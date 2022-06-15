11:20 15.06.2022 (обновлено: 14:22 15.06.2022)
Российская авиация уничтожила четыре американские гаубицы на Украине
Минобороны: российская авиация за сутки уничтожила более 300 украинских националистов
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкШтурмовики Су-25 во время нанесения удара по позициям ВСУ
Штурмовики Су-25 во время нанесения удара по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российская авиация за минувшие сутки ликвидировала на Украине более десяти полевых артиллерийских орудий, в том числе буксируемые гаубицы М777 производства США, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"В результате ударов авиации уничтожено более 300 националистов, станция радиоэлектронной борьбы в районе населенного пункта Малиновка Харьковской области, десять танков и других боевых бронированных машин, три установки реактивных систем залпового огня "Град", 18 специальных автомобилей, три минометных расчета, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре 155-миллиметровые гаубицы М777".
Кроме того, ударами высокоточных ракет большой дальности "Калибр" во Львовской области разрушен склад боеприпасов к переданному Украине иностранному вооружению, включая М777, добавил генерал-лейтенант.
Ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожена украинская авиатехника, а на территории Донецкой Народной Республики и в Днепропетровской области ликвидировано большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки в Донбассе.
"Кроме того, в результате ударов уничтожены радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Лисичанска Луганской Народной Республики, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе населенного пункта Соледар Донецкой Народной Республики, склады боеприпасов в районах Горское и Верхнекаменское Луганской Народной Республики, а также два пункта управления ВСУ и узел связи в районах населенных пунктов Переездное и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики", — продолжил Конашенков.
С начала специальной военной операции российская армия уничтожила на Украине 203 самолета противника, 131 вертолет, 1211 дронов, 339 зенитных ракетных комплексов, 3558 танков и других боевых бронированных машин, 524 установки реактивных систем залпового огня, 1958 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3623 единицы специальной военной автомобильной техники.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин обозначил ее цель в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".