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На ПМЭФ заработал стенд Генпрокуратуры - РИА Новости, 15.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/stend-1795370577.html
На ПМЭФ заработал стенд Генпрокуратуры
На ПМЭФ заработал стенд Генпрокуратуры - РИА Новости, 15.06.2022
На ПМЭФ заработал стенд Генпрокуратуры
Генеральная прокуратура России открыла стенд для работы на Петербургском международном экономическом форуме, предприниматели смогут обратиться сюда с вопросами, РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T10:18
2022-06-15T10:21
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
игорь краснов
генеральная прокуратура рф
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура России открыла стенд для работы на Петербургском международном экономическом форуме, предприниматели смогут обратиться сюда с вопросами, сообщило надзорное ведомство."В рамках проведения XXV Петербургского международного экономического форума начал свою работу стенд Генеральной прокуратуры РФ", - говорится в сообщении.Уточняется, что в условиях неблагоприятных внешнеполитических и экономических факторов, обусловленных пандемией, а впоследствии "санкционной агрессией западных стран", надзорным ведомством по поручению генпрокурора Игоря Краснова обеспечивается равная защита как российских предпринимателей, так и иностранных компаний, продолжающих свою деятельность на территории страны, и добросовестное выполнение взятых на себя обязательств."По указанию Краснова, прокуроры выстраивают прямой диалог с бизнес-сообществом, реализуя принципы гласности и открытости в деятельности по защите прав предпринимателей", - уточняется в сообщении.В рамках работы стенда представители бизнес-сообщества смогут получить ответы на интересующие их вопросы, связанные с правоприменительной практикой, а также оставить официальные обращения.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220614/pmef-1795315295.html
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экономика, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, санкт-петербург
10:18 15.06.2022 (обновлено: 10:21 15.06.2022)
 
На ПМЭФ заработал стенд Генпрокуратуры

Генпрокуратура открыла стенд на Петербургском международном экономическом форуме

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика XXV Петербургского международного экономического форума
Символика XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Символика XXV Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура России открыла стенд для работы на Петербургском международном экономическом форуме, предприниматели смогут обратиться сюда с вопросами, сообщило надзорное ведомство.
"В рамках проведения XXV Петербургского международного экономического форума начал свою работу стенд Генеральной прокуратуры РФ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в условиях неблагоприятных внешнеполитических и экономических факторов, обусловленных пандемией, а впоследствии "санкционной агрессией западных стран", надзорным ведомством по поручению генпрокурора Игоря Краснова обеспечивается равная защита как российских предпринимателей, так и иностранных компаний, продолжающих свою деятельность на территории страны, и добросовестное выполнение взятых на себя обязательств.
"По указанию Краснова, прокуроры выстраивают прямой диалог с бизнес-сообществом, реализуя принципы гласности и открытости в деятельности по защите прав предпринимателей", - уточняется в сообщении.
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В рамках работы стенда представители бизнес-сообщества смогут получить ответы на интересующие их вопросы, связанные с правоприменительной практикой, а также оставить официальные обращения.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаИгорь КрасновГенеральная прокуратура РФСанкт-Петербург
 
 
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