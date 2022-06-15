https://ria.ru/20220615/turisty-1795605818.html

Крым ожидает летом более шести миллионов туристов

Крым ожидает летом более шести миллионов туристов - РИА Новости, 15.06.2022

Крым ожидает летом более шести миллионов туристов

Крым в этом курортном сезоне планирует принять не менее 6,5 миллиона туристов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T21:31

2022-06-15T21:31

2022-06-15T23:15

петербургский международный экономический форум — 2022

россия

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Крым в этом курортном сезоне планирует принять не менее 6,5 миллиона туристов, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Туристический поток в Крым по итогам 2021 года достиг рекордных 9,5 миллиона туристов, сообщили ранее власти региона."Пока прогнозируется на уровне 6,5 миллиона. Это очень много. Это практически до 70-80 процентов от общего объема. Это хорошие доходы в семью, в бюджет. Все будет нормально", — сказал Константинов РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).При этом, по его словам, по сравнению с прошлым годом в Крыму "возможна просадка" по числу приехавших туристов из-за временного прекращения авиасообщения."Мы встречались с руководителями здравниц. Я им сказал, что сегодня решается история. Может быть, мы сегодня немного меньше заработаем, чем в прошлом году, в курортной сфере, но мы решаем судьбу нашей страны, нашей цивилизации на поколения вперед. Все воспринимают это нормально", — сказал Константинов.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 18 июня, сообщила ранее Росавиация. Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/krym-1795605154.html

https://ria.ru/20220530/krym-1791668012.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ситуация в днр и лнр