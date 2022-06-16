https://ria.ru/20220616/azovstal-1795639420.html
Житель Северодонецка рассказал о пропавших на "Азоте" родственниках
Житель Северодонецка рассказал о пропавших на "Азоте" родственниках - РИА Новости, 16.06.2022
Житель Северодонецка рассказал о пропавших на "Азоте" родственниках
Житель Северодонецка Юрий Федуркин уже месяц ждет выхода родителей и брата из бомбоубежища на химическом комбинате "Азот" - он жил вместе с ними, но отлучился... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T08:50
2022-06-16T08:50
2022-06-16T13:18
специальная военная операция на украине
в мире
северодонецк
луганская народная республика
азовсталь
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795643118_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8ce18a0a426cd83eb517de68d629eda1.jpg
СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 16 июн - РИА Новости. Житель Северодонецка Юрий Федуркин уже месяц ждет выхода родителей и брата из бомбоубежища на химическом комбинате "Азот" - он жил вместе с ними, но отлучился за продуктами, а обратно не смог попасть из-за боевых действий. С тех пор у Юрия нет никакой информации о здоровье и самочувствии самых близких родных."У меня там тоже место было, на бомбоубежище. Но я выходил за продуктами в город - в магазин или за гуманитаркой. Потом приносил их обратно, для родителей и брата", - объяснил Федуркин РИА Новости.В начале мая он делал очередную вылазку - в их квартире еще был запас продуктов, Юрий пошёл за ними. Однако вернуться на завод он не смог: в этом районе начались военные действия между силами ЛНР и украинскими боевиками."Пришлось вернуться домой и там жить", - объясняет он.С тех пор никакой информации о родителях и брате у Юрия нет. "Связь никакая не работает, и оттуда никто не выходит", - говорит он.Из-за продолжения обстрелов и перестрелок сам он пойти на завод также не может, не могут выйти оттуда и родители."Что с ними сейчас - у меня никакой информации. Может быть, их в заложниках держат", - говорит он.Не может Юрий и бросить родных и уехать из Северодонецка, хотя эвакуация продолжается. Одна надежда - что гуманитарный коридор заработает. А пока Федуркин каждый день приходит к комендатуре Северодонецка в надежде, что сюда с завода привезут его родителей, брата и других "заключенных" бомбоубежища на заводе "Азот".Химический комбинат "Азот" находится в городе Северодонецк ЛНР. На данный момент территория завода подконтрольна украинским вооруженным формированиям. При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия. По данным Минобороны России, отступая из жилой застройки Северодонецка, боевики вывели из города в промзону комбината сотни мирных жителей, чтобы прикрываться ими как живым щитом.Российская армия предложила блокированным боевикам и иностранным наемникам сложить оружие и сдаться в плен, гарантировав им жизнь и достойное обращение. В среду, 15 июня, начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса Вооруженных сил ЛНР Александр Никишин объявил, что на заводе находится "сильно меньше" 1,5 тысячи гражданских, о которых заявлялось изначально.В среду с 8.00 утра по московскому времени до 20.00 российская сторона для эвакуации мирного населения с территории "Азота" предоставила гуманитарный коридор в северном направлении в сторону города Сватово в ЛНР. Однако украинские боевики сорвали эвакуацию, нарушив режим прекращения огня и обстреляв жилые кварталы Северодонецка, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
https://ria.ru/20220616/vooruzheniya-1795536939.html
https://ria.ru/20220616/naemniki-1795631436.html
https://ria.ru/20220616/vsu-1795622569.html
северодонецк
луганская народная республика
азовсталь
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795643118_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e2f831c66db5fb668294a460642d1206.jpg
Мирные жители об иностранных наемниках на заводе "Азот"
На северодонецком заводе "Азот" находится много иностранных наемников, рассказали женщины, которым на днях удалось вырваться из бомбоубежища на предприятии.
2022-06-16T08:50
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, северодонецк, луганская народная республика, азовсталь, мариуполь
08:50 16.06.2022 (обновлено: 13:18 16.06.2022)
Житель Северодонецка рассказал о пропавших на "Азоте" родственниках
Житель Северодонецка ждет выхода родственников из бомбоубежища на химкомбинате "Азот"
СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 16 июн - РИА Новости. Житель Северодонецка Юрий Федуркин уже месяц ждет выхода родителей и брата из бомбоубежища на химическом комбинате "Азот" - он жил вместе с ними, но отлучился за продуктами, а обратно не смог попасть из-за боевых действий. С тех пор у Юрия нет никакой информации о здоровье и самочувствии самых близких родных.
"У меня там тоже место было, на бомбоубежище. Но я выходил за продуктами в город - в магазин или за гуманитаркой. Потом приносил их обратно, для родителей и брата", - объяснил Федуркин РИА Новости.
В начале мая он делал очередную вылазку - в их квартире еще был запас продуктов, Юрий пошёл за ними. Однако вернуться на завод он не смог: в этом районе начались военные действия между силами ЛНР
и украинскими боевиками.
"Пришлось вернуться домой и там жить", - объясняет он.
С тех пор никакой информации о родителях и брате у Юрия нет. "Связь никакая не работает, и оттуда никто не выходит", - говорит он.
Из-за продолжения обстрелов и перестрелок сам он пойти на завод также не может, не могут выйти оттуда и родители.
"Что с ними сейчас - у меня никакой информации. Может быть, их в заложниках держат", - говорит он.
Не может Юрий и бросить родных и уехать из Северодонецка
, хотя эвакуация продолжается. Одна надежда - что гуманитарный коридор заработает. А пока Федуркин каждый день приходит к комендатуре Северодонецка в надежде, что сюда с завода привезут его родителей, брата и других "заключенных" бомбоубежища на заводе "Азот".
Химический комбинат "Азот" находится в городе Северодонецк ЛНР. На данный момент территория завода подконтрольна украинским вооруженным формированиям. При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия. По данным Минобороны России
, отступая из жилой застройки Северодонецка, боевики вывели из города в промзону комбината сотни мирных жителей, чтобы прикрываться ими как живым щитом.
Российская армия предложила блокированным боевикам и иностранным наемникам сложить оружие и сдаться в плен, гарантировав им жизнь и достойное обращение. В среду, 15 июня, начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса Вооруженных сил ЛНР Александр Никишин объявил, что на заводе находится "сильно меньше" 1,5 тысячи гражданских, о которых заявлялось изначально.
В среду с 8.00 утра по московскому времени до 20.00 российская сторона для эвакуации мирного населения с территории "Азота" предоставила гуманитарный коридор в северном направлении в сторону города Сватово
в ЛНР. Однако украинские боевики сорвали эвакуацию, нарушив режим прекращения огня и обстреляв жилые кварталы Северодонецка, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев
.