05:53 15.06.2022 (обновлено: 07:24 15.06.2022)
Россия призвала Турцию мирно урегулировать ситуацию в Сирии
Спецпредставитель Лаврентьев: Россия призывает Турцию мирно урегулировать ситуацию в Сирии
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие военные в Сирии
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие военные в Сирии. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 15 июн — РИА Новости. Москва считает неразумной возможную операцию Турции на территории Сирии и призывает Анкару решить вопрос мирно, заявил журналистам спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.
В начале "астанинских" переговоров по Сирии он отметил, что его участники обсудят ситуацию "на земле".
"Это особенно важно в свете озвученных планов президента Турции по проведению военной операции на севере Сирии против курдских формирований. Мы считаем, что это был бы неразумный шаг, который может привести к дестабилизации ситуации, эскалации напряженности и новому витку вооруженного противостояния в этой стране", — пояснил Лаврентьев.
"Со своей стороны мы готовы оказать в этом всяческую поддержку", — добавил спецпредставитель
Лаврентьев подчеркнул, что в свете возможной операции на "астанинских" переговорах планируется обсуждение и вопроса беженцев.
В Казахстане 15-16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.