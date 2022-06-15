https://ria.ru/20220615/ukraina-1795457450.html
Си Цзиньпин призвал все стороны добиваться урегулирования на Украине
Си Цзиньпин призвал все стороны добиваться урегулирования на Украине - РИА Новости, 15.06.2022
Си Цзиньпин призвал все стороны добиваться урегулирования на Украине
Все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:48
2022-06-15T13:48
2022-06-15T14:13
специальная военная операция на украине
си цзиньпин
в мире
китай
санкции в отношении россии
россия
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784653724_0:112:2842:1711_1920x0_80_0_0_6702be26d742250d1aaa0131070ded97.jpg
ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным."Все заинтересованные стороны должны занять ответственную позицию, добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса. Китай готов продолжать играть свою конструктивную роль в этом отношении", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай всегда самостоятельно выносил суждения в отношении украинского кризиса.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794323097.html
китай
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784653724_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_84d835db108553d3556716d4f7df1147.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, в мире, китай, санкции в отношении россии, россия, украина, нато, ситуация в днр и лнр
13:48 15.06.2022 (обновлено: 14:13 15.06.2022)
Си Цзиньпин призвал все стороны добиваться урегулирования на Украине
Си Цзиньпин призвал все стороны конфликта на Украине добиваться урегулирования