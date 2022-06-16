https://ria.ru/20220616/avtoprom-1795925856.html
Путин призвал не допустить чрезвычайной ситуации в автопроме
Путин призвал не допустить чрезвычайной ситуации в автопроме - РИА Новости, 16.06.2022
Путин призвал не допустить чрезвычайной ситуации в автопроме
До конца года надо предпринять меры, чтобы ситуация в российской автомобильной промышленности не стала чрезвычайной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T20:31
2022-06-16T20:31
2022-06-16T20:38
россия
владимир путин
автопром
экономика
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. До конца года надо предпринять меры, чтобы ситуация в российской автомобильной промышленности не стала чрезвычайной, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня коллеги рассказали о самых острых проблемах, которые ограничивают их возможности. Прежде всего это связано с поставкой комплектующих, конечно, этому нужно уделить особое внимание", - сказал Путин на совещании по автопрому."До окончания года нужно сделать все необходимое, чтобы эта ситуация не стала чрезвычайной, чрезмерно острой", - добавил президент.
https://ria.ru/20220616/avtoprom-1795924568.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, автопром, экономика
20:31 16.06.2022 (обновлено: 20:38 16.06.2022)
Путин призвал не допустить чрезвычайной ситуации в автопроме
Путин: до конца года надо принять меры, чтобы ситуация в автопроме не стала чрезвычайной