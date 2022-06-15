https://ria.ru/20220615/ukraina-1795457450.html

Си Цзиньпин призвал все стороны добиваться урегулирования на Украине

Си Цзиньпин призвал все стороны добиваться урегулирования на Украине - РИА Новости, 15.06.2022

Си Цзиньпин призвал все стороны добиваться урегулирования на Украине

Все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:48

2022-06-15T13:48

2022-06-15T14:13

специальная военная операция на украине

си цзиньпин

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нато

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ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным."Все заинтересованные стороны должны занять ответственную позицию, добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса. Китай готов продолжать играть свою конструктивную роль в этом отношении", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай всегда самостоятельно выносил суждения в отношении украинского кризиса.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794323097.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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