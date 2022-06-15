https://ria.ru/20220615/tokaev-1795352242.html

Токаев заявил, что во время протестов ему советовали покинуть страну

Токаев заявил, что во время протестов ему советовали покинуть страну - РИА Новости, 15.06.2022

Токаев заявил, что во время протестов ему советовали покинуть страну

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в период январских протестов в стране все время находился в своей резиденции в Нур-Султане и считал, что не должен... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T08:00

2022-06-15T08:00

2022-06-15T08:17

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

жанаозен

актау

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 15 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в период январских протестов в стране все время находился в своей резиденции в Нур-Султане и считал, что не должен покидать страну, хотя ему советовали это сделать.Телеканал "Россия 24" в среду утром анонсировал интервью с Токаевым, которое покажут в эфире днем.По его словам, он с самого начала беспорядков заявил, что не собирается уезжать из столицы. "Мне предлагали некоторые "товарищи" сесть или в вертолет, или в самолет и покинуть Казахстан. Я этого, естественно, ни в коем случае не планировал, и считал, что должен находиться здесь до конца", - пояснил глава государства.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.

https://ria.ru/20220605/ataka-1793223599.html

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в мире, казахстан, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев