https://ria.ru/20220615/sessiya-1795338611.html

Президенты Египта и Казахстана примут участие в сессии с Путиным на ПМЭФ

Президенты Египта и Казахстана примут участие в сессии с Путиным на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022

Президенты Египта и Казахстана примут участие в сессии с Путиным на ПМЭФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие очно и президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси в формате видеосвязи в пленарном заседании Петербургского... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T01:13

2022-06-15T01:13

2022-06-15T01:13

юрий ушаков

си цзиньпин

египет

россия

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

абдель фаттах ас-сиси

касым-жомарт токаев

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие очно и президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси в формате видеосвязи в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента РФ Владимира Путина, заявил во вторник журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.Ушаков подчеркнул, что Египет в этом году будет главным гостем ПМЭФ."Прибывает солидная делегация египетских и официальных лиц, и бизнесменов. Возглавит делегацию министр торговли и промышленности", — добавил помощник президента РФ.Ушаков отметил, что также в ходе пленарного заседания будет показано видеообращение председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/rech-1795333090.html

египет

россия

санкт-петербург

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юрий ушаков, си цзиньпин, египет, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), абдель фаттах ас-сиси, касым-жомарт токаев, казахстан, в мире, владимир путин