Бойцы ЛНР попытаются передать воду гражданским, заблокированным на "Азоте"

СЕВЕРОДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Народная милиция ЛНР попытается доставить воду мирным гражданам, заблокированным на заводе "Азот" в районе Северодонецка, сообщил начальник гарнизонной службы Второго армейского корпуса Александр Никишин."У них там была своя какая-то гуманитарка. Единственное, с водой плохо. Сейчас просят воды, но мы туда пока не можем попасть… Будем пытаться каким-то образом туда забросить воды", - рассказал Никишин журналистам в среду. Бойцы Народной милиции уже доставили хлеб в подвалы, расположенные около линии соприкосновения.Химический комбинат "Азот" находится в городе Северодонецк Луганской Народной Республики. На данный момент территория завода подконтрольна украинским вооруженным формированиям.При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия. По данным Минобороны России, отступая из жилой застройки Северодонецка, боевики вывели из города в промзону комбината сотни мирных жителей, чтобы прикрываться ими как живым щитом.Во вторник, 14 июня, Украина попросило Россию открыть гуманитарный коридор для выхода мирных жителей в сторону Лисичанска, подконтрольного Киеву. С учетом того, что за день до этого украинские войска взорвали единственный мост в сторону Лисичанска, Минобороны России сочло эвакуацию в данном направлении небезопасным и предложило альтернативный гуманитарный коридор - на север, в сторону Сватово, подконтрольного ЛНР.Кроме того, в Минобороны оценили обращение Киева как попытку спасти блокированных боевиков и попытаться их вывести по "мариупольскому сценарию". В ответ российская армия предложила блокированным боевикам и иностранным наемникам сложить оружие и сдаться в плен, гарантировав им жизнь и достойное обращение.Ранее в среду Никишин объявил, что на заводе находится "сильно меньше" 1,5 тысяч гражданских, о которых заявлялось изначально. Гражданские находятся там "в крайне критическом" состоянии, "по пять дней люди не имеют возможности даже выйти и набрать воды", отмечал он. По его словам, находящиеся там мирные жители не осведомлены об открытом российской стороной гуманитарном коридоре. Более того, украинская сторона в районе восьми часов утра обстреляла коридор.По словам Никишина, всего за день с территории завода удалось вывести только 9 человек. Таким образом, первый день работы можно считать сорванным украинской стороной.
Бойцы минометного подразделения Народной милиции ЛНР . Архивное фото
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СЕВЕРОДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Народная милиция ЛНР попытается доставить воду мирным гражданам, заблокированным на заводе "Азот" в районе Северодонецка, сообщил начальник гарнизонной службы Второго армейского корпуса Александр Никишин.
"У них там была своя какая-то гуманитарка. Единственное, с водой плохо. Сейчас просят воды, но мы туда пока не можем попасть… Будем пытаться каким-то образом туда забросить воды", - рассказал Никишин журналистам в среду. Бойцы Народной милиции уже доставили хлеб в подвалы, расположенные около линии соприкосновения.
При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия. По данным Минобороны России, отступая из жилой застройки Северодонецка, боевики вывели из города в промзону комбината сотни мирных жителей, чтобы прикрываться ими как живым щитом.
Во вторник, 14 июня, Украина попросило Россию открыть гуманитарный коридор для выхода мирных жителей в сторону Лисичанска, подконтрольного Киеву. С учетом того, что за день до этого украинские войска взорвали единственный мост в сторону Лисичанска, Минобороны России сочло эвакуацию в данном направлении небезопасным и предложило альтернативный гуманитарный коридор - на север, в сторону Сватово, подконтрольного ЛНР.
Кроме того, в Минобороны оценили обращение Киева как попытку спасти блокированных боевиков и попытаться их вывести по "мариупольскому сценарию". В ответ российская армия предложила блокированным боевикам и иностранным наемникам сложить оружие и сдаться в плен, гарантировав им жизнь и достойное обращение.
Ранее в среду Никишин объявил, что на заводе находится "сильно меньше" 1,5 тысяч гражданских, о которых заявлялось изначально. Гражданские находятся там "в крайне критическом" состоянии, "по пять дней люди не имеют возможности даже выйти и набрать воды", отмечал он. По его словам, находящиеся там мирные жители не осведомлены об открытом российской стороной гуманитарном коридоре. Более того, украинская сторона в районе восьми часов утра обстреляла коридор.
По словам Никишина, всего за день с территории завода удалось вывести только 9 человек. Таким образом, первый день работы можно считать сорванным украинской стороной.
Украинские военные стреляли по жилым районам из "Градов". "Прилетело" и в школу №8, выбило все окна, в одном из классов упал потолок. Местный житель показал корреспонденту РИА Новости разрушенный класс. "Посмотрите. Пускай не говорят, что не было. Тут русских не было. Это было 16 марта", — сказал он.
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Украинские военные стреляли по жилым районам из "Градов". "Прилетело" и в школу №8, выбило все окна, в одном из классов упал потолок. Местный житель показал корреспонденту РИА Новости разрушенный класс. "Посмотрите. Пускай не говорят, что не было. Тут русских не было. Это было 16 марта", — сказал он.
Украинские военные стреляли по жилым районам из "Градов". "Прилетело" и в школу №8, выбило все окна, в одном из классов упал потолок. Местный житель показал корреспонденту РИА Новости разрушенный класс. "Посмотрите. Пускай не говорят, что не было. Тут русских не было. Это было 16 марта", — сказал он.
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