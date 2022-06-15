10:18 15.06.2022 (обновлено: 10:21 15.06.2022)
На ПМЭФ заработал стенд Генпрокуратуры
Генпрокуратура открыла стенд на Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика XXV Петербургского международного экономического форума
Символика XXV Петербургского международного экономического форума
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Генеральная прокуратура России открыла стенд для работы на Петербургском международном экономическом форуме, предприниматели смогут обратиться сюда с вопросами, сообщило надзорное ведомство.
"В рамках проведения XXV Петербургского международного экономического форума начал свою работу стенд Генеральной прокуратуры РФ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в условиях неблагоприятных внешнеполитических и экономических факторов, обусловленных пандемией, а впоследствии "санкционной агрессией западных стран", надзорным ведомством по поручению генпрокурора Игоря Краснова обеспечивается равная защита как российских предпринимателей, так и иностранных компаний, продолжающих свою деятельность на территории страны, и добросовестное выполнение взятых на себя обязательств.
"По указанию Краснова, прокуроры выстраивают прямой диалог с бизнес-сообществом, реализуя принципы гласности и открытости в деятельности по защите прав предпринимателей", - уточняется в сообщении.
В рамках работы стенда представители бизнес-сообщества смогут получить ответы на интересующие их вопросы, связанные с правоприменительной практикой, а также оставить официальные обращения.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.