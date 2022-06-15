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Минпромторг заявил, что вакцины от COVID-19 не производятся еще с ноября
Минпромторг заявил, что вакцины от COVID-19 не производятся еще с ноября - РИА Новости, 15.06.2022
Минпромторг заявил, что вакцины от COVID-19 не производятся еще с ноября
Производство вакцин от COVID-19 в России официально остановлено ещё в ноябре из-за снижения темпов вакцинации, сейчас на складах хранится достаточное количество РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:43
2022-06-15T14:43
2022-06-15T14:43
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С.ПЕТЕРБУРГ - РИА Новости. Производство вакцин от COVID-19 в России официально остановлено ещё в ноябре из-за снижения темпов вакцинации, сейчас на складах хранится достаточное количество - около 100 миллионов доз, заявил РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков."Ещё в ноябре, да, конечно. Зачем их производить, если запасов там до сих пор под 100 миллионов доз на складах лежат. Темпы вакцинации упали - пандемия благополучно закончилась", - сказал он на ПМЭФ, отвечая на вопрос остановлено ли официально производство вакцин в стране.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, здоровье - общество, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
Минпромторг заявил, что вакцины от COVID-19 не производятся еще с ноября
Первый замглавы Минпромторга Осьмаков: производство вакцин от COVID-19 остановили в ноябре