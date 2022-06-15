https://ria.ru/20220615/venesuela-1795382190.html

В МИД анонсировали приезд на ПМЭФ вице-президента Венесуэлы

В МИД анонсировали приезд на ПМЭФ вице-президента Венесуэлы - РИА Новости, 15.06.2022

В МИД анонсировали приезд на ПМЭФ вице-президента Венесуэлы

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и глава МИД страны Карлос Рафаэль Фария Тортоса в скором времени прибудут в Россию, планируют встретиться с министром... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:02

2022-06-15T11:02

2022-06-15T11:20

петербургский международный экономический форум — 2022

венесуэла

делси родригес

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

в мире

россия

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/133257/01/1332570191_0:108:2001:1233_1920x0_80_0_0_9615378c82e4d2076ecba8e75fb184aa.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и глава МИД страны Карлос Рафаэль Фария Тортоса в скором времени прибудут в Россию, планируют встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях ПМЭФ, заявил РИА Новости глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин."Будет встреча Делси Родригес с министром (Сергеем Лавровым), в ходе которой, как мы понимаем, он (глава МИД Венесуэлы - ред.) тоже будет участвовать", - сказал Щетинин в беседе с агентством на полях ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220504/druzhba-1786707251.html

венесуэла

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

венесуэла, делси родригес, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)