https://ria.ru/20220616/bayden-1795903897.html

СМИ: Байден недоволен словами своих министров об ожидании победы Украины

СМИ: Байден недоволен словами своих министров об ожидании победы Украины - РИА Новости, 16.06.2022

СМИ: Байден недоволен словами своих министров об ожидании победы Украины

Президент США Джо Байден был недоволен высказываниями шефа Пентагона и госсекретаря о том, что Вашингтон хочет победы Украины и ослабления России, сообщает... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:18

2022-06-16T19:18

2022-06-16T21:14

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энтони блинкен

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент США Джо Байден был недоволен высказываниями шефа Пентагона и госсекретаря о том, что Вашингтон хочет победы Украины и ослабления России, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.По словам источника, Байдену не нравилась риторика министров."Байден не был доволен, когда Блинкен и Остин говорили о победе Украины", — приводит телеканал слова источника.Недовольство Байдена, по словам неназванных чиновников, отражало убеждение его администрации в том, что, несмотря на "неожиданные успехи украинских сил на раннем этапе", конфликт в конечном итоге пойдет в том направлении, в котором он идет сейчас, два месяца спустя, — станет затяжным конфликтом, "в котором Россия продолжает добиваться небольших и устойчивых успехов".В апреле глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США хотят такого ослабления России, чтобы Москва не могла предпринимать такие же действия, как на Украине. Он также заявлял, что Киев нуждается в помощи Запада, чтобы "победить сегодня". Госсекретарь США Энтони Блинкен, по данным телеканала, также публично поддерживал эти заявления.

https://ria.ru/20220615/bayden-1795491447.html

https://ria.ru/20220614/zerno-1795294461.html

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в мире, сша, украина, министерство обороны сша, ллойд остин, энтони блинкен, джо байден