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Новый представитель Белого дома рассмеялась после вопроса о Байдене - РИА Новости, 16.06.2022
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Новый представитель Белого дома рассмеялась после вопроса о Байдене
Новый представитель Белого дома рассмеялась после вопроса о Байдене - РИА Новости, 16.06.2022
Новый представитель Белого дома рассмеялась после вопроса о Байдене
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла внятно ответить на вопрос о кондициях президента Джо Байдена, сообщает Fox News. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T06:19
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в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла внятно ответить на вопрос о кондициях президента Джо Байдена, сообщает Fox News.Во время интервью телеканалу CNN Жан-Пьер был задан вопрос о том, хватит ли, по ее мнению, физической и психической выносливости Байдену для продолжения работы на посту даже после 2024 года (очередных президентских выборов. – прим. ред.).В ответ пресс-секретарь Белого дома была вынуждена отшучиваться. "Вы задаете мне этот вопрос, боже мой", - заявила со смехом Жан-Пьер. По ее словам, это "не тот вопрос", который "мы должны даже задавать". Представитель американской администрации добавила, что сама "не поспевает" за Байденом, предложив также "посмотреть на проделанную им работу".Публикация Fox News вызвала активный отклик читателей в комментариях.""Да", это именно тот вопрос, который мы должны задать. Я не могу поверить, что представитель Белого дома похожа на подростка из 90-х. Она уклонилась от вопроса", - написал пользователь JZ."Она сказала, что не может угнаться за ним? Чертова улитка может!" – пошутил Consertive Mormon."Должно быть, она в очень плохой форме, если не может угнаться за стариком Джо", - согласился MLA."Она говорит: "просто посмотрите на проделанную им работу". Какую работу?" – задалась вопросом Kendra Stoneking.Ранее Жан-Пьер подтвердила намерение Байдена баллотироваться на второй срок на выборах в 2024 году. Она отвергла заявления, которые содержались в ранее опубликованном материале газеты New York Times о том, что проблемой для выдвижения на второй срок у действующего 79-летнего президента якобы является его возраст. Пресс-секретарь добавила, что в американской администрации не фокусируются на этом вопросе.Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, а частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей, заставляют многих подозревать, что у него проблемы со здоровьем.
https://ria.ru/20220613/bayden-1795042380.html
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в мире, сша, джо байден
06:19 16.06.2022 (обновлено: 09:20 16.06.2022)
 
Новый представитель Белого дома рассмеялась после вопроса о Байдене

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер отшутилась в ответ на вопрос о состоянии Джо Байдена

© AP Photo / Patrick SemanskyПредствитель Белого дома Карин Жан-Пьер
Предствитель Белого дома Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Предствитель Белого дома Карин Жан-Пьер. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер не смогла внятно ответить на вопрос о кондициях президента Джо Байдена, сообщает Fox News.
Во время интервью телеканалу CNN Жан-Пьер был задан вопрос о том, хватит ли, по ее мнению, физической и психической выносливости Байдену для продолжения работы на посту даже после 2024 года (очередных президентских выборов. – прим. ред.).
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В ответ пресс-секретарь Белого дома была вынуждена отшучиваться. "Вы задаете мне этот вопрос, боже мой", - заявила со смехом Жан-Пьер. По ее словам, это "не тот вопрос", который "мы должны даже задавать". Представитель американской администрации добавила, что сама "не поспевает" за Байденом, предложив также "посмотреть на проделанную им работу".
Публикация Fox News вызвала активный отклик читателей в комментариях.
""Да", это именно тот вопрос, который мы должны задать. Я не могу поверить, что представитель Белого дома похожа на подростка из 90-х. Она уклонилась от вопроса", - написал пользователь JZ.
"Она сказала, что не может угнаться за ним? Чертова улитка может!" – пошутил Consertive Mormon.
"Должно быть, она в очень плохой форме, если не может угнаться за стариком Джо", - согласился MLA.
"Она говорит: "просто посмотрите на проделанную им работу". Какую работу?" – задалась вопросом Kendra Stoneking.
Ранее Жан-Пьер подтвердила намерение Байдена баллотироваться на второй срок на выборах в 2024 году. Она отвергла заявления, которые содержались в ранее опубликованном материале газеты New York Times о том, что проблемой для выдвижения на второй срок у действующего 79-летнего президента якобы является его возраст. Пресс-секретарь добавила, что в американской администрации не фокусируются на этом вопросе.
Байден, которому в этом году исполняется 80 лет, является самым пожилым президентом США в истории, а частые оплошности и случаи, когда он теряет ход мыслей, заставляют многих подозревать, что у него проблемы со здоровьем.
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