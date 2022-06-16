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"Аэрофлот" и "Ростех" будут развивать цифровые решения для авиаотрасли - РИА Новости, 17.06.2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220616/aviaotrasl-1795985519.html
"Аэрофлот" и "Ростех" будут развивать цифровые решения для авиаотрасли
"Аэрофлот" и "Ростех" будут развивать цифровые решения для авиаотрасли - РИА Новости, 17.06.2022
"Аэрофлот" и "Ростех" будут развивать цифровые решения для авиаотрасли
"Аэрофлот" и "Ростех" будут совместно развивать и внедрять новые цифровые решения для авиаотрасли, подписали соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ, сообщила... РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-16T16:50
2022-06-17T09:31
петербургский международный экономический форум — 2022
аэрофлот
ростех
россия
санкт-петербург
экономика
технологии
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" и "Ростех" будут совместно развивать и внедрять новые цифровые решения для авиаотрасли, подписали соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ, сообщила авиакомпания."ПАО "Аэрофлот" и госкорпорация "Ростех" будут совместно развивать и внедрять отечественные цифровые продукты и сервисы для российской отрасли авиаперевозок. Соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве стороны подписали в рамках ХХV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)", - говорится в сообщении пресс-службы "Аэрофлота".Поясняется, что соглашение определяет намерения обеих компаний объединить совместные усилия и возможности, направив их на развитие современных отечественных цифровых сервисов и продуктов в высокотехнологичной области гражданской авиации.Ключевым вектором сотрудничества станет реализация проектов, направленных на цифровизацию отрасли авиаперевозок с учетом требований постановления правительства РФ "Об утверждении требований к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок", сообщает компания.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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аэрофлот, ростех, россия, санкт-петербург, экономика, технологии, петербургский международный экономический форум (фонд), пмэф
16:50 16.06.2022 (обновлено: 09:31 17.06.2022)
 

"Аэрофлот" и "Ростех" будут развивать цифровые решения для авиаотрасли

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" и "Ростех" будут совместно развивать и внедрять новые цифровые решения для авиаотрасли, подписали соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ, сообщила авиакомпания.
"ПАО "Аэрофлот" и госкорпорация "Ростех" будут совместно развивать и внедрять отечественные цифровые продукты и сервисы для российской отрасли авиаперевозок. Соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве стороны подписали в рамках ХХV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)", - говорится в сообщении пресс-службы "Аэрофлота".
Поясняется, что соглашение определяет намерения обеих компаний объединить совместные усилия и возможности, направив их на развитие современных отечественных цифровых сервисов и продуктов в высокотехнологичной области гражданской авиации.
Ключевым вектором сотрудничества станет реализация проектов, направленных на цифровизацию отрасли авиаперевозок с учетом требований постановления правительства РФ "Об утверждении требований к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок", сообщает компания.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
Вчера, 14:15
"Аэрофлот" и ФПК договорились о развитии программы совместных перевозок
 
Петербургский международный экономический форум — 2022АэрофлотРостехРоссияСанкт-ПетербургЭкономикаТехнологииПетербургский международный экономический форум (фонд)ПМЭФ
 
 
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