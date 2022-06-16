https://ria.ru/20220616/avtoprom-1795896994.html

Путин призвал обеспечить работу предприятий автопрома

Путин призвал обеспечить работу предприятий автопрома - РИА Новости, 16.06.2022

Путин призвал обеспечить работу предприятий автопрома

Российским властям необходимо обеспечить работу предприятий автопрома и сохранить их трудовые коллективы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T18:54

2022-06-16T18:54

2022-06-16T18:55

экономика

россия

автопром

владимир путин

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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Российским властям необходимо обеспечить работу предприятий автопрома и сохранить их трудовые коллективы, заявил президент РФ Владимир Путин."Наиболее важными я вижу сейчас две задачи. Первое - обеспечить работу автомобильных заводов в России, их снабжение необходимыми компонентами. Сохранить занятость коллектива квалифицированных специалистов", - сказал Путин на совещании по развитию автопрома.

https://ria.ru/20220616/avtoprom-1795895546.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, автопром, владимир путин