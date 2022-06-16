https://ria.ru/20220616/avtoprom-1795925856.html

Путин призвал не допустить чрезвычайной ситуации в автопроме

Путин призвал не допустить чрезвычайной ситуации в автопроме - РИА Новости, 16.06.2022

Путин призвал не допустить чрезвычайной ситуации в автопроме

До конца года надо предпринять меры, чтобы ситуация в российской автомобильной промышленности не стала чрезвычайной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T20:31

2022-06-16T20:31

2022-06-16T20:38

россия

владимир путин

автопром

экономика

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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. До конца года надо предпринять меры, чтобы ситуация в российской автомобильной промышленности не стала чрезвычайной, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня коллеги рассказали о самых острых проблемах, которые ограничивают их возможности. Прежде всего это связано с поставкой комплектующих, конечно, этому нужно уделить особое внимание", - сказал Путин на совещании по автопрому."До окончания года нужно сделать все необходимое, чтобы эта ситуация не стала чрезвычайной, чрезмерно острой", - добавил президент.

https://ria.ru/20220616/avtoprom-1795924568.html

россия

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, автопром, экономика