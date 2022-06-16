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"Узбекские железные дороги" запустят поезд еще в один город России - РИА Новости, 16.06.2022
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Туризм
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"Узбекские железные дороги" запустят поезд еще в один город России
"Узбекские железные дороги" запустят поезд еще в один город России - РИА Новости, 16.06.2022
"Узбекские железные дороги" запустят поезд еще в один город России
"Узбекские железные дороги" возобновят движение пассажирского поезда "Ташкент – Волгоград - Ташкент" с 25 июня, продажа билетов уже открыта, сообщает в четверг... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T15:44
2022-06-16T15:44
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ташкент
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ТАШКЕНТ, 16 июн – РИА Новости. "Узбекские железные дороги" возобновят движение пассажирского поезда "Ташкент – Волгоград - Ташкент" с 25 июня, продажа билетов уже открыта, сообщает в четверг пресс-служба компании.Из столицы Узбекистана состав будет отправляться по субботам в 23:58 (21:58 мск), а во вторник в 9:56 мск прибывать в Волгоград. В обратном направлении — по вторникам в 19:59 мск с возвращением в Ташкент в пятницу в 4:54 мск.В пресс-службе отмечают, что стоимость билетов на данном направлении составит от 1,37 миллиона сумов (около семи тысяч рублей).Ранее РЖД заявили, что в июне возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение с Узбекистаном, прерванное в 2020 году из-за эпидемии COVID-19. В частности, с 23 июня начнет курсировать поезд Ташкент — Самара, с 25 июня — состав Ташкент — Волгоград.
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волгоград, ташкент, узбекистан, ржд, новости - туризм, туризм, туристы, пассажиры
15:44 16.06.2022
 
"Узбекские железные дороги" запустят поезд еще в один город России

"Узбекские железные дороги" возобновят движение поезда из Ташкента в Волгоград 25 июня

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПассажиры в поезде на железнодорожной станции города Волжский
Пассажиры в поезде на железнодорожной станции города Волжский - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ТАШКЕНТ, 16 июн – РИА Новости. "Узбекские железные дороги" возобновят движение пассажирского поезда "Ташкент – Волгоград - Ташкент" с 25 июня, продажа билетов уже открыта, сообщает в четверг пресс-служба компании.
Из столицы Узбекистана состав будет отправляться по субботам в 23:58 (21:58 мск), а во вторник в 9:56 мск прибывать в Волгоград. В обратном направлении — по вторникам в 19:59 мск с возвращением в Ташкент в пятницу в 4:54 мск.
В пресс-службе отмечают, что стоимость билетов на данном направлении составит от 1,37 миллиона сумов (около семи тысяч рублей).
Ранее РЖД заявили, что в июне возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение с Узбекистаном, прерванное в 2020 году из-за эпидемии COVID-19. В частности, с 23 июня начнет курсировать поезд Ташкент — Самара, с 25 июня — состав Ташкент — Волгоград.
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 17:17Туризм
Uzbekistan Airways запустит рейсы из Ташкента в Красноярск
 
ТуризмВолгоградТашкентУзбекистанРЖДНовости - ТуризмТуризмтуристыпассажиры
 
 
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