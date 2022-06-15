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Россия выступила за отмену трансграничного механизма помощи САР - РИА Новости, 15.06.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220615/siriya-1795348204.html
Россия выступила за отмену трансграничного механизма помощи САР
Россия выступила за отмену трансграничного механизма помощи САР - РИА Новости, 15.06.2022
Россия выступила за отмену трансграничного механизма помощи САР
Россия считает, что пора сворачивать трансграничный механизм помощи Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев в начале... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T06:40
2022-06-15T06:40
война в сирии
в мире
россия
сирия
турция
совет безопасности оон
оон
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НУР-СУЛТАН, 15 июн — РИА Новости. Россия считает, что пора сворачивать трансграничный механизм помощи Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев в начале переговоров в "астанинском" формате."Пока подвижек со стороны Запада в ослаблении санкционного режима мы не видим. Этот механизм (трансграничной помощи — ред.) действительно создавался как временная мера. Наверное, настало время, чтобы вся помощь, которая предоставляется международным сообществом, шла на законных основаниях через Дамаск", — сказал Лаврентьев.При этом спецпредставитель президента РФ по Сирии подчеркнул, что возможна и выработка новых механизмов.В Казахстане 15-16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции САР, а также ООН.Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через погранпереходы действовал с 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" - на границе с Ираком и "Аль-Рамта" - на границе с Иорданией. По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.В июле 2021 года истекал срок работы единственного остававшегося на тот момент на сирийской границе пограничного перехода ("Баб-эль-Хава"). Тем не менее, Совбез ООН принял резолюцию РФ, США, Ирландии и Норвегии по продлению работы этого КПП. Теперь ее срок истекает 10 июля. Условием для дальнейшего действия перехода является в том числе наращивание доставки гуманитарной помощи через линии соприкосновения.
https://ria.ru/20220615/siriya-1795347700.html
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в мире, россия, сирия, турция, совет безопасности оон, оон
06:40 15.06.2022
 
Россия выступила за отмену трансграничного механизма помощи САР

Представитель Лаврентьев: Россия выступает за отмену трансграничного механизма помощи САР

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВид на город Алеппо
Вид на город Алеппо - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Вид на город Алеппо. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 15 июн — РИА Новости. Россия считает, что пора сворачивать трансграничный механизм помощи Сирии, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев в начале переговоров в "астанинском" формате.
"Пока подвижек со стороны Запада в ослаблении санкционного режима мы не видим. Этот механизм (трансграничной помощи — ред.) действительно создавался как временная мера. Наверное, настало время, чтобы вся помощь, которая предоставляется международным сообществом, шла на законных основаниях через Дамаск", — сказал Лаврентьев.
"Все обязательства по реализации проектов раннего восстановления, которые были обещаны еще год назад, со стороны Запада выполнены не были, поэтому в этих условиях мы, наверное, будем рассматривать вопрос о сворачивании трансграничного механизма", — добавил он.
При этом спецпредставитель президента РФ по Сирии подчеркнул, что возможна и выработка новых механизмов.
Дамаск - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
06:18Специальная военная операция на Украине
Ситуация в Сирии остается в приоритетах России, заявил Лаврентьев
В Казахстане 15-16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции САР, а также ООН.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь через границу с Турцией) через погранпереходы действовал с 2014 года. Такой механизм продлевался ежегодно. В рамках этого механизма гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четыре пограничных пункта пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" - на границе с Ираком и "Аль-Рамта" - на границе с Иорданией. По мере того, как сирийская армия стала устанавливать контроль за все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов.
В июле 2021 года истекал срок работы единственного остававшегося на тот момент на сирийской границе пограничного перехода ("Баб-эль-Хава"). Тем не менее, Совбез ООН принял резолюцию РФ, США, Ирландии и Норвегии по продлению работы этого КПП. Теперь ее срок истекает 10 июля. Условием для дальнейшего действия перехода является в том числе наращивание доставки гуманитарной помощи через линии соприкосновения.
Участники встречи по Сирии на заседании в Астане. 23 января 2017 - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
06:13
Переговоры по Сирии в астанинском формате
 
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