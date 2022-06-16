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Путин поручил до 1 сентября разработать стратегию развития автопрома - РИА Новости, 16.06.2022
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Путин поручил до 1 сентября разработать стратегию развития автопрома
Путин поручил до 1 сентября разработать стратегию развития автопрома - РИА Новости, 16.06.2022
Путин поручил до 1 сентября разработать стратегию развития автопрома
До 1 сентября необходимо разработать и утвердить обновленную стратегию автопрома, ее ключевым элементом должно стать наличие у России собственных... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T20:26
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россия
владимир путин
автопром
авто
экономика
технологии
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. До 1 сентября необходимо разработать и утвердить обновленную стратегию автопрома, ее ключевым элементом должно стать наличие у России собственных технологических средств для обеспечения конкурентоспособности, заявил президент РФ Владимир Путин."Необходимо до 1 сентября, прошу это правительство сделать, разработать и утвердить обновленную стратегию развития автомобильной промышленности с учетом сегодняшних реалий. И, конечно, ее ключевым элементом должно стать наличие у России собственных критических технологий и производств", - сказал он на совещании по развитию автопрома.Путин подчеркнул, что их уровень должен обеспечить глобальную конкурентоспособность отрасли.
https://radiosputnik.ria.ru/20220616/putin-1795908201.html
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россия, владимир путин, автопром, авто, экономика, технологии
20:26 16.06.2022 (обновлено: 20:39 16.06.2022)
 
Путин поручил до 1 сентября разработать стратегию развития автопрома

Путин: надо до 1 сентября разработать и утвердить новую стратегию развития автопрома

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. До 1 сентября необходимо разработать и утвердить обновленную стратегию автопрома, ее ключевым элементом должно стать наличие у России собственных технологических средств для обеспечения конкурентоспособности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Необходимо до 1 сентября, прошу это правительство сделать, разработать и утвердить обновленную стратегию развития автомобильной промышленности с учетом сегодняшних реалий. И, конечно, ее ключевым элементом должно стать наличие у России собственных критических технологий и производств", - сказал он на совещании по развитию автопрома.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 19:29В России
Путин обозначил задачи, стоящие перед российским автопромом
Путин подчеркнул, что их уровень должен обеспечить глобальную конкурентоспособность отрасли.
 
РоссияВладимир ПутинАвтопромАвтоЭкономикаТехнологии
 
 
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