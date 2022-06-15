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Си Цзиньпин призвал все стороны добиваться урегулирования на Украине - РИА Новости, 15.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795457450.html
Си Цзиньпин призвал все стороны добиваться урегулирования на Украине
Си Цзиньпин призвал все стороны добиваться урегулирования на Украине - РИА Новости, 15.06.2022
Си Цзиньпин призвал все стороны добиваться урегулирования на Украине
Все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:48
2022-06-15T14:13
специальная военная операция на украине
си цзиньпин
в мире
китай
санкции в отношении россии
россия
украина
нато
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ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным."Все заинтересованные стороны должны занять ответственную позицию, добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса. Китай готов продолжать играть свою конструктивную роль в этом отношении", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай всегда самостоятельно выносил суждения в отношении украинского кризиса.
https://ria.ru/20220609/ukraina-1794323097.html
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си цзиньпин, в мире, китай, санкции в отношении россии, россия, украина, нато, ситуация в днр и лнр
13:48 15.06.2022 (обновлено: 14:13 15.06.2022)
 
Си Цзиньпин призвал все стороны добиваться урегулирования на Украине

Си Цзиньпин призвал все стороны конфликта на Украине добиваться урегулирования

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
"Все заинтересованные стороны должны занять ответственную позицию, добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса. Китай готов продолжать играть свою конструктивную роль в этом отношении", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай всегда самостоятельно выносил суждения в отношении украинского кризиса.
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Специальная военная операция на УкраинеСи ЦзиньпинВ миреКитайСанкции в отношении РоссииРоссияУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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