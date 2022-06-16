https://ria.ru/20220616/aviaotrasl-1795985519.html

"Аэрофлот" и "Ростех" будут развивать цифровые решения для авиаотрасли

"Аэрофлот" и "Ростех" будут развивать цифровые решения для авиаотрасли - РИА Новости, 17.06.2022

"Аэрофлот" и "Ростех" будут развивать цифровые решения для авиаотрасли

"Аэрофлот" и "Ростех" будут совместно развивать и внедрять новые цифровые решения для авиаотрасли, подписали соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ, сообщила... РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-16T16:50

2022-06-16T16:50

2022-06-17T09:31

петербургский международный экономический форум — 2022

аэрофлот

ростех

россия

санкт-петербург

экономика

технологии

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" и "Ростех" будут совместно развивать и внедрять новые цифровые решения для авиаотрасли, подписали соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ, сообщила авиакомпания."ПАО "Аэрофлот" и госкорпорация "Ростех" будут совместно развивать и внедрять отечественные цифровые продукты и сервисы для российской отрасли авиаперевозок. Соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве стороны подписали в рамках ХХV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)", - говорится в сообщении пресс-службы "Аэрофлота".Поясняется, что соглашение определяет намерения обеих компаний объединить совместные усилия и возможности, направив их на развитие современных отечественных цифровых сервисов и продуктов в высокотехнологичной области гражданской авиации.Ключевым вектором сотрудничества станет реализация проектов, направленных на цифровизацию отрасли авиаперевозок с учетом требований постановления правительства РФ "Об утверждении требований к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок", сообщает компания.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220616/perevozki-1795753997.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

аэрофлот, ростех, россия, санкт-петербург, экономика, технологии, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф