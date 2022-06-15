https://ria.ru/20220615/ukrainy-1795433236.html

В Кремле ответили на вопрос о плане НАТО по перевооружению Украины

В Кремле ответили на вопрос о плане НАТО по перевооружению Украины - РИА Новости, 15.06.2022

В Кремле ответили на вопрос о плане НАТО по перевооружению Украины

В Кремле пока не видели заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном переводе украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса, заявил... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:56

2022-06-15T12:56

2022-06-15T12:56

в мире

нато

дмитрий песков

россия

украина

йенс столтенберг

оружие

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Кремле пока не видели заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном переводе украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, не видели пока этого заявления", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, видели ли в Кремле заявление Столтенберга о том, что страны НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795427443.html

россия

украина

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Владимир Лаврентьев

в мире, нато, дмитрий песков, россия, украина, йенс столтенберг, оружие