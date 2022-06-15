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Речи о признании талибов не идет, заявил Песков - РИА Новости, 15.06.2022
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Речи о признании талибов не идет, заявил Песков
Речи о признании талибов не идет, заявил Песков - РИА Новости, 15.06.2022
Речи о признании талибов не идет, заявил Песков
Речи о признании Москвой властей Афганистана не идет, вопросов еще много, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:33
2022-06-15T12:46
в мире
талибан
афганистан
россия
дмитрий песков
пмэф
санкт-петербург
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Речи о признании Москвой властей Афганистана не идет, вопросов еще много, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Делегация из Афганистана принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме."Пока в настоящий момент речи об этом не идет. Мы об этом неоднократно говорили. Давать какие-то прогнозы бесполезно. Там существует много проблем гуманитарного характера, которые обязывают многие страны вступать в определенные контакты", - сказал он журналистам.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.* Организация "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220614/taliby-1795269104.html
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в мире, талибан, афганистан, россия, дмитрий песков, пмэф, санкт-петербург
12:33 15.06.2022 (обновлено: 12:46 15.06.2022)
 
Речи о признании талибов не идет, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Песков: пока речи о признании "Талибана" не идет

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПредставители политического совета движения Талибан*
Представители политического совета движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Представители политического совета движения Талибан*. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Речи о признании Москвой властей Афганистана не идет, вопросов еще много, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Делегация из Афганистана принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.
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"Пока в настоящий момент речи об этом не идет. Мы об этом неоднократно говорили. Давать какие-то прогнозы бесполезно. Там существует много проблем гуманитарного характера, которые обязывают многие страны вступать в определенные контакты", - сказал он журналистам.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
* Организация "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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В миреТалибанАфганистанРоссияДмитрий ПесковПМЭФСанкт-Петербург
 
 
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