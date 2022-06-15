https://ria.ru/20220615/tribunal-1795617209.html
Глава ЛНР пообещал военный трибунал отдававшим приказы убивать мирных людей
Глава ЛНР пообещал военный трибунал отдававшим приказы убивать мирных людей - РИА Новости, 15.06.2022
Глава ЛНР пообещал военный трибунал отдававшим приказы убивать мирных людей
Глава ЛНР Леонид Пасечник после обстрела украинскими войсками Стаханова и Криничного из РСЗО "Ураган" заявил, что военный трибунал ждёт каждого, кто отдавал... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T23:41
2022-06-15T23:41
2022-06-15T23:59
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
стаханов
украина
вооруженные силы украины
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник после обстрела украинскими войсками Стаханова и Криничного из РСЗО "Ураган" заявил, что военный трибунал ждёт каждого, кто отдавал преступные приказы убивать мирное население республики."Укрофашисты постоянно подтверждают свою звериную сущность. С ними говорить не о чем. Военный трибунал ждёт каждого, кто отдавал преступные приказы убивать мирное население республики. Таким извергам нет пощады: они понесут суровое заслуженное наказание", - написал Пасечник в своем Тelegram-канале.Ранее генпрокуратура ЛНР сообщила, что число погибших в результате обстрела Стаханова украинскими войсками из РСЗО "Ураган" возросло до пяти, пострадали более десяти человек, из них двое несовершеннолетних.
https://ria.ru/20220601/natsbatalony-1792470018.html
луганская народная республика
стаханов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, стаханов, украина, вооруженные силы украины, леонид пасечник, донбасс
23:41 15.06.2022 (обновлено: 23:59 15.06.2022)
Глава ЛНР пообещал военный трибунал отдававшим приказы убивать мирных людей
Глава ЛНР Пасечник: военный трибунал ждет всех, кто отдавал приказы убивать мирных жителей