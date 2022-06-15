https://ria.ru/20220615/sputnik-1795386514.html
В Центре Гамалеи оценили эффективность "Спутника V" против "омикрона"
В Центре Гамалеи оценили эффективность "Спутника V" против "омикрона" - РИА Новости, 15.06.2022
В Центре Гамалеи оценили эффективность "Спутника V" против "омикрона"
Исследование показало, что эффективность вакцины "Спутник V" против госпитализации от штамма "омикрон" составляет 97% при бустировании препаратом "Спутник Лайт" РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:20
2022-06-15T11:20
2022-06-15T12:55
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Исследование показало, что эффективность вакцины "Спутник V" против госпитализации от штамма "омикрон" составляет 97% при бустировании препаратом "Спутник Лайт" или ревакцинации "Спутником V", следует из сообщения НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.Исследование было проведено коллективом российских ученых, в состав которого вошли представители Городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова и центра Гамалеи."Согласно полученным результатам, эффективность вакцины "Спутник V" при бустировании препаратом "Спутник Лайт" или ревакцинации "Спутником V" составила 97% против всех видов госпитализаций от штамма "омикрон" и 99,4% против критических случаев", - говорится в сообщении.Эффективность против всех видов госпитализаций после получения минимум одной дозы вакцины составила 85,9%, уточняется в материале.В настоящее время препарат "Спутник V" одобрен к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 миллиардов человек, а вакцина "Спутник Лайт" — более чем в 30 странах. Инвестором в разработку и производство "Спутника V" и "Спутника Лайт" выступил Российский фонд прямых инвестиций.
https://ria.ru/20220612/omikron-1794820137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", омикрон-штамм коронавируса
11:20 15.06.2022 (обновлено: 12:55 15.06.2022)
В Центре Гамалеи оценили эффективность "Спутника V" против "омикрона"
Эффективность "Спутника V" с бустером против госпитализации с "омикроном" составила 97%
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Исследование показало, что эффективность вакцины "Спутник V" против госпитализации от штамма "омикрон" составляет 97% при бустировании препаратом "Спутник Лайт" или ревакцинации "Спутником V", следует из сообщения НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Исследование было проведено коллективом российских ученых, в состав которого вошли представители Городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова и центра Гамалеи.
"Согласно полученным результатам, эффективность вакцины "Спутник V" при бустировании препаратом "Спутник Лайт" или ревакцинации "Спутником V" составила 97% против всех видов госпитализаций от штамма "омикрон" и 99,4% против критических случаев", - говорится в сообщении.
Эффективность против всех видов госпитализаций после получения минимум одной дозы вакцины составила 85,9%, уточняется в материале.
В настоящее время препарат "Спутник V" одобрен к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 миллиардов человек, а вакцина "Спутник Лайт" — более чем в 30 странах. Инвестором в разработку и производство "Спутника V" и "Спутника Лайт" выступил Российский фонд прямых инвестиций.