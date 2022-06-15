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Россия призвала Турцию мирно урегулировать ситуацию в Сирии - РИА Новости, 15.06.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220615/siriya-1795346495.html
Россия призвала Турцию мирно урегулировать ситуацию в Сирии
Россия призвала Турцию мирно урегулировать ситуацию в Сирии - РИА Новости, 15.06.2022
Россия призвала Турцию мирно урегулировать ситуацию в Сирии
Москва считает неразумной возможную операцию Турции на территории Сирии и призывает Анкару решить вопрос мирно, заявил журналистам спецпредставитель президента... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T05:53
2022-06-15T07:24
война в сирии
в мире
россия
сирия
турция
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НУР-СУЛТАН, 15 июн — РИА Новости. Москва считает неразумной возможную операцию Турции на территории Сирии и призывает Анкару решить вопрос мирно, заявил журналистам спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.В начале "астанинских" переговоров по Сирии он отметил, что его участники обсудят ситуацию "на земле".По его словам, Москва намерена призвать Анкару отказаться от этого шага и попытаться решить беспокоящие Турцию вопросы мирным путем."Со своей стороны мы готовы оказать в этом всяческую поддержку", — добавил спецпредставительЛаврентьев подчеркнул, что в свете возможной операции на "астанинских" переговорах планируется обсуждение и вопроса беженцев.В Казахстане 15-16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
https://ria.ru/20220611/turtsiya-1794788005.html
https://ria.ru/20220615/siriya-1795347700.html
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в мире, россия, сирия, турция, оон
05:53 15.06.2022 (обновлено: 07:24 15.06.2022)
 
Россия призвала Турцию мирно урегулировать ситуацию в Сирии

Спецпредставитель Лаврентьев: Россия призывает Турцию мирно урегулировать ситуацию в Сирии

© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные в Сирии
Турецкие военные в Сирии - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие военные в Сирии. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 15 июн — РИА Новости. Москва считает неразумной возможную операцию Турции на территории Сирии и призывает Анкару решить вопрос мирно, заявил журналистам спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
В начале "астанинских" переговоров по Сирии он отметил, что его участники обсудят ситуацию "на земле".

"Это особенно важно в свете озвученных планов президента Турции по проведению военной операции на севере Сирии против курдских формирований. Мы считаем, что это был бы неразумный шаг, который может привести к дестабилизации ситуации, эскалации напряженности и новому витку вооруженного противостояния в этой стране", — пояснил Лаврентьев.

По его словам, Москва намерена призвать Анкару отказаться от этого шага и попытаться решить беспокоящие Турцию вопросы мирным путем.
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"Со своей стороны мы готовы оказать в этом всяческую поддержку", — добавил спецпредставитель
Лаврентьев подчеркнул, что в свете возможной операции на "астанинских" переговорах планируется обсуждение и вопроса беженцев.
В Казахстане 15-16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
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Ситуация в Сирии остается в приоритетах России, заявил Лаврентьев
 
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