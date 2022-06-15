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В Кремле ответили на вопрос о плане НАТО по перевооружению Украины - РИА Новости, 15.06.2022
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В Кремле ответили на вопрос о плане НАТО по перевооружению Украины
В Кремле ответили на вопрос о плане НАТО по перевооружению Украины - РИА Новости, 15.06.2022
В Кремле ответили на вопрос о плане НАТО по перевооружению Украины
В Кремле пока не видели заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном переводе украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса, заявил... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:56
2022-06-15T12:56
в мире
нато
дмитрий песков
россия
украина
йенс столтенберг
оружие
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Кремле пока не видели заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном переводе украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, не видели пока этого заявления", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, видели ли в Кремле заявление Столтенберга о том, что страны НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса.
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в мире, нато, дмитрий песков, россия, украина, йенс столтенберг, оружие
12:56 15.06.2022
 
В Кремле ответили на вопрос о плане НАТО по перевооружению Украины

Песков: в Кремле не видели заявление Столтенберга о плане НАТО по перевооружению Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве
Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вид на Кремль и Кремлевскую набережную в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Кремле пока не видели заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном переводе украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, не видели пока этого заявления", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, видели ли в Кремле заявление Столтенберга о том, что страны НАТО готовит план перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие альянса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
12:36Специальная военная операция на Украине
Столтенберг объяснил задержки в поставках оружия НАТО на Украину
 
В миреНАТОДмитрий ПесковРоссияУкраинаЙенс СтолтенбергОружие
 
 
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