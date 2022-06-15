https://ria.ru/20220615/twitter-1795564090.html

Маск подал апелляцию на решение суда о его публикациях в Twitter

Маск подал апелляцию на решение суда о его публикациях в Twitter - РИА Новости, 15.06.2022

Маск подал апелляцию на решение суда о его публикациях в Twitter

Илон Маск подал апелляцию на решение судьи о нарушении достигнутой в 2018 году сделки с Федеральной комиссией по ценным бумагам (SEC) по поводу его публикаций в РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T18:27

2022-06-15T18:27

2022-06-15T18:27

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Илон Маск подал апелляцию на решение судьи о нарушении достигнутой в 2018 году сделки с Федеральной комиссией по ценным бумагам (SEC) по поводу его публикаций в соцсетях информации, связанной с компанией Tesla, свидетельствуют документы суда.Маск пытается оспорить постановление суда, которое в апреле текущего года признало его публикации в Twitter нарушением заключенной предпринимателем с властями в 2018 году сделки. Скандал коснулся сделанных в ноябре прошлого года публикаций Маска о его доле в компании Tesla. SEC посчитала их нарушением прошлых договоренностей и обратилась в суд, решение было вынесено в пользу властей.Маск в 2018 году заключил соглашение с SEC, которая обвиняла его в мошенничестве с ценными бумагами. Претензии регулятора вызвало сообщение бизнесмена в его Twitter, когда Маск написал, что готов сделать Tesla непубличной компанией по цене 420 долларов за акцию. Впоследствии это не подтвердилось, но ситуация привела к резким колебаниям котировок акций Tesla, в которой Маск является крупнейшим акционером. Иск тогда был урегулирован: Маск и Tesla выплатили по 20 миллионов долларов, а сам предприниматель согласился, что его заявления в соцсетях о компании должны контролироваться юристами Tesla.

https://ria.ru/20220614/twitter-1795106544.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, twitter, илон маск, сша, в мире