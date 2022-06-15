https://ria.ru/20220615/tribunal-1795617209.html

Глава ЛНР пообещал военный трибунал отдававшим приказы убивать мирных людей

Глава ЛНР пообещал военный трибунал отдававшим приказы убивать мирных людей - РИА Новости, 15.06.2022

Глава ЛНР пообещал военный трибунал отдававшим приказы убивать мирных людей

Глава ЛНР Леонид Пасечник после обстрела украинскими войсками Стаханова и Криничного из РСЗО "Ураган" заявил, что военный трибунал ждёт каждого, кто отдавал... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T23:41

2022-06-15T23:41

2022-06-15T23:59

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

стаханов

украина

вооруженные силы украины

леонид пасечник

донбасс

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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник после обстрела украинскими войсками Стаханова и Криничного из РСЗО "Ураган" заявил, что военный трибунал ждёт каждого, кто отдавал преступные приказы убивать мирное население республики."Укрофашисты постоянно подтверждают свою звериную сущность. С ними говорить не о чем. Военный трибунал ждёт каждого, кто отдавал преступные приказы убивать мирное население республики. Таким извергам нет пощады: они понесут суровое заслуженное наказание", - написал Пасечник в своем Тelegram-канале.Ранее генпрокуратура ЛНР сообщила, что число погибших в результате обстрела Стаханова украинскими войсками из РСЗО "Ураган" возросло до пяти, пострадали более десяти человек, из них двое несовершеннолетних.

https://ria.ru/20220601/natsbatalony-1792470018.html

луганская народная республика

стаханов

украина

донбасс

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, стаханов, украина, вооруженные силы украины, леонид пасечник, донбасс