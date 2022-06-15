https://ria.ru/20220615/sudoremont-1795544048.html

Архангельская область готова наращивать судоремонт

Архангельская область готова наращивать судоремонт - РИА Новости, 15.06.2022

Архангельская область готова наращивать судоремонт

В Архангельской области создана вся необходимая инфраструктура для ремонта морских судов, а с учетом последствий санкционной политики власти региона... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:28

2022-06-15T17:28

2022-06-15T17:28

архангельская область

экономика

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АРХАНГЕЛЬСК, 15 июн — РИА Новости. В Архангельской области создана вся необходимая инфраструктура для ремонта морских судов, а с учетом последствий санкционной политики власти региона прогнозируют растущий спрос на услуги судоремонта и готовы оказывать всестороннюю поддержку для развития этой сферы, заявил губернатор региона Александр Цыбульский на Международном семинаре по судостроению и судоремонту в Арктике в ходе Петербургского международного экономического форума.Мероприятие стало частью программы стенда "Арктика – территория диалога", который организован министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ в рамках плана председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах.Губернатор Архангельской области отметил, что вся инфраструктура для обеспечения ремонта морских судов в Архангельске создана, а объемы работ ежегодно растут. По его словам, для ведущих северодвинских судостроительно-судоремонтных заводов "Севмаш" и "Звёздочка" гособоронзаказ сформирован на пять лет вперёд – до 2027 года.Вместе с тем целый ряд предприятий в регионе (среди них завод "Красная Кузница", База технического обслуживания АО "Архангельский траловый флот", Архангельская РЭБ флота) занимаются ремонтом гражданских судов. В сфере судоремонта в области занято более 11 тысяч человек, которые ежегодно ремонтируют порядка 100 судов. До недавнего времени порядка 50% арктических судов коммерческого флота ремонтировались за рубежом – на верфях в Турции, Польше, Эстонии, Германии, Латвии, Норвегии."Сегодня в условиях санкционных ограничений ряд этих стран запретил ремонт российских судов на своей территории, а Турция и Индонезия, следуя рыночной конъюнктуре, повысили цены на ремонт. С учётом этих обстоятельств мы прогнозируем резкий рост спроса на услуги ремонта с докованием гражданских сухогрузных и наливных судов в нашем регионе", – рассказал Цыбульский.По словам губернатора, назрела необходимость развития мощностей предприятий, которые обеспечивают доставку грузов в интересах операторов арктических проектов и программу северного завоза в труднодоступные местности регионов Северо-Запада России. Речь идет о дефиците доковых мощностей в северных портах страны. По прогнозным данным судовладельцев, потребность в доковом ремонте арктического флота только в Архангельске в ближайшие годы вырастет в 2,5 раза, что потребует приобретения минимум одного дока мощностью 9 тысяч тонн."Площадки для его размещения есть как на действующих судоремонтных предприятиях нашего региона, так и новых, соответствующих всем необходимым требованиям. Мы готовы обеспечить всестороннюю поддержку проектам по строительству на них новых судоремонтных мощностей", – заявил Цыбульский.Губернатор пояснил, что уже в текущем году в проведении планового и аварийного ремонта будут нуждаться около 100 морских судов различных типов и классов, габариты которых позволяют заходить в морской порт Архангельск, и около 200 судов класса "река-море" и вспомогательных судов, для которых Архангельск является портом приписки. Это связано в том числе и с тем, что верфи Санкт-Петербурга и Калининграда, где суммарно обеспечивается порядка 20% судоремонтных работ, и без того заполнены заказами. Наращивание доковых мощностей предприятий необходимо для полноценного обеспечения судоремонтных работ в Архангельской области, где на сегодняшний день ремонтируется порядка 25% судов арктического флота.В качестве меры поддержки для частного бизнеса, заинтересованного в развитии доковых мощностей, участники сессии обсудили возможность принятия на федеральном уровне программы льготного лизинга, по аналогии с программой лизинга морских и речных судов, на срок от 15 лет под строительство новых и приобретение уже готовых доков с ограничением по их возрасту.На сегодняшний день заявка ведущего предприятия гражданского судоремонта в регионе – завода "Красная кузница" по строительству дока мощностью 5000 тонн вошла в список приоритетных проектов для последующего финансирования в рамках "Доковой программы" Объединенной судостроительной корпорации. Этот проект серьезно повысит возможности судоремонта в Архангельске, рассказал Цыбульский.В целом глава региона отметил, что судоремонтные заводы Архангельского транспортного узла обладают многолетним опытом обслуживания судов различных типов, включая суда арктического класса. Предприятия региона способны выполнять все виды судоремонта: заводской ремонт с докованием, докование с сопутствующими работами, модернизацию судов, межрейсовый ремонт и техническое обслуживание, полный комплекс работ для предъявления судов классификационным обществам, все виды ремонта энергетических установок, палубного и вспомогательного оборудования.

https://ria.ru/20220531/bumaga-1792096662.html

https://ria.ru/20220420/status-1784554678.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, архангельск, архангельская область, арктика, звездочка, севмаш, арктический совет, александр цыбульский, петербургский международный экономический форум (фонд)