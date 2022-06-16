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Путин призвал не допустить чрезвычайной ситуации в автопроме - РИА Новости, 16.06.2022
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Путин призвал не допустить чрезвычайной ситуации в автопроме
Путин призвал не допустить чрезвычайной ситуации в автопроме - РИА Новости, 16.06.2022
Путин призвал не допустить чрезвычайной ситуации в автопроме
До конца года надо предпринять меры, чтобы ситуация в российской автомобильной промышленности не стала чрезвычайной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T20:31
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россия
владимир путин
автопром
экономика
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. До конца года надо предпринять меры, чтобы ситуация в российской автомобильной промышленности не стала чрезвычайной, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня коллеги рассказали о самых острых проблемах, которые ограничивают их возможности. Прежде всего это связано с поставкой комплектующих, конечно, этому нужно уделить особое внимание", - сказал Путин на совещании по автопрому."До окончания года нужно сделать все необходимое, чтобы эта ситуация не стала чрезвычайной, чрезмерно острой", - добавил президент.
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россия, владимир путин, автопром, экономика
20:31 16.06.2022 (обновлено: 20:38 16.06.2022)
 
Путин призвал не допустить чрезвычайной ситуации в автопроме

Путин: до конца года надо принять меры, чтобы ситуация в автопроме не стала чрезвычайной

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкРабота автосалонов в Краснодаре
Работа автосалонов в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Работа автосалонов в Краснодаре. Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. До конца года надо предпринять меры, чтобы ситуация в российской автомобильной промышленности не стала чрезвычайной, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня коллеги рассказали о самых острых проблемах, которые ограничивают их возможности. Прежде всего это связано с поставкой комплектующих, конечно, этому нужно уделить особое внимание", - сказал Путин на совещании по автопрому.
"До окончания года нужно сделать все необходимое, чтобы эта ситуация не стала чрезвычайной, чрезмерно острой", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 20:26
Путин поручил до 1 сентября разработать стратегию развития автопрома
 
РоссияВладимир ПутинАвтопромЭкономика
 
 
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