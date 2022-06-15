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Глава ЛНР пообещал военный трибунал отдававшим приказы убивать мирных людей - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/tribunal-1795617209.html
Глава ЛНР пообещал военный трибунал отдававшим приказы убивать мирных людей
Глава ЛНР пообещал военный трибунал отдававшим приказы убивать мирных людей - РИА Новости, 15.06.2022
Глава ЛНР пообещал военный трибунал отдававшим приказы убивать мирных людей
Глава ЛНР Леонид Пасечник после обстрела украинскими войсками Стаханова и Криничного из РСЗО "Ураган" заявил, что военный трибунал ждёт каждого, кто отдавал... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T23:41
2022-06-15T23:59
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
стаханов
украина
вооруженные силы украины
леонид пасечник
донбасс
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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник после обстрела украинскими войсками Стаханова и Криничного из РСЗО "Ураган" заявил, что военный трибунал ждёт каждого, кто отдавал преступные приказы убивать мирное население республики."Укрофашисты постоянно подтверждают свою звериную сущность. С ними говорить не о чем. Военный трибунал ждёт каждого, кто отдавал преступные приказы убивать мирное население республики. Таким извергам нет пощады: они понесут суровое заслуженное наказание", - написал Пасечник в своем Тelegram-канале.Ранее генпрокуратура ЛНР сообщила, что число погибших в результате обстрела Стаханова украинскими войсками из РСЗО "Ураган" возросло до пяти, пострадали более десяти человек, из них двое несовершеннолетних.
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луганская народная республика
стаханов
украина
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в мире, луганская народная республика, стаханов, украина, вооруженные силы украины, леонид пасечник, донбасс
23:41 15.06.2022 (обновлено: 23:59 15.06.2022)
 
Глава ЛНР пообещал военный трибунал отдававшим приказы убивать мирных людей

Глава ЛНР Пасечник: военный трибунал ждет всех, кто отдавал приказы убивать мирных жителей

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкГлава Луганской народной республики Леонид Пасечник
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник после обстрела украинскими войсками Стаханова и Криничного из РСЗО "Ураган" заявил, что военный трибунал ждёт каждого, кто отдавал преступные приказы убивать мирное население республики.
"Укрофашисты постоянно подтверждают свою звериную сущность. С ними говорить не о чем. Военный трибунал ждёт каждого, кто отдавал преступные приказы убивать мирное население республики. Таким извергам нет пощады: они понесут суровое заслуженное наказание", - написал Пасечник в своем Тelegram-канале.
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 20:02Специальная военная операция на Украине
Украинские войска сравнялись по жестокости с нацбатами, заявили в ДНР
Ранее генпрокуратура ЛНР сообщила, что число погибших в результате обстрела Стаханова украинскими войсками из РСЗО "Ураган" возросло до пяти, пострадали более десяти человек, из них двое несовершеннолетних.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСтахановУкраинаВооруженные силы УкраиныЛеонид ПасечникДонбасс
 
 
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