https://ria.ru/20220616/avtoprom-1795907079.html

Путин заявил о росте цен на легковые автомобили и сокращении продаж

Путин заявил о росте цен на легковые автомобили и сокращении продаж - РИА Новости, 16.06.2022

Путин заявил о росте цен на легковые автомобили и сокращении продаж

Цены на легковые автомобили в этом году резко возросли, тогда как продажи сократились, необходимо насытить рынок и обеспечить достаточное предложение, заявил... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T19:24

2022-06-16T19:24

2022-06-16T19:29

экономика

авто

россия

владимир путин

автопром

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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Цены на легковые автомобили в этом году резко возросли, тогда как продажи сократились, необходимо насытить рынок и обеспечить достаточное предложение, заявил президент РФ Владимир Путин."Задача - насытить наш рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей в первую очередь легковых, цены на которые резко возросли в этом году", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности.Он напомнил, что в последние два года в России ежегодно продавались около 1,5 миллиона автомобилей, однако в текущем году объёмы продаж легковых автомобилей заметно сократились, по итогам пяти месяцев - на 51%. Путин добавил, что по оценкам экспертов, чтобы избежать резкого роста стоимости машин, снижение продаж не должно было выйти за пределы 20-25%."Прошу сегодня также рассказать, что планируется сделать в этом направлении, как для поступления новых машин в салоны, так и для поддержки покупателей", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20220616/avtoprom-1795895546.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, россия, владимир путин, автопром