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Путин призвал обеспечить работу предприятий автопрома - РИА Новости, 16.06.2022
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Путин призвал обеспечить работу предприятий автопрома
Путин призвал обеспечить работу предприятий автопрома - РИА Новости, 16.06.2022
Путин призвал обеспечить работу предприятий автопрома
Российским властям необходимо обеспечить работу предприятий автопрома и сохранить их трудовые коллективы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:54
2022-06-16T18:55
экономика
россия
автопром
владимир путин
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Российским властям необходимо обеспечить работу предприятий автопрома и сохранить их трудовые коллективы, заявил президент РФ Владимир Путин."Наиболее важными я вижу сейчас две задачи. Первое - обеспечить работу автомобильных заводов в России, их снабжение необходимыми компонентами. Сохранить занятость коллектива квалифицированных специалистов", - сказал Путин на совещании по развитию автопрома.
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экономика, россия, автопром, владимир путин
18:54 16.06.2022 (обновлено: 18:55 16.06.2022)
 
Путин призвал обеспечить работу предприятий автопрома

Путин: властям необходимо обеспечить работу предприятий автопрома и сохранить коллективы

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета
Президент России Владимир Путин проводит заседание президиума Государственного Совета - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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СТРЕЛЬНА, 16 июн - РИА Новости. Российским властям необходимо обеспечить работу предприятий автопрома и сохранить их трудовые коллективы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наиболее важными я вижу сейчас две задачи. Первое - обеспечить работу автомобильных заводов в России, их снабжение необходимыми компонентами. Сохранить занятость коллектива квалифицированных специалистов", - сказал Путин на совещании по развитию автопрома.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
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Путин прокомментировал отказ партнеров по автопрому сотрудничать с Россией
 
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