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В Ульяновской области создадут модель технопарка переработки отходов - РИА Новости, 15.06.2022
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Ульяновская область
https://ria.ru/20220615/tekhnopark-1795510443.html
В Ульяновской области создадут модель технопарка переработки отходов
В Ульяновской области создадут модель технопарка переработки отходов - РИА Новости, 15.06.2022
В Ульяновской области создадут модель технопарка переработки отходов
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил создать типовую модель технопарка с полным циклом сортировки и переработки коммунальных отходов, сообщает РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:10
2022-06-15T16:10
ульяновская область
ульяновская область
жкх
алексей русских
мусор
раздельный сбор мусора
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УЛЬЯНОВСК, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил создать типовую модель технопарка с полным циклом сортировки и переработки коммунальных отходов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Такую задачу губернатор поставил на заседании штаба по комплексному развитию региона.Одной из главных целей федерального проекта "Комплексная система обращения с отходами" нацпроекта "Экология" является снижение в два раза объема отходов, направляемых на полигоны. Как пояснил министр ЖКХ и строительства Ульяновской области Александр Черепан, для достижения этой задачи необходимо не только увеличивать мощности существующих объектов по сортировке, но и развивать сферу дальнейшей переработки вторсырья. К таким технологиям, например, относится биокомпостирование, которое позволяет перерабатывать органические отходы в технический грунт, говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что региональным операторам рекомендовано внести изменения в инвестиционные программы, включающие технологическое перевооружение производства и возможность создания заводов по переработке отходов и обращению с вторичным сырьем. Кроме того, операторам поручено в течение двух месяцев разработать предложения о внедрении типовой модели технопарка, включающей полную переработку отходов с использованием передовых технологий.На одном из таких технопарков, построенных в Московской области, для делегации Ульяновской области был проведен семинар. Представители региональных операторов ТКО и профильные специалисты ознакомились с работой комплекса по переработке отходов, оснащенного новейшим оборудованием и технологиями, которые отвечают международным стандартам.В настоящее время в регионе расположено четыре мусоросортировочных комплекса, один объект обработки и утилизации отходов и четыре полигона, принимающих ТКО. Всего за 2021 год доля ТКО, направленных на обработку в Ульяновской области, составила 62,4% от общего объема образованных ТКО, то есть 413 тысяч тонн.
https://ria.ru/20220527/obuchenie-1791184439.html
https://ria.ru/20181221/1548392063.html
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ульяновская область, жкх, алексей русских, мусор, раздельный сбор мусора
16:10 15.06.2022
 

В Ульяновской области создадут модель технопарка переработки отходов

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Алексей Русских
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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УЛЬЯНОВСК, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил создать типовую модель технопарка с полным циклом сортировки и переработки коммунальных отходов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Такую задачу губернатор поставил на заседании штаба по комплексному развитию региона.
"Мы начали большую работу по приведению в порядок всех полигонов Ульяновской области, провели осмотр всех действующих полигонов с привлечением общественности и надзорных органов. Выявили компании-операторы, у которых есть потенциал, а также увидели аутсайдеров. Но хочу отметить, что нет ни одного оператора, который бы соответствовал требованиям сегодняшнего времени", - подчеркнул губернатор.
Председатель регионального отделения ООО Союз машиностроителей России, генеральный директор АО УКБП Александр Войт и губернатор Ульяновской области Алексей Русских - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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Одной из главных целей федерального проекта "Комплексная система обращения с отходами" нацпроекта "Экология" является снижение в два раза объема отходов, направляемых на полигоны. Как пояснил министр ЖКХ и строительства Ульяновской области Александр Черепан, для достижения этой задачи необходимо не только увеличивать мощности существующих объектов по сортировке, но и развивать сферу дальнейшей переработки вторсырья. К таким технологиям, например, относится биокомпостирование, которое позволяет перерабатывать органические отходы в технический грунт, говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что региональным операторам рекомендовано внести изменения в инвестиционные программы, включающие технологическое перевооружение производства и возможность создания заводов по переработке отходов и обращению с вторичным сырьем. Кроме того, операторам поручено в течение двух месяцев разработать предложения о внедрении типовой модели технопарка, включающей полную переработку отходов с использованием передовых технологий.
На одном из таких технопарков, построенных в Московской области, для делегации Ульяновской области был проведен семинар. Представители региональных операторов ТКО и профильные специалисты ознакомились с работой комплекса по переработке отходов, оснащенного новейшим оборудованием и технологиями, которые отвечают международным стандартам.
В настоящее время в регионе расположено четыре мусоросортировочных комплекса, один объект обработки и утилизации отходов и четыре полигона, принимающих ТКО. Всего за 2021 год доля ТКО, направленных на обработку в Ульяновской области, составила 62,4% от общего объема образованных ТКО, то есть 413 тысяч тонн.
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21 декабря 2018, 12:56Ульяновская область
В Ульяновской области построят четыре мусоросортировочных комплекса
 
Ульяновская областьУльяновская областьЖКХАлексей РусскихМусорраздельный сбор мусора
 
 
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