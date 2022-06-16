https://ria.ru/20220616/batman-1795880261.html

Владельцы кинотеатров прокомментировали выход "Бэтмена" в России

Владельцы кинотеатров прокомментировали выход "Бэтмена" в России - РИА Новости, 16.06.2022

Владельцы кинотеатров прокомментировали выход "Бэтмена" в России

Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) прокомментировала показы "Бэтмена" в России. Ее представители рассказали сайту Cinemaplex, каким образом релиз стал... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:47

2022-06-16T18:47

2022-06-16T19:07

культура

новости культуры

бэтмен

кино и сериалы

россия

что посмотреть

кинотеатры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785514263_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_6352c2c5f59b84d810225b43dccc8f42.jpg

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК) прокомментировала показы "Бэтмена" в России. Ее представители рассказали сайту Cinemaplex, каким образом релиз стал возможен. Он осуществляется "на основании ранее заключенных лицензионных договоров". По словам участников акции, "будут соблюдены все требования законодательства, отчет о каждом сеансе пойдет в ЕАИС, а обязанности по начислению и дальнейшей выплате прокатной платы выполнены с учетом новых реалий", пишут в Cinemaplex.Договор с Universal Pictures Russia российские компании заключили в феврале и выполнили со своей стороны обязательства по рекламе. Фильм также получил прокатное удостоверение. Но в марте 2022 года дистрибьютор приостановил деятельность в России. Никакие официальные документы кинотеатры не получили. "Более того, по условиям лицензионных соглашений односторонний отказ правообладателя при отсутствии каких-либо нарушений со стороны кинотеатра в принципе не предусмотрен. Таким образом, лицензионные соглашения были частично исполнены кинотеатрами (в части рекламы фильма) и не были аннулированы в части публичного показа фильма", – объясняют организаторы.Так как российские представительства иностранных компаний прекратили работать или приостановили договоры с западными партнерами, то это стало "препятствием для кинотеатров, которые хотели продолжить свою работу в правом поле", указывается в публикации. "Но подписанный 27 мая 2022 года Президентом РФ Указ №322 ("О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями", — Прим. ред.), частично урегулировал возникшие разногласия", — уточняют в статье Cinemaplex.Тем не менее случай с "Бэтменом" уникальный, отметил Сергей Пирожков, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров. Аналогичных проектов у кинотеатров нет. "Фундаментальное отличие показа "Бэтмена" от "Доктора Стрэнджа" или "Топ Гана" заключается в том, что у этих фильмов отсутствует прокатное удостоверение, у них нет правообладателя на территории РФ и не было заключено никакого соглашения с правообладателем", – объясняет Пирожков.

https://ria.ru/20220427/kino-1785715667.html

https://ria.ru/20220608/kino-1794082055.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, бэтмен, кино и сериалы, россия, что посмотреть , кинотеатры