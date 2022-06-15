https://ria.ru/20220615/sudoremont-1795544048.html
Архангельская область готова наращивать судоремонт
Архангельская область готова наращивать судоремонт - РИА Новости, 15.06.2022
Архангельская область готова наращивать судоремонт
В Архангельской области создана вся необходимая инфраструктура для ремонта морских судов, а с учетом последствий санкционной политики власти региона... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:28
2022-06-15T17:28
2022-06-15T17:28
архангельская область
экономика
архангельск
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арктический совет
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АРХАНГЕЛЬСК, 15 июн — РИА Новости. В Архангельской области создана вся необходимая инфраструктура для ремонта морских судов, а с учетом последствий санкционной политики власти региона прогнозируют растущий спрос на услуги судоремонта и готовы оказывать всестороннюю поддержку для развития этой сферы, заявил губернатор региона Александр Цыбульский на Международном семинаре по судостроению и судоремонту в Арктике в ходе Петербургского международного экономического форума.Мероприятие стало частью программы стенда "Арктика – территория диалога", который организован министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ в рамках плана председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах.Губернатор Архангельской области отметил, что вся инфраструктура для обеспечения ремонта морских судов в Архангельске создана, а объемы работ ежегодно растут. По его словам, для ведущих северодвинских судостроительно-судоремонтных заводов "Севмаш" и "Звёздочка" гособоронзаказ сформирован на пять лет вперёд – до 2027 года.Вместе с тем целый ряд предприятий в регионе (среди них завод "Красная Кузница", База технического обслуживания АО "Архангельский траловый флот", Архангельская РЭБ флота) занимаются ремонтом гражданских судов. В сфере судоремонта в области занято более 11 тысяч человек, которые ежегодно ремонтируют порядка 100 судов. До недавнего времени порядка 50% арктических судов коммерческого флота ремонтировались за рубежом – на верфях в Турции, Польше, Эстонии, Германии, Латвии, Норвегии."Сегодня в условиях санкционных ограничений ряд этих стран запретил ремонт российских судов на своей территории, а Турция и Индонезия, следуя рыночной конъюнктуре, повысили цены на ремонт. С учётом этих обстоятельств мы прогнозируем резкий рост спроса на услуги ремонта с докованием гражданских сухогрузных и наливных судов в нашем регионе", – рассказал Цыбульский.По словам губернатора, назрела необходимость развития мощностей предприятий, которые обеспечивают доставку грузов в интересах операторов арктических проектов и программу северного завоза в труднодоступные местности регионов Северо-Запада России. Речь идет о дефиците доковых мощностей в северных портах страны. По прогнозным данным судовладельцев, потребность в доковом ремонте арктического флота только в Архангельске в ближайшие годы вырастет в 2,5 раза, что потребует приобретения минимум одного дока мощностью 9 тысяч тонн."Площадки для его размещения есть как на действующих судоремонтных предприятиях нашего региона, так и новых, соответствующих всем необходимым требованиям. Мы готовы обеспечить всестороннюю поддержку проектам по строительству на них новых судоремонтных мощностей", – заявил Цыбульский.Губернатор пояснил, что уже в текущем году в проведении планового и аварийного ремонта будут нуждаться около 100 морских судов различных типов и классов, габариты которых позволяют заходить в морской порт Архангельск, и около 200 судов класса "река-море" и вспомогательных судов, для которых Архангельск является портом приписки. Это связано в том числе и с тем, что верфи Санкт-Петербурга и Калининграда, где суммарно обеспечивается порядка 20% судоремонтных работ, и без того заполнены заказами. Наращивание доковых мощностей предприятий необходимо для полноценного обеспечения судоремонтных работ в Архангельской области, где на сегодняшний день ремонтируется порядка 25% судов арктического флота.В качестве меры поддержки для частного бизнеса, заинтересованного в развитии доковых мощностей, участники сессии обсудили возможность принятия на федеральном уровне программы льготного лизинга, по аналогии с программой лизинга морских и речных судов, на срок от 15 лет под строительство новых и приобретение уже готовых доков с ограничением по их возрасту.На сегодняшний день заявка ведущего предприятия гражданского судоремонта в регионе – завода "Красная кузница" по строительству дока мощностью 5000 тонн вошла в список приоритетных проектов для последующего финансирования в рамках "Доковой программы" Объединенной судостроительной корпорации. Этот проект серьезно повысит возможности судоремонта в Архангельске, рассказал Цыбульский.В целом глава региона отметил, что судоремонтные заводы Архангельского транспортного узла обладают многолетним опытом обслуживания судов различных типов, включая суда арктического класса. Предприятия региона способны выполнять все виды судоремонта: заводской ремонт с докованием, докование с сопутствующими работами, модернизацию судов, межрейсовый ремонт и техническое обслуживание, полный комплекс работ для предъявления судов классификационным обществам, все виды ремонта энергетических установок, палубного и вспомогательного оборудования.
https://ria.ru/20220531/bumaga-1792096662.html
https://ria.ru/20220420/status-1784554678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, архангельск, архангельская область, арктика, звездочка, севмаш, арктический совет, александр цыбульский, петербургский международный экономический форум (фонд)
Архангельская область готова наращивать судоремонт
Глава Архангельской области Цыбульский заявил, что регион готов наращивать судоремонт
АРХАНГЕЛЬСК, 15 июн — РИА Новости. В Архангельской области создана вся необходимая инфраструктура для ремонта морских судов, а с учетом последствий санкционной политики власти региона прогнозируют растущий спрос на услуги судоремонта и готовы оказывать всестороннюю поддержку для развития этой сферы, заявил губернатор региона Александр Цыбульский на Международном семинаре по судостроению и судоремонту в Арктике в ходе Петербургского международного экономического форума.
Мероприятие стало частью программы стенда "Арктика – территория диалога", который организован министерством по развитию Дальнего Востока
и Арктики РФ
в рамках плана председательства Российской Федерации в Арктическом совете
в 2021-2023 годах.
Губернатор Архангельской области
отметил, что вся инфраструктура для обеспечения ремонта морских судов в Архангельске
создана, а объемы работ ежегодно растут. По его словам, для ведущих северодвинских судостроительно-судоремонтных заводов "Севмаш
" и "Звёздочка
" гособоронзаказ сформирован на пять лет вперёд – до 2027 года.
Вместе с тем целый ряд предприятий в регионе (среди них завод "Красная Кузница", База технического обслуживания АО "Архангельский траловый флот
", Архангельская РЭБ флота) занимаются ремонтом гражданских судов. В сфере судоремонта в области занято более 11 тысяч человек, которые ежегодно ремонтируют порядка 100 судов. До недавнего времени порядка 50% арктических судов коммерческого флота ремонтировались за рубежом – на верфях в Турции
, Польше
, Эстонии
, Германии
, Латвии
, Норвегии
.
"Сегодня в условиях санкционных ограничений ряд этих стран запретил ремонт российских судов на своей территории, а Турция и Индонезия
, следуя рыночной конъюнктуре, повысили цены на ремонт. С учётом этих обстоятельств мы прогнозируем резкий рост спроса на услуги ремонта с докованием гражданских сухогрузных и наливных судов в нашем регионе", – рассказал Цыбульский.
По словам губернатора, назрела необходимость развития мощностей предприятий, которые обеспечивают доставку грузов в интересах операторов арктических проектов и программу северного завоза в труднодоступные местности регионов Северо-Запада России. Речь идет о дефиците доковых мощностей в северных портах страны. По прогнозным данным судовладельцев, потребность в доковом ремонте арктического флота только в Архангельске в ближайшие годы вырастет в 2,5 раза, что потребует приобретения минимум одного дока мощностью 9 тысяч тонн.
"Площадки для его размещения есть как на действующих судоремонтных предприятиях нашего региона, так и новых, соответствующих всем необходимым требованиям. Мы готовы обеспечить всестороннюю поддержку проектам по строительству на них новых судоремонтных мощностей", – заявил Цыбульский.
Губернатор пояснил, что уже в текущем году в проведении планового и аварийного ремонта будут нуждаться около 100 морских судов различных типов и классов, габариты которых позволяют заходить в морской порт Архангельск, и около 200 судов класса "река-море" и вспомогательных судов, для которых Архангельск является портом приписки. Это связано в том числе и с тем, что верфи Санкт-Петербурга
и Калининграда
, где суммарно обеспечивается порядка 20% судоремонтных работ, и без того заполнены заказами. Наращивание доковых мощностей предприятий необходимо для полноценного обеспечения судоремонтных работ в Архангельской области, где на сегодняшний день ремонтируется порядка 25% судов арктического флота.
В качестве меры поддержки для частного бизнеса, заинтересованного в развитии доковых мощностей, участники сессии обсудили возможность принятия на федеральном уровне программы льготного лизинга, по аналогии с программой лизинга морских и речных судов, на срок от 15 лет под строительство новых и приобретение уже готовых доков с ограничением по их возрасту.
На сегодняшний день заявка ведущего предприятия гражданского судоремонта в регионе – завода "Красная кузница" по строительству дока мощностью 5000 тонн вошла в список приоритетных проектов для последующего финансирования в рамках "Доковой программы" Объединенной судостроительной корпорации
. Этот проект серьезно повысит возможности судоремонта в Архангельске, рассказал Цыбульский.
В целом глава региона отметил, что судоремонтные заводы Архангельского транспортного узла обладают многолетним опытом обслуживания судов различных типов, включая суда арктического класса. Предприятия региона способны выполнять все виды судоремонта: заводской ремонт с докованием, докование с сопутствующими работами, модернизацию судов, межрейсовый ремонт и техническое обслуживание, полный комплекс работ для предъявления судов классификационным обществам, все виды ремонта энергетических установок, палубного и вспомогательного оборудования.