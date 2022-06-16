https://ria.ru/20220616/biolaboratorii-1795836583.html
США на Украине готовят полевых эпидемиологов, заявили в Минобороны
США на Украине готовят полевых эпидемиологов, заявили в Минобороны - РИА Новости, 16.06.2022
США на Украине готовят полевых эпидемиологов, заявили в Минобороны
Анализ документов о деятельности американского Управления по снижению угрозы (DTRA) на Украине свидетельствует, что одной из его приоритетных задач является... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T16:45
2022-06-16T16:45
2022-06-16T16:45
украина
в мире
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Анализ документов о деятельности американского Управления по снижению угрозы (DTRA) на Украине свидетельствует, что одной из его приоритетных задач является подготовка полевых эпидемиологов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Анализ документов о деятельности Управления по снижению угрозы на Украине свидетельствует, что одной из приоритетных задач DTRA является подготовка полевых эпидемиологов. В рамках обучающих курсов американская сторона активно внедряет собственные стандарты диагностики инфекционных болезней, которые не соответствуют актуальным проблемам здравоохранения", - сказал Кириллов на брифинге в четверг.Он напомнил, что в 2015 году Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита, и борьба с этим особо опасным заболеванием является очевидным приоритетом."С учетом этого обращает на себя внимание ответ руководителя проекта украинского офиса DTRA Брендта Сигеля региональному представителю Всемирной организации здравоохранения. В нем указывается, что реализуемая на Украине программа снижения биологической угрозы "…не предусматривает изучения таких заболеваний, как полиомиелит…". Возникает вопрос: тогда о каких актуальных для Украины заболеваниях идет речь?", - добавил Кириллов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220610/ukraina-1794485539.html
https://ria.ru/20220616/biolaboratorii-1795835967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире
США на Украине готовят полевых эпидемиологов, заявили в Минобороны
Минобороны: США на Украине занимаются подготовкой полевых эпидемиологов
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Анализ документов о деятельности американского Управления по снижению угрозы (DTRA) на Украине свидетельствует, что одной из его приоритетных задач является подготовка полевых эпидемиологов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Анализ документов о деятельности Управления по снижению угрозы на Украине
свидетельствует, что одной из приоритетных задач DTRA является подготовка полевых эпидемиологов. В рамках обучающих курсов американская сторона активно внедряет собственные стандарты диагностики инфекционных болезней, которые не соответствуют актуальным проблемам здравоохранения", - сказал Кириллов на брифинге в четверг.
Он напомнил, что в 2015 году Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита, и борьба с этим особо опасным заболеванием является очевидным приоритетом.
"С учетом этого обращает на себя внимание ответ руководителя проекта украинского офиса DTRA Брендта Сигеля региональному представителю Всемирной организации здравоохранения. В нем указывается, что реализуемая на Украине программа снижения биологической угрозы "…не предусматривает изучения таких заболеваний, как полиомиелит…". Возникает вопрос: тогда о каких актуальных для Украины заболеваниях идет речь?", - добавил Кириллов.