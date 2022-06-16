https://ria.ru/20220616/biolaboratorii-1795836583.html

США на Украине готовят полевых эпидемиологов, заявили в Минобороны

США на Украине готовят полевых эпидемиологов, заявили в Минобороны - РИА Новости, 16.06.2022

США на Украине готовят полевых эпидемиологов, заявили в Минобороны

Анализ документов о деятельности американского Управления по снижению угрозы (DTRA) на Украине свидетельствует, что одной из его приоритетных задач является... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T16:45

2022-06-16T16:45

2022-06-16T16:45

украина

в мире

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Анализ документов о деятельности американского Управления по снижению угрозы (DTRA) на Украине свидетельствует, что одной из его приоритетных задач является подготовка полевых эпидемиологов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Анализ документов о деятельности Управления по снижению угрозы на Украине свидетельствует, что одной из приоритетных задач DTRA является подготовка полевых эпидемиологов. В рамках обучающих курсов американская сторона активно внедряет собственные стандарты диагностики инфекционных болезней, которые не соответствуют актуальным проблемам здравоохранения", - сказал Кириллов на брифинге в четверг.Он напомнил, что в 2015 году Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита, и борьба с этим особо опасным заболеванием является очевидным приоритетом."С учетом этого обращает на себя внимание ответ руководителя проекта украинского офиса DTRA Брендта Сигеля региональному представителю Всемирной организации здравоохранения. В нем указывается, что реализуемая на Украине программа снижения биологической угрозы "…не предусматривает изучения таких заболеваний, как полиомиелит…". Возникает вопрос: тогда о каких актуальных для Украины заболеваниях идет речь?", - добавил Кириллов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220610/ukraina-1794485539.html

https://ria.ru/20220616/biolaboratorii-1795835967.html

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, в мире