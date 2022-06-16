https://ria.ru/20220616/avtoprom-1795896994.html
Путин призвал обеспечить работу предприятий автопрома
Путин призвал обеспечить работу предприятий автопрома - РИА Новости, 16.06.2022
Путин призвал обеспечить работу предприятий автопрома
Российским властям необходимо обеспечить работу предприятий автопрома и сохранить их трудовые коллективы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:54
2022-06-16T18:54
2022-06-16T18:55
экономика
россия
автопром
владимир путин
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Российским властям необходимо обеспечить работу предприятий автопрома и сохранить их трудовые коллективы, заявил президент РФ Владимир Путин."Наиболее важными я вижу сейчас две задачи. Первое - обеспечить работу автомобильных заводов в России, их снабжение необходимыми компонентами. Сохранить занятость коллектива квалифицированных специалистов", - сказал Путин на совещании по развитию автопрома.
https://ria.ru/20220616/avtoprom-1795895546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, автопром, владимир путин
18:54 16.06.2022 (обновлено: 18:55 16.06.2022)
Путин призвал обеспечить работу предприятий автопрома
Путин: властям необходимо обеспечить работу предприятий автопрома и сохранить коллективы