https://ria.ru/20220616/bezopasnost-1795658654.html

Силуанов призвал принять доктрину технологической безопасности

Силуанов призвал принять доктрину технологической безопасности - РИА Новости, 16.06.2022

Силуанов призвал принять доктрину технологической безопасности

России нужно принять доктрину технологической безопасности по аналогии с доктриной продовольственной безопасности, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов,... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T10:09

2022-06-16T10:09

2022-06-16T11:26

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

санкт-петербург

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. России нужно принять доктрину технологической безопасности по аналогии с доктриной продовольственной безопасности, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ."Следующее, нам в этой связи нужно больше свободных предпринимателей, меньше администрирования, административного воздействия, больше защиты собственности", - добавил Силуанов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/lekarstvo-1795656956.html

санкт-петербург

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкт-петербург