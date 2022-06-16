18:48 16.06.2022 (обновлено: 20:28 16.06.2022)
Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России в автопроме
Президент Путин: нужно обеспечить технологический суверенитет России в автопроме
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкВладимир Путин проводит совещание с представителями бизнеса по вопросам развития автомобильной промышленности
Владимир Путин проводит совещание с представителями бизнеса по вопросам развития автомобильной промышленности
СТРЕЛЬНА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России по основным параметрам автопрома.
"Конечно, это не означает, что абсолютно все производственные процессы в автопроме должны проходить именно у нас, в нашей стране, но ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть, конечно же, российские", — сказал глава государства на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.
Кроме того, Путин потребовал обеспечить работу предприятий и сохранить их трудовые коллективы.
Также российский президент обратил внимание на приостановку или отказ от сотрудничества со страной различных партнеров, что сказалось на выпуске продукции. Он отдельно отметил спад инвестиций в коммерческий транспорт.
По мнению Путина, основа развития автопрома — качественные и доступные машины для россиян, на этом необходимо выстраивать подход к работе отрасли.
Также президент попросил правительство доложить о мерах поддержки автопрома и предложил обсудить вопросы технического обслуживания автомобилей и экологических норм в отношении грузовых машин.
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