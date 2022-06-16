https://ria.ru/20220616/azovstal-1795639420.html

Житель Северодонецка рассказал о пропавших на "Азоте" родственниках

Житель Северодонецка рассказал о пропавших на "Азоте" родственниках - РИА Новости, 16.06.2022

Житель Северодонецка рассказал о пропавших на "Азоте" родственниках

Житель Северодонецка Юрий Федуркин уже месяц ждет выхода родителей и брата из бомбоубежища на химическом комбинате "Азот" - он жил вместе с ними, но отлучился... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T08:50

2022-06-16T08:50

2022-06-16T13:18

специальная военная операция на украине

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 16 июн - РИА Новости. Житель Северодонецка Юрий Федуркин уже месяц ждет выхода родителей и брата из бомбоубежища на химическом комбинате "Азот" - он жил вместе с ними, но отлучился за продуктами, а обратно не смог попасть из-за боевых действий. С тех пор у Юрия нет никакой информации о здоровье и самочувствии самых близких родных."У меня там тоже место было, на бомбоубежище. Но я выходил за продуктами в город - в магазин или за гуманитаркой. Потом приносил их обратно, для родителей и брата", - объяснил Федуркин РИА Новости.В начале мая он делал очередную вылазку - в их квартире еще был запас продуктов, Юрий пошёл за ними. Однако вернуться на завод он не смог: в этом районе начались военные действия между силами ЛНР и украинскими боевиками."Пришлось вернуться домой и там жить", - объясняет он.С тех пор никакой информации о родителях и брате у Юрия нет. "Связь никакая не работает, и оттуда никто не выходит", - говорит он.Из-за продолжения обстрелов и перестрелок сам он пойти на завод также не может, не могут выйти оттуда и родители."Что с ними сейчас - у меня никакой информации. Может быть, их в заложниках держат", - говорит он.Не может Юрий и бросить родных и уехать из Северодонецка, хотя эвакуация продолжается. Одна надежда - что гуманитарный коридор заработает. А пока Федуркин каждый день приходит к комендатуре Северодонецка в надежде, что сюда с завода привезут его родителей, брата и других "заключенных" бомбоубежища на заводе "Азот".Химический комбинат "Азот" находится в городе Северодонецк ЛНР. На данный момент территория завода подконтрольна украинским вооруженным формированиям. При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия. По данным Минобороны России, отступая из жилой застройки Северодонецка, боевики вывели из города в промзону комбината сотни мирных жителей, чтобы прикрываться ими как живым щитом.Российская армия предложила блокированным боевикам и иностранным наемникам сложить оружие и сдаться в плен, гарантировав им жизнь и достойное обращение. В среду, 15 июня, начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса Вооруженных сил ЛНР Александр Никишин объявил, что на заводе находится "сильно меньше" 1,5 тысячи гражданских, о которых заявлялось изначально.В среду с 8.00 утра по московскому времени до 20.00 российская сторона для эвакуации мирного населения с территории "Азота" предоставила гуманитарный коридор в северном направлении в сторону города Сватово в ЛНР. Однако украинские боевики сорвали эвакуацию, нарушив режим прекращения огня и обстреляв жилые кварталы Северодонецка, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

https://ria.ru/20220616/vooruzheniya-1795536939.html

https://ria.ru/20220616/naemniki-1795631436.html

https://ria.ru/20220616/vsu-1795622569.html

северодонецк

луганская народная республика

азовсталь

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мирные жители об иностранных наемниках на заводе "Азот" На северодонецком заводе "Азот" находится много иностранных наемников, рассказали женщины, которым на днях удалось вырваться из бомбоубежища на предприятии. 2022-06-16T08:50 true PT1M09S

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Влада Копылова

в мире, северодонецк, луганская народная республика, азовсталь, мариуполь