалчивают факты сотрудничества в военно-биологической сфере в международной отчетности по линии Конвенции о биологическом оружии, а США с 2001 года блокируют разработку ее проверочного механизма.
"Таким образом, представленная в заявлении Пентагона картина – всего лишь ширма, под прикрытием которой Соединенные Штаты осуществляют свою деятельность в обход международных договоренностей и продолжают наращивать военно-биологический потенциал. При этом Украине отведена роль полигона для проведения испытаний, сбора биологических материалов и изучения специфики распространения инфекционных заболеваний", - заключил генерал.