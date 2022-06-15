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Маск подал апелляцию на решение суда о его публикациях в Twitter - РИА Новости, 15.06.2022
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Маск подал апелляцию на решение суда о его публикациях в Twitter
Маск подал апелляцию на решение суда о его публикациях в Twitter - РИА Новости, 15.06.2022
Маск подал апелляцию на решение суда о его публикациях в Twitter
Илон Маск подал апелляцию на решение судьи о нарушении достигнутой в 2018 году сделки с Федеральной комиссией по ценным бумагам (SEC) по поводу его публикаций в РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:27
2022-06-15T18:27
технологии
twitter
илон маск
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Илон Маск подал апелляцию на решение судьи о нарушении достигнутой в 2018 году сделки с Федеральной комиссией по ценным бумагам (SEC) по поводу его публикаций в соцсетях информации, связанной с компанией Tesla, свидетельствуют документы суда.Маск пытается оспорить постановление суда, которое в апреле текущего года признало его публикации в Twitter нарушением заключенной предпринимателем с властями в 2018 году сделки. Скандал коснулся сделанных в ноябре прошлого года публикаций Маска о его доле в компании Tesla. SEC посчитала их нарушением прошлых договоренностей и обратилась в суд, решение было вынесено в пользу властей.Маск в 2018 году заключил соглашение с SEC, которая обвиняла его в мошенничестве с ценными бумагами. Претензии регулятора вызвало сообщение бизнесмена в его Twitter, когда Маск написал, что готов сделать Tesla непубличной компанией по цене 420 долларов за акцию. Впоследствии это не подтвердилось, но ситуация привела к резким колебаниям котировок акций Tesla, в которой Маск является крупнейшим акционером. Иск тогда был урегулирован: Маск и Tesla выплатили по 20 миллионов долларов, а сам предприниматель согласился, что его заявления в соцсетях о компании должны контролироваться юристами Tesla.
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технологии, twitter, илон маск, сша, в мире
18:27 15.06.2022
 
Маск подал апелляцию на решение суда о его публикациях в Twitter

Маск подал апелляцию на решение суда о публикациях в Twitter, связанных с компанией Tesla

© AP Photo / Mark LennihanПредприниматель Илон Маск
Предприниматель Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Mark Lennihan
Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Илон Маск подал апелляцию на решение судьи о нарушении достигнутой в 2018 году сделки с Федеральной комиссией по ценным бумагам (SEC) по поводу его публикаций в соцсетях информации, связанной с компанией Tesla, свидетельствуют документы суда.
Маск пытается оспорить постановление суда, которое в апреле текущего года признало его публикации в Twitter нарушением заключенной предпринимателем с властями в 2018 году сделки. Скандал коснулся сделанных в ноябре прошлого года публикаций Маска о его доле в компании Tesla. SEC посчитала их нарушением прошлых договоренностей и обратилась в суд, решение было вынесено в пользу властей.
Маск в 2018 году заключил соглашение с SEC, которая обвиняла его в мошенничестве с ценными бумагами. Претензии регулятора вызвало сообщение бизнесмена в его Twitter, когда Маск написал, что готов сделать Tesla непубличной компанией по цене 420 долларов за акцию. Впоследствии это не подтвердилось, но ситуация привела к резким колебаниям котировок акций Tesla, в которой Маск является крупнейшим акционером. Иск тогда был урегулирован: Маск и Tesla выплатили по 20 миллионов долларов, а сам предприниматель согласился, что его заявления в соцсетях о компании должны контролироваться юристами Tesla.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 04:48
Илон Маск примет участие в собрании сотрудников Twitter, сообщили СМИ
 
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