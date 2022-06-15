https://ria.ru/20220615/spetsoperatsiya-1795386851.html

Российская авиация уничтожила четыре американские гаубицы на Украине

Российская авиация уничтожила четыре американские гаубицы на Украине - РИА Новости, 15.06.2022

Российская авиация уничтожила четыре американские гаубицы на Украине

Российская авиация за минувшие сутки ликвидировала на Украине более десяти полевых артиллерийских орудий, в том числе буксируемые гаубицы М777 производства США, РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:20

2022-06-15T11:20

2022-06-15T14:22

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Российская авиация за минувшие сутки ликвидировала на Украине более десяти полевых артиллерийских орудий, в том числе буксируемые гаубицы М777 производства США, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Кроме того, ударами высокоточных ракет большой дальности "Калибр" во Львовской области разрушен склад боеприпасов к переданному Украине иностранному вооружению, включая М777, добавил генерал-лейтенант.Ракетами воздушного базирования на военном аэродроме Вознесенск в Николаевской области уничтожена украинская авиатехника, а на территории Донецкой Народной Республики и в Днепропетровской области ликвидировано большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки в Донбассе."Кроме того, в результате ударов уничтожены радиолокационная станция контроля воздушного пространства в районе Лисичанска Луганской Народной Республики, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе населенного пункта Соледар Донецкой Народной Республики, склады боеприпасов в районах Горское и Верхнекаменское Луганской Народной Республики, а также два пункта управления ВСУ и узел связи в районах населенных пунктов Переездное и Ивано-Дарьевка Донецкой Народной Республики", — продолжил Конашенков.Российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и шесть беспилотников, а также перехватили 12 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган" в различных районах ДНР и ЛНР.С начала специальной военной операции российская армия уничтожила на Украине 203 самолета противника, 131 вертолет, 1211 дронов, 339 зенитных ракетных комплексов, 3558 танков и других боевых бронированных машин, 524 установки реактивных систем залпового огня, 1958 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3623 единицы специальной военной автомобильной техники.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин обозначил ее цель в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220615/spetsoperatsiya-1795385257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, харьковская область