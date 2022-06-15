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Минпромторг заявил, что вакцины от COVID-19 не производятся еще с ноября - РИА Новости, 15.06.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220615/vaktsiny-1795479609.html
Минпромторг заявил, что вакцины от COVID-19 не производятся еще с ноября
Минпромторг заявил, что вакцины от COVID-19 не производятся еще с ноября - РИА Новости, 15.06.2022
Минпромторг заявил, что вакцины от COVID-19 не производятся еще с ноября
Производство вакцин от COVID-19 в России официально остановлено ещё в ноябре из-за снижения темпов вакцинации, сейчас на складах хранится достаточное количество РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:43
2022-06-15T14:43
распространение коронавируса
экономика
здоровье - общество
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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С.ПЕТЕРБУРГ - РИА Новости. Производство вакцин от COVID-19 в России официально остановлено ещё в ноябре из-за снижения темпов вакцинации, сейчас на складах хранится достаточное количество - около 100 миллионов доз, заявил РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков."Ещё в ноябре, да, конечно. Зачем их производить, если запасов там до сих пор под 100 миллионов доз на складах лежат. Темпы вакцинации упали - пандемия благополучно закончилась", - сказал он на ПМЭФ, отвечая на вопрос остановлено ли официально производство вакцин в стране.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, здоровье - общество, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
14:43 15.06.2022
 
Минпромторг заявил, что вакцины от COVID-19 не производятся еще с ноября

Первый замглавы Минпромторга Осьмаков: производство вакцин от COVID-19 остановили в ноябре

© РИА Новости / Алексей МайшевПроизводство российской вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19
Производство российской вакцины ЭпиВакКорона для профилактики COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Производство российской вакцины "ЭпиВакКорона" для профилактики COVID-19. Архивное фото
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С.ПЕТЕРБУРГ - РИА Новости. Производство вакцин от COVID-19 в России официально остановлено ещё в ноябре из-за снижения темпов вакцинации, сейчас на складах хранится достаточное количество - около 100 миллионов доз, заявил РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.
"Ещё в ноябре, да, конечно. Зачем их производить, если запасов там до сих пор под 100 миллионов доз на складах лежат. Темпы вакцинации упали - пандемия благополучно закончилась", - сказал он на ПМЭФ, отвечая на вопрос остановлено ли официально производство вакцин в стране.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Распространение коронавирусаЭкономикаЗдоровье - ОбществоСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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