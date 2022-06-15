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В МИД анонсировали приезд на ПМЭФ вице-президента Венесуэлы - РИА Новости, 15.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/venesuela-1795382190.html
В МИД анонсировали приезд на ПМЭФ вице-президента Венесуэлы
В МИД анонсировали приезд на ПМЭФ вице-президента Венесуэлы - РИА Новости, 15.06.2022
В МИД анонсировали приезд на ПМЭФ вице-президента Венесуэлы
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и глава МИД страны Карлос Рафаэль Фария Тортоса в скором времени прибудут в Россию, планируют встретиться с министром... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:02
2022-06-15T11:20
петербургский международный экономический форум — 2022
венесуэла
делси родригес
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
россия
сергей лавров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и глава МИД страны Карлос Рафаэль Фария Тортоса в скором времени прибудут в Россию, планируют встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях ПМЭФ, заявил РИА Новости глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин."Будет встреча Делси Родригес с министром (Сергеем Лавровым), в ходе которой, как мы понимаем, он (глава МИД Венесуэлы - ред.) тоже будет участвовать", - сказал Щетинин в беседе с агентством на полях ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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венесуэла, делси родригес, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:02 15.06.2022 (обновлено: 11:20 15.06.2022)
 
В МИД анонсировали приезд на ПМЭФ вице-президента Венесуэлы

Вице-президент Венесуэлы Родригес и глава МИД Фария Тортоса встретятся на ПМЭФ с Лавровым

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийКаракас
Каракас - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Каракас. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и глава МИД страны Карлос Рафаэль Фария Тортоса в скором времени прибудут в Россию, планируют встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях ПМЭФ, заявил РИА Новости глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.
"Будет встреча Делси Родригес с министром (Сергеем Лавровым), в ходе которой, как мы понимаем, он (глава МИД Венесуэлы - ред.) тоже будет участвовать", - сказал Щетинин в беседе с агентством на полях ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ВенесуэлаДелси РодригесСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)В миреРоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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