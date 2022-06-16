13:16 16.06.2022 (обновлено: 13:36 16.06.2022)
Рябухин: перераспределение акцизов на табак в регионы необходимо ускорить
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Объем контрафакта табачной продукции составляет 100 миллиардов рублей, такие данные привел в ходе обсуждения на ПМЭФ-2022 первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин.
"По табаку, в позапрошлом году 16,5% контрафакта, в основном белорусского. В прошлом году 11%. Если иметь в виду, что мы собрали акцизы в прошлом году на 700 миллиардов рублей, то 16% - 100 миллиардов потерь ежегодно (недополучает бюджет)", - сказал парламентарий.
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В этой связи он напомнил о предложении сенаторов передавать 15% доходов от акцизов регионам.
"Это надо для того, чтобы мотивировать органы госвласти (регионов) в борьбе с контрафактом, потому что они сейчас индифферентны, какой объем контрафакта по табаку", - пояснил сенатор.
Ранее, аргументируя такое предложение, Рябухин высказывал мнение, что в субъектах РФ будет повышен контроль к качеству табачной продукции, регионы будут заинтересованы в такой работе.
Законодатель также высказался за определение одного уполномоченного органа, который бы отвечал за реализацию табачной продукции. Он напомнил, что если за алкогольным рынком следит Росалкогольрегулирование, то в сфере табачной продукции "семь нянек" - это и Минздрав, и Минсельхоз, и Минфин, другие ведомства.
Законодатель также высказался за определение одного уполномоченного органа, который бы отвечал за реализацию табачной продукции. Он напомнил, что если за алкогольным рынком следит Росалкогольрегулирование, то в сфере табачной продукции "семь нянек" - это и Минздрав, и Минсельхоз, и Минфин, другие ведомства.
"У нас эти предложения есть о централизованной организации, контроля и мониторинга по табаку. Там, конечно, мы будем обязательно включаться в повестку рабочей группы. У нас есть готовность включиться в эту работу. Самое главное, что это надо делать быстрее", - подчеркнул сенатор.