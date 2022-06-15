На ПМЭФ уже зарегистрировались 4188 журналистов из 30 стран, сообщил Ушаков

Помощник президента Ушаков: на ПМЭФ уже зарегистрировались 4188 журналистов из 30 стран
XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 15 по 18 июня.
XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 15 по 18 июня.
Информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.
Информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.
Интерес к Санкт-Петербургу со стороны инвесторов сохраняется, заявки на участие в ПМЭФ подали делегации из 69 стран, в том числе недружественных.
Интерес к Санкт-Петербургу со стороны инвесторов сохраняется, заявки на участие в ПМЭФ подали делегации из 69 стран, в том числе недружественных.
Страной-гостем форума в этом году выступает Египет.
Страной-гостем форума в этом году выступает Египет.
Главная тема форума — "Новый мир — новые возможности" — отражает глобальные изменения, ведущие к формированию новой экономической модели.
Главная тема форума — "Новый мир — новые возможности" — отражает глобальные изменения, ведущие к формированию новой экономической модели.
Участие в ПМЭФ подтвердили более 500 спикеров из разных стран.
Участие в ПМЭФ подтвердили более 500 спикеров из разных стран.
Ключевым событием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, намеченное на 17 июня.
Ключевым событием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, намеченное на 17 июня.
ПМЭФ — ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.
ПМЭФ — ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.
Каждый год форум посещают тысячи участников.
XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" с 15 по 18 июня.
Информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости.
Интерес к Санкт-Петербургу со стороны инвесторов сохраняется, заявки на участие в ПМЭФ подали делегации из 69 стран, в том числе недружественных.
Страной-гостем форума в этом году выступает Египет.
Главная тема форума — "Новый мир — новые возможности" — отражает глобальные изменения, ведущие к формированию новой экономической модели.
Участие в ПМЭФ подтвердили более 500 спикеров из разных стран.
Ключевым событием форума станет пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина, намеченное на 17 июня.
ПМЭФ — ведущая мировая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов.
Каждый год форум посещают тысячи участников.