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СМИ: Байден недоволен словами своих министров об ожидании победы Украины - РИА Новости, 16.06.2022
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СМИ: Байден недоволен словами своих министров об ожидании победы Украины
СМИ: Байден недоволен словами своих министров об ожидании победы Украины - РИА Новости, 16.06.2022
СМИ: Байден недоволен словами своих министров об ожидании победы Украины
Президент США Джо Байден был недоволен высказываниями шефа Пентагона и госсекретаря о том, что Вашингтон хочет победы Украины и ослабления России, сообщает... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:18
2022-06-16T21:14
в мире
сша
украина
министерство обороны сша
ллойд остин
энтони блинкен
джо байден
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден был недоволен высказываниями шефа Пентагона и госсекретаря о том, что Вашингтон хочет победы Украины и ослабления России, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.По словам источника, Байдену не нравилась риторика министров."Байден не был доволен, когда Блинкен и Остин говорили о победе Украины", — приводит телеканал слова источника.Недовольство Байдена, по словам неназванных чиновников, отражало убеждение его администрации в том, что, несмотря на "неожиданные успехи украинских сил на раннем этапе", конфликт в конечном итоге пойдет в том направлении, в котором он идет сейчас, два месяца спустя, — станет затяжным конфликтом, "в котором Россия продолжает добиваться небольших и устойчивых успехов".В апреле глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США хотят такого ослабления России, чтобы Москва не могла предпринимать такие же действия, как на Украине. Он также заявлял, что Киев нуждается в помощи Запада, чтобы "победить сегодня". Госсекретарь США Энтони Блинкен, по данным телеканала, также публично поддерживал эти заявления.
https://ria.ru/20220615/bayden-1795491447.html
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, ллойд остин, энтони блинкен, джо байден
19:18 16.06.2022 (обновлено: 21:14 16.06.2022)
 
СМИ: Байден недоволен словами своих министров об ожидании победы Украины

NBC News: Байден отчитал Остина и Блинкена за слова об ожидании победы Украины

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден был недоволен высказываниями шефа Пентагона и госсекретаря о том, что Вашингтон хочет победы Украины и ослабления России, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

"Байден считал, что министры зашли слишком далеко. <...> В ходе ранее не освещавшегося конференц-колла, когда Остин летал в Германию, а Блинкен — в Вашингтон, президент (США) выразил обеспокоенность тем, что их комментарии могут породить нереалистичные ожидания и увеличить риск прямого конфликта США с Россией. Он сказал им смягчить тон", — говорится в материале на сайте телеканала.

По словам источника, Байдену не нравилась риторика министров.
"Байден не был доволен, когда Блинкен и Остин говорили о победе Украины", — приводит телеканал слова источника.
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Недовольство Байдена, по словам неназванных чиновников, отражало убеждение его администрации в том, что, несмотря на "неожиданные успехи украинских сил на раннем этапе", конфликт в конечном итоге пойдет в том направлении, в котором он идет сейчас, два месяца спустя, — станет затяжным конфликтом, "в котором Россия продолжает добиваться небольших и устойчивых успехов".
В апреле глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США хотят такого ослабления России, чтобы Москва не могла предпринимать такие же действия, как на Украине. Он также заявлял, что Киев нуждается в помощи Запада, чтобы "победить сегодня". Госсекретарь США Энтони Блинкен, по данным телеканала, также публично поддерживал эти заявления.
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