https://ria.ru/20220615/zhurnalisty-1795333340.html

На ПМЭФ уже зарегистрировались 4188 журналистов из 30 стран, сообщил Ушаков

На ПМЭФ уже зарегистрировались 4188 журналистов из 30 стран, сообщил Ушаков - РИА Новости, 15.06.2022

На ПМЭФ уже зарегистрировались 4188 журналистов из 30 стран, сообщил Ушаков

Для освещения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зарегистрировались более 4000 журналистов из 30 стран, заявил во вторник журналистам... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T00:10

2022-06-15T00:10

2022-06-15T00:10

в мире

экономика

петербургский международный экономический форум (фонд)

юрий ушаков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795311556_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f453b927e1ce0847ef346bcf2885c755.jpg

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Для освещения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) зарегистрировались более 4000 журналистов из 30 стран, заявил во вторник журналистам помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), юрий ушаков