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"Узбекские железные дороги" запустят поезд еще в один город России

"Узбекские железные дороги" запустят поезд еще в один город России - РИА Новости, 16.06.2022

"Узбекские железные дороги" запустят поезд еще в один город России

"Узбекские железные дороги" возобновят движение пассажирского поезда "Ташкент – Волгоград - Ташкент" с 25 июня, продажа билетов уже открыта, сообщает в четверг... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T15:44

2022-06-16T15:44

2022-06-16T15:44

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ТАШКЕНТ, 16 июн – РИА Новости. "Узбекские железные дороги" возобновят движение пассажирского поезда "Ташкент – Волгоград - Ташкент" с 25 июня, продажа билетов уже открыта, сообщает в четверг пресс-служба компании.Из столицы Узбекистана состав будет отправляться по субботам в 23:58 (21:58 мск), а во вторник в 9:56 мск прибывать в Волгоград. В обратном направлении — по вторникам в 19:59 мск с возвращением в Ташкент в пятницу в 4:54 мск.В пресс-службе отмечают, что стоимость билетов на данном направлении составит от 1,37 миллиона сумов (около семи тысяч рублей).Ранее РЖД заявили, что в июне возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение с Узбекистаном, прерванное в 2020 году из-за эпидемии COVID-19. В частности, с 23 июня начнет курсировать поезд Ташкент — Самара, с 25 июня — состав Ташкент — Волгоград.

https://ria.ru/20220615/uzbekistanairways-1795511973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

волгоград, ташкент, узбекистан, ржд, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры