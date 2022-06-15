https://ria.ru/20220615/venesuela-1795382190.html
В МИД анонсировали приезд на ПМЭФ вице-президента Венесуэлы
В МИД анонсировали приезд на ПМЭФ вице-президента Венесуэлы - РИА Новости, 15.06.2022
В МИД анонсировали приезд на ПМЭФ вице-президента Венесуэлы
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и глава МИД страны Карлос Рафаэль Фария Тортоса в скором времени прибудут в Россию, планируют встретиться с министром... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:02
2022-06-15T11:02
2022-06-15T11:20
петербургский международный экономический форум — 2022
венесуэла
делси родригес
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
россия
сергей лавров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес и глава МИД страны Карлос Рафаэль Фария Тортоса в скором времени прибудут в Россию, планируют встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях ПМЭФ, заявил РИА Новости глава латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин."Будет встреча Делси Родригес с министром (Сергеем Лавровым), в ходе которой, как мы понимаем, он (глава МИД Венесуэлы - ред.) тоже будет участвовать", - сказал Щетинин в беседе с агентством на полях ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220504/druzhba-1786707251.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венесуэла, делси родригес, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
11:02 15.06.2022 (обновлено: 11:20 15.06.2022)
В МИД анонсировали приезд на ПМЭФ вице-президента Венесуэлы
Вице-президент Венесуэлы Родригес и глава МИД Фария Тортоса встретятся на ПМЭФ с Лавровым