https://ria.ru/20220615/vstrecha-1795363177.html

На встречу по Сирии в Нур-Султане прибыли все делегации

На встречу по Сирии в Нур-Султане прибыли все делегации - РИА Новости, 15.06.2022

На встречу по Сирии в Нур-Султане прибыли все делегации

Все делегации, участвующие в очередном раунде переговоров по Сирии, прибыли в Нур-Султан, сообщил журналистам официальный представитель МИД Казахстана Айбек... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T09:35

2022-06-15T09:35

2022-06-15T10:41

в мире

сирия

нур-султан

казахстан

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АЛМА-АТА, 15 июн - РИА Новости. Все делегации, участвующие в очередном раунде переговоров по Сирии, прибыли в Нур-Султан, сообщил журналистам официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров."Все делегации, участвующие в Астанинском процессе по Сирии, уже прибыли в столицу Казахстана. Сегодня с утра начались переговоры в двустороннем и трехстороннем форматах", - сказал представитель МИД.По его данным, стороны обсуждают такие вопросы, как ситуация "на земле" в Сирии, в том числе гуманитарное и социально-экономическое положение, перспективы возобновления работы сирийского конституционного комитета в Женеве, меры укрепления доверия, освобождение заложников и поиск пропавших без вести, создание условий для возвращения на родину сирийских беженцев."Пленарное заседание, где будет зачитано совместное заявление по итогам переговоров, состоится завтра во второй половине дня. После пленарки будет организована пресс-конференция для всех аккредитованных СМИ", - добавил Смадияров.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который работает в Женеве, его основной задачей является подготовка конституционной реформы.

https://ria.ru/20220615/siriya-1795347700.html

сирия

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казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сирия, нур-султан, казахстан