Россия выступила за отмену трансграничного механизма помощи САР
Представитель Лаврентьев: Россия выступает за отмену трансграничного механизма помощи САР
Вид на город Алеппо. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 15 июн — РИА Новости. Россия считает, что пора сворачивать трансграничный механизм помощи Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев в начале переговоров в "астанинском" формате.
"Пока подвижек со стороны Запада в ослаблении санкционного режима мы не видим. Этот механизм (трансграничной помощи — ред.) действительно создавался как временная мера. Наверное, настало время, чтобы вся помощь, которая предоставляется международным сообществом, шла на законных основаниях через Дамаск", — сказал Лаврентьев.
"Все обязательства по реализации проектов раннего восстановления, которые были обещаны еще год назад, со стороны Запада выполнены не были, поэтому в этих условиях мы, наверное, будем рассматривать вопрос о сворачивании трансграничного механизма", — добавил он.
В Казахстане 15-16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции САР, а также ООН.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через погранпереходы действовал с 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" - на границе с Ираком и "Аль-Рамта" - на границе с Иорданией. По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.
В июле 2021 года истекал срок работы единственного остававшегося на тот момент на сирийской границе пограничного перехода ("Баб-эль-Хава"). Тем не менее, Совбез ООН принял резолюцию РФ, США, Ирландии и Норвегии по продлению работы этого КПП. Теперь ее срок истекает 10 июля. Условием для дальнейшего действия перехода является в том числе наращивание доставки гуманитарной помощи через линии соприкосновения.