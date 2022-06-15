https://ria.ru/20220615/sputnik-1795386514.html

В Центре Гамалеи оценили эффективность "Спутника V" против "омикрона"

В Центре Гамалеи оценили эффективность "Спутника V" против "омикрона" - РИА Новости, 15.06.2022

В Центре Гамалеи оценили эффективность "Спутника V" против "омикрона"

Исследование показало, что эффективность вакцины "Спутник V" против госпитализации от штамма "омикрон" составляет 97% при бустировании препаратом "Спутник Лайт" РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:20

2022-06-15T11:20

2022-06-15T12:55

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Исследование показало, что эффективность вакцины "Спутник V" против госпитализации от штамма "омикрон" составляет 97% при бустировании препаратом "Спутник Лайт" или ревакцинации "Спутником V", следует из сообщения НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.Исследование было проведено коллективом российских ученых, в состав которого вошли представители Городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова и центра Гамалеи."Согласно полученным результатам, эффективность вакцины "Спутник V" при бустировании препаратом "Спутник Лайт" или ревакцинации "Спутником V" составила 97% против всех видов госпитализаций от штамма "омикрон" и 99,4% против критических случаев", - говорится в сообщении.Эффективность против всех видов госпитализаций после получения минимум одной дозы вакцины составила 85,9%, уточняется в материале.В настоящее время препарат "Спутник V" одобрен к применению в 71 стране с общей численностью населения более 4 миллиардов человек, а вакцина "Спутник Лайт" — более чем в 30 странах. Инвестором в разработку и производство "Спутника V" и "Спутника Лайт" выступил Российский фонд прямых инвестиций.

https://ria.ru/20220612/omikron-1794820137.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", омикрон-штамм коронавируса