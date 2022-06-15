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Бойцы ЛНР попытаются передать воду гражданским, заблокированным на "Азоте" - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/severodonetsk-1795546030.html
Бойцы ЛНР попытаются передать воду гражданским, заблокированным на "Азоте"
Бойцы ЛНР попытаются передать воду гражданским, заблокированным на "Азоте" - РИА Новости, 15.06.2022
Бойцы ЛНР попытаются передать воду гражданским, заблокированным на "Азоте"
Народная милиция ЛНР попытается доставить воду мирным гражданам, заблокированным на заводе "Азот" в районе Северодонецка, сообщил начальник гарнизонной службы... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:32
2022-06-15T17:32
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
северодонецк
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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СЕВЕРОДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Народная милиция ЛНР попытается доставить воду мирным гражданам, заблокированным на заводе "Азот" в районе Северодонецка, сообщил начальник гарнизонной службы Второго армейского корпуса Александр Никишин."У них там была своя какая-то гуманитарка. Единственное, с водой плохо. Сейчас просят воды, но мы туда пока не можем попасть… Будем пытаться каким-то образом туда забросить воды", - рассказал Никишин журналистам в среду. Бойцы Народной милиции уже доставили хлеб в подвалы, расположенные около линии соприкосновения.Химический комбинат "Азот" находится в городе Северодонецк Луганской Народной Республики. На данный момент территория завода подконтрольна украинским вооруженным формированиям.При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия. По данным Минобороны России, отступая из жилой застройки Северодонецка, боевики вывели из города в промзону комбината сотни мирных жителей, чтобы прикрываться ими как живым щитом.Во вторник, 14 июня, Украина попросило Россию открыть гуманитарный коридор для выхода мирных жителей в сторону Лисичанска, подконтрольного Киеву. С учетом того, что за день до этого украинские войска взорвали единственный мост в сторону Лисичанска, Минобороны России сочло эвакуацию в данном направлении небезопасным и предложило альтернативный гуманитарный коридор - на север, в сторону Сватово, подконтрольного ЛНР.Кроме того, в Минобороны оценили обращение Киева как попытку спасти блокированных боевиков и попытаться их вывести по "мариупольскому сценарию". В ответ российская армия предложила блокированным боевикам и иностранным наемникам сложить оружие и сдаться в плен, гарантировав им жизнь и достойное обращение.Ранее в среду Никишин объявил, что на заводе находится "сильно меньше" 1,5 тысяч гражданских, о которых заявлялось изначально. Гражданские находятся там "в крайне критическом" состоянии, "по пять дней люди не имеют возможности даже выйти и набрать воды", отмечал он. По его словам, находящиеся там мирные жители не осведомлены об открытом российской стороной гуманитарном коридоре. Более того, украинская сторона в районе восьми часов утра обстреляла коридор.По словам Никишина, всего за день с территории завода удалось вывести только 9 человек. Таким образом, первый день работы можно считать сорванным украинской стороной.
https://ria.ru/20220614/naemniki-1795223868.html
https://ria.ru/20220613/severodonetsk-1794993032.html
луганская народная республика
северодонецк
россия
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в мире, луганская народная республика, северодонецк, россия, украина, ситуация в днр и лнр
17:32 15.06.2022
 
Бойцы ЛНР попытаются передать воду гражданским, заблокированным на "Азоте"

Народная милиция ЛНР попытается передать воду гражданским, заблокированным на "Азоте"

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкБойцы минометного подразделения Народной милиции ЛНР
Бойцы минометного подразделения Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Бойцы минометного подразделения Народной милиции ЛНР . Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕВЕРОДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Народная милиция ЛНР попытается доставить воду мирным гражданам, заблокированным на заводе "Азот" в районе Северодонецка, сообщил начальник гарнизонной службы Второго армейского корпуса Александр Никишин.
"У них там была своя какая-то гуманитарка. Единственное, с водой плохо. Сейчас просят воды, но мы туда пока не можем попасть… Будем пытаться каким-то образом туда забросить воды", - рассказал Никишин журналистам в среду. Бойцы Народной милиции уже доставили хлеб в подвалы, расположенные около линии соприкосновения.
Уничтоженный танк ВСУ на позиции, устроенной в арке жилого дома в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 15:26Специальная военная операция на Украине
В ЛНР считают, что на заводе "Азот" могут быть иностранные наемники
Химический комбинат "Азот" находится в городе Северодонецк Луганской Народной Республики. На данный момент территория завода подконтрольна украинским вооруженным формированиям.
При освобождении Северодонецка российская армия и союзные войска ЛНР блокировали боевиков украинских националистических батальонов на территории предприятия. По данным Минобороны России, отступая из жилой застройки Северодонецка, боевики вывели из города в промзону комбината сотни мирных жителей, чтобы прикрываться ими как живым щитом.
Во вторник, 14 июня, Украина попросило Россию открыть гуманитарный коридор для выхода мирных жителей в сторону Лисичанска, подконтрольного Киеву. С учетом того, что за день до этого украинские войска взорвали единственный мост в сторону Лисичанска, Минобороны России сочло эвакуацию в данном направлении небезопасным и предложило альтернативный гуманитарный коридор - на север, в сторону Сватово, подконтрольного ЛНР.
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 13.06.2022
13 июня, 10:03
Украинские военные не могут покинуть Северодонецк, заявил Басурин
Кроме того, в Минобороны оценили обращение Киева как попытку спасти блокированных боевиков и попытаться их вывести по "мариупольскому сценарию". В ответ российская армия предложила блокированным боевикам и иностранным наемникам сложить оружие и сдаться в плен, гарантировав им жизнь и достойное обращение.
Ранее в среду Никишин объявил, что на заводе находится "сильно меньше" 1,5 тысяч гражданских, о которых заявлялось изначально. Гражданские находятся там "в крайне критическом" состоянии, "по пять дней люди не имеют возможности даже выйти и набрать воды", отмечал он. По его словам, находящиеся там мирные жители не осведомлены об открытом российской стороной гуманитарном коридоре. Более того, украинская сторона в районе восьми часов утра обстреляла коридор.
По словам Никишина, всего за день с территории завода удалось вывести только 9 человек. Таким образом, первый день работы можно считать сорванным украинской стороной.
"Пускай не говорят, что не было": Северодонецк после ухода украинских войск
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Когда жилая часть города перешла под контроль российских сил, местные рассказали, как украинские войска и нацбатальоны, соперничая за территорию, обстреливали дома и соцобъекты.

Жительница окраины Северодонецка идет мимо горящего дома, в который попал снаряд при артиллерийском обстреле
1 из 12

Когда жилая часть города перешла под контроль российских сил, местные рассказали, как украинские войска и нацбатальоны, соперничая за территорию, обстреливали дома и соцобъекты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

"Здесь стояли войска ВСУ и нацбатальоны. Они друг с другом не мирились. И вот оно все летало с одной стороны на другую. Разбивали магазины целенаправленно, мародерили", — вспоминают горожане.

Жилой многоквартирный дом в районе школы №8 в Северодонецке
2 из 12

"Здесь стояли войска ВСУ и нацбатальоны. Они друг с другом не мирились. И вот оно все летало с одной стороны на другую. Разбивали магазины целенаправленно, мародерили", — вспоминают горожане.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Украинские военные стреляли по жилым районам из "Градов". "Прилетело" и в школу №8, выбило все окна, в одном из классов упал потолок. Местный житель показал корреспонденту РИА Новости разрушенный класс. "Посмотрите. Пускай не говорят, что не было. Тут русских не было. Это было 16 марта", — сказал он.

Школа №8 в Северодонецке, пострадавшая от артиллерийского обстрела
3 из 12

Украинские военные стреляли по жилым районам из "Градов". "Прилетело" и в школу №8, выбило все окна, в одном из классов упал потолок. Местный житель показал корреспонденту РИА Новости разрушенный класс. "Посмотрите. Пускай не говорят, что не было. Тут русских не было. Это было 16 марта", — сказал он.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Несмотря на обстрелы, почти половина горожан по-прежнему остаются в своих домах.

Жительница дачного поселка Замуловка под Северодонецком
4 из 12

Несмотря на обстрелы, почти половина горожан по-прежнему остаются в своих домах.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

К мирным гражданам бойцы ВСУ относились агрессивно, а с российскими военными горожане подружились. "Они помогают, приносят продукты", — объясняют люди.

Жители Северодонецка получают гуманитарную помощь от Благотворительного фонда Захара Прилепина
5 из 12

К мирным гражданам бойцы ВСУ относились агрессивно, а с российскими военными горожане подружились. "Они помогают, приносят продукты", — объясняют люди.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Отступая, ВСУ взорвали мосты, заминировали объездные проселочные дороги. Первым делом саперам предстояло разминировать окрестности.

Улица Северодонецка
6 из 12

Отступая, ВСУ взорвали мосты, заминировали объездные проселочные дороги. Первым делом саперам предстояло разминировать окрестности.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

В освобожденные районы начала поступать гуманитарная помощь, доставляют все самое необходимое.

Жители Северодонецка получают гуманитарную помощь от Благотворительного фонда Захара Прилепина
7 из 12

В освобожденные районы начала поступать гуманитарная помощь, доставляют все самое необходимое.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Выбитые из города украинские войска теперь наносят удары по Северодонецку со стороны Лисичанска.

Вид из окна дома в Северодонецке
8 из 12

Выбитые из города украинские войска теперь наносят удары по Северодонецку со стороны Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Мирные люди прячутся от обстрелов в основном в подвалах школ, где оборудованы бомбоубежища.

Жительница Северодонецка укрывается в убежище в подвале школы №8
9 из 12

Мирные люди прячутся от обстрелов в основном в подвалах школ, где оборудованы бомбоубежища.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Значительная часть домов в городе разбита.

Школа №8 в Северодонецке, пострадавшая от артиллерийского обстрела
10 из 12

Значительная часть домов в городе разбита.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
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© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк

Во дворах встречаются свежие могилы: из-за постоянных обстрелов люди не могли похоронить близких на кладбище.

Захоронения жителей рядом с жилыми домами в Северодонецке
11 из 12

Во дворах встречаются свежие могилы: из-за постоянных обстрелов люди не могли похоронить близких на кладбище.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенная часовня в Северодонецке.
Разрушенная часовня в Северодонецке
12 из 12
Разрушенная часовня в Северодонецке.
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
1 из 12

Когда жилая часть города перешла под контроль российских сил, местные рассказали, как украинские войска и нацбатальоны, соперничая за территорию, обстреливали дома и соцобъекты.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
2 из 12

"Здесь стояли войска ВСУ и нацбатальоны. Они друг с другом не мирились. И вот оно все летало с одной стороны на другую. Разбивали магазины целенаправленно, мародерили", — вспоминают горожане.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
3 из 12

Украинские военные стреляли по жилым районам из "Градов". "Прилетело" и в школу №8, выбило все окна, в одном из классов упал потолок. Местный житель показал корреспонденту РИА Новости разрушенный класс. "Посмотрите. Пускай не говорят, что не было. Тут русских не было. Это было 16 марта", — сказал он.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
4 из 12

Несмотря на обстрелы, почти половина горожан по-прежнему остаются в своих домах.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
5 из 12

К мирным гражданам бойцы ВСУ относились агрессивно, а с российскими военными горожане подружились. "Они помогают, приносят продукты", — объясняют люди.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
6 из 12

Отступая, ВСУ взорвали мосты, заминировали объездные проселочные дороги. Первым делом саперам предстояло разминировать окрестности.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
7 из 12

В освобожденные районы начала поступать гуманитарная помощь, доставляют все самое необходимое.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
8 из 12

Выбитые из города украинские войска теперь наносят удары по Северодонецку со стороны Лисичанска.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
9 из 12

Мирные люди прячутся от обстрелов в основном в подвалах школ, где оборудованы бомбоубежища.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
10 из 12

Значительная часть домов в городе разбита.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
11 из 12

Во дворах встречаются свежие могилы: из-за постоянных обстрелов люди не могли похоронить близких на кладбище.

© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
12 из 12
Разрушенная часовня в Северодонецке.
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
 
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