Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России в автопроме

Накопил на машину, цены взлетели. Стоит ли покупать авто сегодня? Сергей получил права еще в институте и с тех пор "копил на первый автомобиль". Когда заветная сумма в итоге накопилась, началась СВО. Цены на авто взлетели, крупные бренды ушли с рынка. На "машину мечты" денег уже не хватает, а приобретать класс ниже не хочется. Как Сергею распорядиться деньгами в текущей ситуации?