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Токаев заявил, что во время протестов ему советовали покинуть страну - РИА Новости, 15.06.2022
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Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220615/tokaev-1795352242.html
Токаев заявил, что во время протестов ему советовали покинуть страну
Токаев заявил, что во время протестов ему советовали покинуть страну - РИА Новости, 15.06.2022
Токаев заявил, что во время протестов ему советовали покинуть страну
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в период январских протестов в стране все время находился в своей резиденции в Нур-Султане и считал, что не должен... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T08:00
2022-06-15T08:17
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
жанаозен
актау
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 15 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в период январских протестов в стране все время находился в своей резиденции в Нур-Султане и считал, что не должен покидать страну, хотя ему советовали это сделать.Телеканал "Россия 24" в среду утром анонсировал интервью с Токаевым, которое покажут в эфире днем.По его словам, он с самого начала беспорядков заявил, что не собирается уезжать из столицы. "Мне предлагали некоторые "товарищи" сесть или в вертолет, или в самолет и покинуть Казахстан. Я этого, естественно, ни в коем случае не планировал, и считал, что должен находиться здесь до конца", - пояснил глава государства.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.
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в мире, казахстан, жанаозен, актау, касым-жомарт токаев
08:00 15.06.2022 (обновлено: 08:17 15.06.2022)
 
Токаев заявил, что во время протестов ему советовали покинуть страну

Президент Казахстана Токаев: во время январских событий мне советовали покинуть страну

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 15 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в период январских протестов в стране все время находился в своей резиденции в Нур-Султане и считал, что не должен покидать страну, хотя ему советовали это сделать.
Телеканал "Россия 24" в среду утром анонсировал интервью с Токаевым, которое покажут в эфире днем.
"Целью всех переворотов является, скажем, приход к власти других людей. Что касается меня, то я все эти дни (январских событий - ред.) находился здесь, в здании резиденции президента, никуда не выезжал. Более того, естественно, я ночевал здесь", - сказал Токаев в интервью телеканалу.
По его словам, он с самого начала беспорядков заявил, что не собирается уезжать из столицы. "Мне предлагали некоторые "товарищи" сесть или в вертолет, или в самолет и покинуть Казахстан. Я этого, естественно, ни в коем случае не планировал, и считал, что должен находиться здесь до конца", - пояснил глава государства.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным генпрокуратуры страны, в результате беспорядков погибли 230 человек, в том числе 19 силовиков.
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанЖанаозенАктауКасым-Жомарт Токаев
 
 
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