16:50 16.06.2022 (обновлено: 09:31 17.06.2022)
"Аэрофлот" и "Ростех" будут развивать цифровые решения для авиаотрасли
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. "Аэрофлот" и "Ростех" будут совместно развивать и внедрять новые цифровые решения для авиаотрасли, подписали соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ, сообщила авиакомпания.
"ПАО "Аэрофлот" и госкорпорация "Ростех" будут совместно развивать и внедрять отечественные цифровые продукты и сервисы для российской отрасли авиаперевозок. Соответствующее соглашение о стратегическом партнерстве стороны подписали в рамках ХХV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)", - говорится в сообщении пресс-службы "Аэрофлота".
Поясняется, что соглашение определяет намерения обеих компаний объединить совместные усилия и возможности, направив их на развитие современных отечественных цифровых сервисов и продуктов в высокотехнологичной области гражданской авиации.
Ключевым вектором сотрудничества станет реализация проектов, направленных на цифровизацию отрасли авиаперевозок с учетом требований постановления правительства РФ "Об утверждении требований к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок", сообщает компания.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.