https://ria.ru/20220615/siriya-1795347700.html

Ситуация в Сирии остается в приоритетах России, заявил Лаврентьев

Ситуация в Сирии остается в приоритетах России, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 15.06.2022

Ситуация в Сирии остается в приоритетах России, заявил Лаврентьев

Сирийское урегулирование остается в приоритетах, несмотря на спецоперацию на Украине, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T06:18

2022-06-15T06:18

2022-06-15T06:18

специальная военная операция на украине

в мире

сирия

россия

александр лаврентьев

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НУР-СУЛТАН, 15 июн — РИА Новости. Сирийское урегулирование остается в приоритетах, несмотря на спецоперацию на Украине, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в начале переговоров "астанинского" формата.По его словам, ситуация в Сирии остается сложной, Москва продолжит оказывать помощь сирийской стороне.В Казахстане 15-16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.

https://ria.ru/20220615/siriya-1795346495.html

сирия

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иран

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в мире, сирия, россия, александр лаврентьев, иран, турция