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Рябухин: перераспределение акцизов на табак в регионы необходимо ускорить

Рябухин: перераспределение акцизов на табак в регионы необходимо ускорить - РИА Новости, 16.06.2022

Рябухин: перераспределение акцизов на табак в регионы необходимо ускорить

Объем контрафакта табачной продукции составляет 100 миллиардов рублей, такие данные привел в ходе обсуждения на ПМЭФ-2022 первый замглавы бюджетного комитета... РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-16T13:16

2022-06-16T13:16

2022-06-16T13:36

экономика

россия

акцизы

сергей рябухин (сенатор)

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Объем контрафакта табачной продукции составляет 100 миллиардов рублей, такие данные привел в ходе обсуждения на ПМЭФ-2022 первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин."По табаку, в позапрошлом году 16,5% контрафакта, в основном белорусского. В прошлом году 11%. Если иметь в виду, что мы собрали акцизы в прошлом году на 700 миллиардов рублей, то 16% - 100 миллиардов потерь ежегодно (недополучает бюджет)", - сказал парламентарий.В этой связи он напомнил о предложении сенаторов передавать 15% доходов от акцизов регионам."Это надо для того, чтобы мотивировать органы госвласти (регионов) в борьбе с контрафактом, потому что они сейчас индифферентны, какой объем контрафакта по табаку", - пояснил сенатор.Ранее, аргументируя такое предложение, Рябухин высказывал мнение, что в субъектах РФ будет повышен контроль к качеству табачной продукции, регионы будут заинтересованы в такой работе.Законодатель также высказался за определение одного уполномоченного органа, который бы отвечал за реализацию табачной продукции. Он напомнил, что если за алкогольным рынком следит Росалкогольрегулирование, то в сфере табачной продукции "семь нянек" - это и Минздрав, и Минсельхоз, и Минфин, другие ведомства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220211/1772185244.html

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Артем Смирнов

экономика, россия, акцизы, сергей рябухин (сенатор), пмэф