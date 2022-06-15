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Ситуация в Сирии остается в приоритетах России, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/siriya-1795347700.html
Ситуация в Сирии остается в приоритетах России, заявил Лаврентьев
Ситуация в Сирии остается в приоритетах России, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 15.06.2022
Ситуация в Сирии остается в приоритетах России, заявил Лаврентьев
Сирийское урегулирование остается в приоритетах, несмотря на спецоперацию на Украине, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T06:18
2022-06-15T06:18
специальная военная операция на украине
в мире
сирия
россия
александр лаврентьев
иран
турция
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НУР-СУЛТАН, 15 июн — РИА Новости. Сирийское урегулирование остается в приоритетах, несмотря на спецоперацию на Украине, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в начале переговоров "астанинского" формата.По его словам, ситуация в Сирии остается сложной, Москва продолжит оказывать помощь сирийской стороне.В Казахстане 15-16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
https://ria.ru/20220615/siriya-1795346495.html
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в мире, сирия, россия, александр лаврентьев, иран, турция
06:18 15.06.2022
 
Ситуация в Сирии остается в приоритетах России, заявил Лаврентьев

Спецпредставитель Лаврентьев: ситуация в Сирии остается в приоритетах

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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НУР-СУЛТАН, 15 июн — РИА Новости. Сирийское урегулирование остается в приоритетах, несмотря на спецоперацию на Украине, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в начале переговоров "астанинского" формата.
"Многие сейчас вы, наверное, слышали, говорят, что в связи с проведением специальной военной операции внимание России к Сирии ослабло. В ряде европейских стран желают видеть развитие ситуации в Сирии по своим лекалам. Хочу сказать, что сирийский конфликт, урегулирование по-прежнему остается в приоритетах российской внешней политики", — сказал Лаврентьев.
По его словам, ситуация в Сирии остается сложной, Москва продолжит оказывать помощь сирийской стороне.
В Казахстане 15-16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСирияРоссияАлександр ЛаврентьевИранТурция
 
 
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