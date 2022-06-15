https://ria.ru/20220615/tekhnopark-1795510443.html

В Ульяновской области создадут модель технопарка переработки отходов

В Ульяновской области создадут модель технопарка переработки отходов - РИА Новости, 15.06.2022

В Ульяновской области создадут модель технопарка переработки отходов

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил создать типовую модель технопарка с полным циклом сортировки и переработки коммунальных отходов, сообщает РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:10

2022-06-15T16:10

2022-06-15T16:10

ульяновская область

ульяновская область

жкх

алексей русских

мусор

раздельный сбор мусора

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УЛЬЯНОВСК, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил создать типовую модель технопарка с полным циклом сортировки и переработки коммунальных отходов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Такую задачу губернатор поставил на заседании штаба по комплексному развитию региона.Одной из главных целей федерального проекта "Комплексная система обращения с отходами" нацпроекта "Экология" является снижение в два раза объема отходов, направляемых на полигоны. Как пояснил министр ЖКХ и строительства Ульяновской области Александр Черепан, для достижения этой задачи необходимо не только увеличивать мощности существующих объектов по сортировке, но и развивать сферу дальнейшей переработки вторсырья. К таким технологиям, например, относится биокомпостирование, которое позволяет перерабатывать органические отходы в технический грунт, говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что региональным операторам рекомендовано внести изменения в инвестиционные программы, включающие технологическое перевооружение производства и возможность создания заводов по переработке отходов и обращению с вторичным сырьем. Кроме того, операторам поручено в течение двух месяцев разработать предложения о внедрении типовой модели технопарка, включающей полную переработку отходов с использованием передовых технологий.На одном из таких технопарков, построенных в Московской области, для делегации Ульяновской области был проведен семинар. Представители региональных операторов ТКО и профильные специалисты ознакомились с работой комплекса по переработке отходов, оснащенного новейшим оборудованием и технологиями, которые отвечают международным стандартам.В настоящее время в регионе расположено четыре мусоросортировочных комплекса, один объект обработки и утилизации отходов и четыре полигона, принимающих ТКО. Всего за 2021 год доля ТКО, направленных на обработку в Ульяновской области, составила 62,4% от общего объема образованных ТКО, то есть 413 тысяч тонн.

https://ria.ru/20220527/obuchenie-1791184439.html

https://ria.ru/20181221/1548392063.html

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ульяновская область, жкх, алексей русских, мусор, раздельный сбор мусора