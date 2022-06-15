https://ria.ru/20220615/ukrainy-1795433236.html
В Кремле ответили на вопрос о плане НАТО по перевооружению Украины
В Кремле ответили на вопрос о плане НАТО по перевооружению Украины - РИА Новости, 15.06.2022
В Кремле ответили на вопрос о плане НАТО по перевооружению Украины
В Кремле пока не видели заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном переводе украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса, заявил... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:56
2022-06-15T12:56
2022-06-15T12:56
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оружие
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Кремле пока не видели заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном переводе украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, не видели пока этого заявления", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, видели ли в Кремле заявление Столтенберга о том, что страны НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса.
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795427443.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нато, дмитрий песков, россия, украина, йенс столтенберг, оружие
В Кремле ответили на вопрос о плане НАТО по перевооружению Украины
Песков: в Кремле не видели заявление Столтенберга о плане НАТО по перевооружению Украины