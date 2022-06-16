https://ria.ru/20220616/avtoprom-1795924568.html

Путин поручил до 1 сентября разработать стратегию развития автопрома

Путин поручил до 1 сентября разработать стратегию развития автопрома - РИА Новости, 16.06.2022

Путин поручил до 1 сентября разработать стратегию развития автопрома

До 1 сентября необходимо разработать и утвердить обновленную стратегию автопрома, ее ключевым элементом должно стать наличие у России собственных... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T20:26

2022-06-16T20:26

2022-06-16T20:39

россия

владимир путин

автопром

авто

экономика

технологии

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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. До 1 сентября необходимо разработать и утвердить обновленную стратегию автопрома, ее ключевым элементом должно стать наличие у России собственных технологических средств для обеспечения конкурентоспособности, заявил президент РФ Владимир Путин."Необходимо до 1 сентября, прошу это правительство сделать, разработать и утвердить обновленную стратегию развития автомобильной промышленности с учетом сегодняшних реалий. И, конечно, ее ключевым элементом должно стать наличие у России собственных критических технологий и производств", - сказал он на совещании по развитию автопрома.Путин подчеркнул, что их уровень должен обеспечить глобальную конкурентоспособность отрасли.

https://radiosputnik.ria.ru/20220616/putin-1795908201.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, автопром, авто, экономика, технологии