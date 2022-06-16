https://ria.ru/20220616/bayden-1795639237.html
Песков ответил на вопрос об отношении Кремля к Байдену
Песков ответил на вопрос об отношении Кремля к Байдену - РИА Новости, 16.06.2022
Песков ответил на вопрос об отношении Кремля к Байдену
Россия никогда не будет опускаться до того, чтобы давать нелестные оценки в адрес лидеров других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T08:41
2022-06-16T08:41
2022-06-16T09:33
джо байден
сша
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия никогда не будет опускаться до того, чтобы давать нелестные оценки в адрес лидеров других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, комментируя вопрос о том, как Москва относится к президенту США Джо Байдену, учитывая его поведение в адрес России."Мы никогда не будем опускаться до того, чтобы давать какие-то нелестные оценки главам других государств и тем более говорить какие-то оскорбительные слова в адрес руководителей и глав других государств. Главы других государств допускали для себя такое, мы уподобляться этому не будем", - сказал Песков."Скорее, это - вопрос для граждан этой страны. Именно граждане страны дают оценку своим руководителям. Это – не наше дело. Наше дело – те недружественные шаги, которые принимаются в отношении нас. И мы будем с ними бороться", - добавил Песков.В четверг исполнился ровно год со дня саммита России и США, который прошел 16 июня 2021-го в Женеве. На нем президенты Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.
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"Скорее это вопрос для граждан этой страны" – Песков об оценке Байдена
Оценка Байдена - вопрос, скорее, для американцев, заявил в интервью РИА Новости Песков и объяснил отношение России к американскому лидеру.
2022-06-16T08:41
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PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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джо байден, сша, дмитрий песков, россия
08:41 16.06.2022 (обновлено: 09:33 16.06.2022)
Песков ответил на вопрос об отношении Кремля к Байдену
Песков: Россия никогда не будет опускаться до нелестных оценок лидеров других стран
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия никогда не будет опускаться до того, чтобы давать нелестные оценки в адрес лидеров других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, комментируя вопрос о том, как Москва относится к президенту США Джо Байдену, учитывая его поведение в адрес России.
"Мы никогда не будем опускаться до того, чтобы давать какие-то нелестные оценки главам других государств и тем более говорить какие-то оскорбительные слова в адрес руководителей и глав других государств. Главы других государств допускали для себя такое, мы уподобляться этому не будем", - сказал Песков.
"Скорее, это - вопрос для граждан этой страны. Именно граждане страны дают оценку своим руководителям. Это – не наше дело. Наше дело – те недружественные шаги, которые принимаются в отношении нас. И мы будем с ними бороться", - добавил Песков.
В четверг исполнился ровно год со дня саммита России
и США
, который прошел 16 июня 2021-го в Женеве
. На нем президенты Владимир Путин
и Джо Байден
провели двусторонние переговоры.