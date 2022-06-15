https://ria.ru/20220615/taliby-1795426089.html

Речи о признании талибов не идет, заявил Песков

Речи о признании талибов не идет, заявил Песков - РИА Новости, 15.06.2022

Речи о признании талибов не идет, заявил Песков

Речи о признании Москвой властей Афганистана не идет, вопросов еще много, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:33

2022-06-15T12:33

2022-06-15T12:46

в мире

талибан

афганистан

россия

дмитрий песков

пмэф

санкт-петербург

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Речи о признании Москвой властей Афганистана не идет, вопросов еще много, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Делегация из Афганистана принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме."Пока в настоящий момент речи об этом не идет. Мы об этом неоднократно говорили. Давать какие-то прогнозы бесполезно. Там существует много проблем гуманитарного характера, которые обязывают многие страны вступать в определенные контакты", - сказал он журналистам.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.* Организация "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220614/taliby-1795269104.html

https://ria.ru/20220613/afganistan-1795040220.html

афганистан

россия

санкт-петербург

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, талибан, афганистан, россия, дмитрий песков, пмэф, санкт-петербург