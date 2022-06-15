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В МИД пообещали реализовать проект Севморпути - РИА Новости, 15.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/sevmorput-1795423752.html
В МИД пообещали реализовать проект Севморпути
В МИД пообещали реализовать проект Севморпути - РИА Новости, 15.06.2022
В МИД пообещали реализовать проект Севморпути
Проект Севморпути будет реализован в соответствии с заложенными задачами вне зависимости от ситуации на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:30
2022-06-15T12:47
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Проект Севморпути будет реализован в соответствии с заложенными задачами вне зависимости от ситуации на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов."Стратегически долговременно какого-либо влияния, поскольку проект долговременный, ситуация на Украине повлиять не может. Какой-то кратковременный эффект может оказать... Он будет несомненно реализован в соответствии с теми целями и задачами, которые были заложены при утверждении данного проекта", - сказал он на полях ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика, россия
12:30 15.06.2022 (обновлено: 12:47 15.06.2022)
 
В МИД пообещали реализовать проект Севморпути

Дипломат Корчунов пообещал реализовать проект Севморпути вне зависимости спецоперации

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Проект Севморпути будет реализован в соответствии с заложенными задачами вне зависимости от ситуации на Украине, заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
"Стратегически долговременно какого-либо влияния, поскольку проект долговременный, ситуация на Украине повлиять не может. Какой-то кратковременный эффект может оказать... Он будет несомненно реализован в соответствии с теми целями и задачами, которые были заложены при утверждении данного проекта", - сказал он на полях ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Караван транспортных судов проходит по Северному морскому пути - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
2 июня, 14:23
Мишустин назвал развитие Севморпути важной задачей для России из-за санкций
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЭкономикаРоссия
 
 
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