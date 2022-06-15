https://ria.ru/20220615/stend-1795370577.html

На ПМЭФ заработал стенд Генпрокуратуры

На ПМЭФ заработал стенд Генпрокуратуры - РИА Новости, 15.06.2022

На ПМЭФ заработал стенд Генпрокуратуры

Генеральная прокуратура России открыла стенд для работы на Петербургском международном экономическом форуме, предприниматели смогут обратиться сюда с вопросами, РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T10:18

2022-06-15T10:18

2022-06-15T10:21

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

игорь краснов

генеральная прокуратура рф

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура России открыла стенд для работы на Петербургском международном экономическом форуме, предприниматели смогут обратиться сюда с вопросами, сообщило надзорное ведомство."В рамках проведения XXV Петербургского международного экономического форума начал свою работу стенд Генеральной прокуратуры РФ", - говорится в сообщении.Уточняется, что в условиях неблагоприятных внешнеполитических и экономических факторов, обусловленных пандемией, а впоследствии "санкционной агрессией западных стран", надзорным ведомством по поручению генпрокурора Игоря Краснова обеспечивается равная защита как российских предпринимателей, так и иностранных компаний, продолжающих свою деятельность на территории страны, и добросовестное выполнение взятых на себя обязательств."По указанию Краснова, прокуроры выстраивают прямой диалог с бизнес-сообществом, реализуя принципы гласности и открытости в деятельности по защите прав предпринимателей", - уточняется в сообщении.В рамках работы стенда представители бизнес-сообщества смогут получить ответы на интересующие их вопросы, связанные с правоприменительной практикой, а также оставить официальные обращения.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220614/pmef-1795315295.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, санкт-петербург