https://ria.ru/20220615/vaktsiny-1795479609.html

Минпромторг заявил, что вакцины от COVID-19 не производятся еще с ноября

Минпромторг заявил, что вакцины от COVID-19 не производятся еще с ноября - РИА Новости, 15.06.2022

Минпромторг заявил, что вакцины от COVID-19 не производятся еще с ноября

Производство вакцин от COVID-19 в России официально остановлено ещё в ноябре из-за снижения темпов вакцинации, сейчас на складах хранится достаточное количество РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:43

2022-06-15T14:43

2022-06-15T14:43

распространение коронавируса

экономика

здоровье - общество

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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С.ПЕТЕРБУРГ - РИА Новости. Производство вакцин от COVID-19 в России официально остановлено ещё в ноябре из-за снижения темпов вакцинации, сейчас на складах хранится достаточное количество - около 100 миллионов доз, заявил РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков."Ещё в ноябре, да, конечно. Зачем их производить, если запасов там до сих пор под 100 миллионов доз на складах лежат. Темпы вакцинации упали - пандемия благополучно закончилась", - сказал он на ПМЭФ, отвечая на вопрос остановлено ли официально производство вакцин в стране.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Кирилл Волков

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