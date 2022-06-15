12:36 15.06.2022 (обновлено: 13:27 15.06.2022)
Столтенберг объяснил задержки в поставках оружия НАТО на Украину
Столтенберг: украинских военных необходимо сначала научить пользоваться оружием НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил задержки в поставках оружия НАТО на Украину необходимостью подготовки украинских военных к его использованию и обслуживанию.
"Необходимо обеспечить переход от советского вооружения, старого оборудования, к более современному оборудованию стандартов НАТО. Этот переход требует много работы по предоставлению данных, проведению экспертиз, чтобы помочь совершить такой переход к более современному вооружению", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о том, почему задерживаются поставки оружия на Украину и все ли делает НАТО для поддержки Киева.
Он также пояснил, что такая работа включает как подготовку военных к использованию нового вооружения, так и обеспечение обслуживания вооружения на должном уровне. "Союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку за последние месяцы…, включая современное оружие, тяжёлое вооружение, обеспечили подготовку украинских военных за пределами территории Украины", - добавил генсек.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.