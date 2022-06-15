https://ria.ru/20220615/siriya-1795347700.html
Ситуация в Сирии остается в приоритетах России, заявил Лаврентьев
Ситуация в Сирии остается в приоритетах России, заявил Лаврентьев - РИА Новости, 15.06.2022
Ситуация в Сирии остается в приоритетах России, заявил Лаврентьев
Сирийское урегулирование остается в приоритетах, несмотря на спецоперацию на Украине, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T06:18
2022-06-15T06:18
2022-06-15T06:18
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НУР-СУЛТАН, 15 июн — РИА Новости. Сирийское урегулирование остается в приоритетах, несмотря на спецоперацию на Украине, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в начале переговоров "астанинского" формата.По его словам, ситуация в Сирии остается сложной, Москва продолжит оказывать помощь сирийской стороне.В Казахстане 15-16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
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в мире, сирия, россия, александр лаврентьев, иран, турция
Ситуация в Сирии остается в приоритетах России, заявил Лаврентьев
Спецпредставитель Лаврентьев: ситуация в Сирии остается в приоритетах