https://ria.ru/20220615/siriya-1795346495.html

Россия призвала Турцию мирно урегулировать ситуацию в Сирии

Россия призвала Турцию мирно урегулировать ситуацию в Сирии - РИА Новости, 15.06.2022

Россия призвала Турцию мирно урегулировать ситуацию в Сирии

Москва считает неразумной возможную операцию Турции на территории Сирии и призывает Анкару решить вопрос мирно, заявил журналистам спецпредставитель президента... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T05:53

2022-06-15T05:53

2022-06-15T07:24

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НУР-СУЛТАН, 15 июн — РИА Новости. Москва считает неразумной возможную операцию Турции на территории Сирии и призывает Анкару решить вопрос мирно, заявил журналистам спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.В начале "астанинских" переговоров по Сирии он отметил, что его участники обсудят ситуацию "на земле".По его словам, Москва намерена призвать Анкару отказаться от этого шага и попытаться решить беспокоящие Турцию вопросы мирным путем."Со своей стороны мы готовы оказать в этом всяческую поддержку", — добавил спецпредставительЛаврентьев подчеркнул, что в свете возможной операции на "астанинских" переговорах планируется обсуждение и вопроса беженцев.В Казахстане 15-16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.

https://ria.ru/20220611/turtsiya-1794788005.html

https://ria.ru/20220615/siriya-1795347700.html

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