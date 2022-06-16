19:18 16.06.2022 (обновлено: 21:14 16.06.2022)
СМИ: Байден недоволен словами своих министров об ожидании победы Украины
NBC News: Байден отчитал Остина и Блинкена за слова об ожидании победы Украины
© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден был недоволен высказываниями шефа Пентагона и госсекретаря о том, что Вашингтон хочет победы Украины и ослабления России, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
"Байден считал, что министры зашли слишком далеко. <...> В ходе ранее не освещавшегося конференц-колла, когда Остин летал в Германию, а Блинкен — в Вашингтон, президент (США) выразил обеспокоенность тем, что их комментарии могут породить нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с Россией. Он сказал им смягчить тон", — говорится в материале на сайте телеканала.
По словам источника, Байдену не нравилась риторика министров.
"Байден не был доволен, когда Блинкен и Остин говорили о победе Украины", — приводит телеканал слова источника.
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Недовольство Байдена, по словам неназванных чиновников, отражало убеждение его администрации в том, что, несмотря на "неожиданные успехи украинских сил на раннем этапе", конфликт в конечном итоге пойдет в том направлении, в котором он идет сейчас, два месяца спустя, — станет затяжным конфликтом, "в котором Россия продолжает добиваться небольших и устойчивых успехов".
В апреле глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США хотят такого ослабления России, чтобы Москва не могла предпринимать такие же действия, как на Украине. Он также заявлял, что Киев нуждается в помощи Запада, чтобы "победить сегодня". Госсекретарь США Энтони Блинкен, по данным телеканала, также публично поддерживал эти заявления.