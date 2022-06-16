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Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России в автопроме - РИА Новости, 16.06.2022
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Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России в автопроме
Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России в автопроме - РИА Новости, 16.06.2022
Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России в автопроме
Президент России Владимир Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России по основным параметрам автопрома. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T18:48
2022-06-16T20:28
россия
экономика
технологии
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СТРЕЛЬНА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России по основным параметрам автопрома.Кроме того, Путин потребовал обеспечить работу предприятий и сохранить их трудовые коллективы.Также российский президент обратил внимание на приостановку или отказ от сотрудничества со страной различных партнеров, что сказалось на выпуске продукции. Он отдельно отметил спад инвестиций в коммерческий транспорт.По мнению Путина, основа развития автопрома — качественные и доступные машины для россиян, на этом необходимо выстраивать подход к работе отрасли.Также президент попросил правительство доложить о мерах поддержки автопрома и предложил обсудить вопросы технического обслуживания автомобилей и экологических норм в отношении грузовых машин.
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россия, экономика, технологии
18:48 16.06.2022 (обновлено: 20:28 16.06.2022)
 
Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России в автопроме

Президент Путин: нужно обеспечить технологический суверенитет России в автопроме

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкВладимир Путин проводит совещание с представителями бизнеса по вопросам развития автомобильной промышленности
Владимир Путин проводит совещание с представителями бизнеса по вопросам развития автомобильной промышленности - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин проводит совещание с представителями бизнеса по вопросам развития автомобильной промышленности
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СТРЕЛЬНА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал обеспечить технологический суверенитет России по основным параметрам автопрома.

"Конечно, это не означает, что абсолютно все производственные процессы в автопроме должны проходить именно у нас, в нашей стране, но ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть, конечно же, российские", — сказал глава государства на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

Кроме того, Путин потребовал обеспечить работу предприятий и сохранить их трудовые коллективы.
Также российский президент обратил внимание на приостановку или отказ от сотрудничества со страной различных партнеров, что сказалось на выпуске продукции. Он отдельно отметил спад инвестиций в коммерческий транспорт.
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По мнению Путина, основа развития автопрома — качественные и доступные машины для россиян, на этом необходимо выстраивать подход к работе отрасли.
Также президент попросил правительство доложить о мерах поддержки автопрома и предложил обсудить вопросы технического обслуживания автомобилей и экологических норм в отношении грузовых машин.
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