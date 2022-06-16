10:09 16.06.2022 (обновлено: 11:26 16.06.2022)
Силуанов призвал принять доктрину технологической безопасности
Министр финансов Силуанов призвал принять доктрину технологической безопасности
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов и помощник президента РФ Максим Орешкин на сессии "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры" в рамках ПМЭФ-2022
Министр финансов РФ Антон Силуанов и помощник президента РФ Максим Орешкин на сессии "Российская экономика: современные вызовы и точки опоры" в рамках ПМЭФ-2022
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. России нужно принять доктрину технологической безопасности по аналогии с доктриной продовольственной безопасности, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ.
"Нам нужна сейчас собственная, как раньше была новая экономическая политика, новая промышленная политика, с опорой не только на собственные силы... Это как есть у нас доктрина продовольственной безопасности, так нужна доктрина технологической безопасности", - сказал он.
"Следующее, нам в этой связи нужно больше свободных предпринимателей, меньше администрирования, административного воздействия, больше защиты собственности", - добавил Силуанов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.