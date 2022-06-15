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Столтенберг объяснил задержки в поставках оружия НАТО на Украину - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795427443.html
Столтенберг объяснил задержки в поставках оружия НАТО на Украину
Столтенберг объяснил задержки в поставках оружия НАТО на Украину - РИА Новости, 15.06.2022
Столтенберг объяснил задержки в поставках оружия НАТО на Украину
Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил задержки в поставках оружия НАТО на Украину необходимостью подготовки украинских военных к его использованию и... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:36
2022-06-15T13:27
специальная военная операция на украине
в мире
нато
украина
йенс столтенберг
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил задержки в поставках оружия НАТО на Украину необходимостью подготовки украинских военных к его использованию и обслуживанию."Необходимо обеспечить переход от советского вооружения, старого оборудования, к более современному оборудованию стандартов НАТО. Этот переход требует много работы по предоставлению данных, проведению экспертиз, чтобы помочь совершить такой переход к более современному вооружению", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о том, почему задерживаются поставки оружия на Украину и все ли делает НАТО для поддержки Киева.Он также пояснил, что такая работа включает как подготовку военных к использованию нового вооружения, так и обеспечение обслуживания вооружения на должном уровне. "Союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку за последние месяцы…, включая современное оружие, тяжёлое вооружение, обеспечили подготовку украинских военных за пределами территории Украины", - добавил генсек.РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20220614/pentagon-1795316924.html
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в мире, нато, украина, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр
12:36 15.06.2022 (обновлено: 13:27 15.06.2022)
 
Столтенберг объяснил задержки в поставках оружия НАТО на Украину

Столтенберг: украинских военных необходимо сначала научить пользоваться оружием НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг объяснил задержки в поставках оружия НАТО на Украину необходимостью подготовки украинских военных к его использованию и обслуживанию.
"Необходимо обеспечить переход от советского вооружения, старого оборудования, к более современному оборудованию стандартов НАТО. Этот переход требует много работы по предоставлению данных, проведению экспертиз, чтобы помочь совершить такой переход к более современному вооружению", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о том, почему задерживаются поставки оружия на Украину и все ли делает НАТО для поддержки Киева.
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14 июня, 20:53
Пентагон заявил о планах передавать Украине разведданные для ударов РСЗО
Он также пояснил, что такая работа включает как подготовку военных к использованию нового вооружения, так и обеспечение обслуживания вооружения на должном уровне. "Союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку за последние месяцы…, включая современное оружие, тяжёлое вооружение, обеспечили подготовку украинских военных за пределами территории Украины", - добавил генсек.
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Трофейное западное вооружение, брошенное ВСУ при отступлении. Видео Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
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