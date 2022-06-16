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Путин заявил о росте цен на легковые автомобили и сокращении продаж - РИА Новости, 16.06.2022
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Путин заявил о росте цен на легковые автомобили и сокращении продаж
Путин заявил о росте цен на легковые автомобили и сокращении продаж - РИА Новости, 16.06.2022
Путин заявил о росте цен на легковые автомобили и сокращении продаж
Цены на легковые автомобили в этом году резко возросли, тогда как продажи сократились, необходимо насытить рынок и обеспечить достаточное предложение, заявил... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T19:24
2022-06-16T19:29
экономика
авто
россия
владимир путин
автопром
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Цены на легковые автомобили в этом году резко возросли, тогда как продажи сократились, необходимо насытить рынок и обеспечить достаточное предложение, заявил президент РФ Владимир Путин."Задача - насытить наш рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей в первую очередь легковых, цены на которые резко возросли в этом году", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности.Он напомнил, что в последние два года в России ежегодно продавались около 1,5 миллиона автомобилей, однако в текущем году объёмы продаж легковых автомобилей заметно сократились, по итогам пяти месяцев - на 51%. Путин добавил, что по оценкам экспертов, чтобы избежать резкого роста стоимости машин, снижение продаж не должно было выйти за пределы 20-25%."Прошу сегодня также рассказать, что планируется сделать в этом направлении, как для поступления новых машин в салоны, так и для поддержки покупателей", - добавил глава государства.
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экономика, авто, россия, владимир путин, автопром
19:24 16.06.2022 (обновлено: 19:29 16.06.2022)
 
Путин заявил о росте цен на легковые автомобили и сокращении продаж

Президент Путин поручил обеспечить россиян достаточным количеством легковых автомобилей

© РИА Новости / Виталий ТимкивАвтомобиль Lada Vesta SW Cross в автосалоне дилерского центра
Автомобиль Lada Vesta SW Cross в автосалоне дилерского центра - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Автомобиль Lada Vesta SW Cross в автосалоне дилерского центра . Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Цены на легковые автомобили в этом году резко возросли, тогда как продажи сократились, необходимо насытить рынок и обеспечить достаточное предложение, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Задача - насытить наш рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей в первую очередь легковых, цены на которые резко возросли в этом году", - сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности.
Он напомнил, что в последние два года в России ежегодно продавались около 1,5 миллиона автомобилей, однако в текущем году объёмы продаж легковых автомобилей заметно сократились, по итогам пяти месяцев - на 51%. Путин добавил, что по оценкам экспертов, чтобы избежать резкого роста стоимости машин, снижение продаж не должно было выйти за пределы 20-25%.
"Прошу сегодня также рассказать, что планируется сделать в этом направлении, как для поступления новых машин в салоны, так и для поддержки покупателей", - добавил глава государства.
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