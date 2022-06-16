https://ria.ru/20220616/bayden-1795639237.html

Песков ответил на вопрос об отношении Кремля к Байдену

Песков ответил на вопрос об отношении Кремля к Байдену - РИА Новости, 16.06.2022

Песков ответил на вопрос об отношении Кремля к Байдену

Россия никогда не будет опускаться до того, чтобы давать нелестные оценки в адрес лидеров других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T08:41

2022-06-16T08:41

2022-06-16T09:33

джо байден

сша

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Россия никогда не будет опускаться до того, чтобы давать нелестные оценки в адрес лидеров других стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости, комментируя вопрос о том, как Москва относится к президенту США Джо Байдену, учитывая его поведение в адрес России."Мы никогда не будем опускаться до того, чтобы давать какие-то нелестные оценки главам других государств и тем более говорить какие-то оскорбительные слова в адрес руководителей и глав других государств. Главы других государств допускали для себя такое, мы уподобляться этому не будем", - сказал Песков."Скорее, это - вопрос для граждан этой страны. Именно граждане страны дают оценку своим руководителям. Это – не наше дело. Наше дело – те недружественные шаги, которые принимаются в отношении нас. И мы будем с ними бороться", - добавил Песков.В четверг исполнился ровно год со дня саммита России и США, который прошел 16 июня 2021-го в Женеве. На нем президенты Владимир Путин и Джо Байден провели двусторонние переговоры.

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сша

россия

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"Скорее это вопрос для граждан этой страны" – Песков об оценке Байдена Оценка Байдена - вопрос, скорее, для американцев, заявил в интервью РИА Новости Песков и объяснил отношение России к американскому лидеру. 2022-06-16T08:41 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

джо байден, сша, дмитрий песков, россия