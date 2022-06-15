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Президенты Египта и Казахстана примут участие в сессии с Путиным на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022
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Президенты Египта и Казахстана примут участие в сессии с Путиным на ПМЭФ
Президенты Египта и Казахстана примут участие в сессии с Путиным на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022
Президенты Египта и Казахстана примут участие в сессии с Путиным на ПМЭФ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие очно и президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси в формате видеосвязи в пленарном заседании Петербургского... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T01:13
2022-06-15T01:13
юрий ушаков
си цзиньпин
египет
россия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
абдель фаттах ас-сиси
касым-жомарт токаев
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие очно и президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси в формате видеосвязи в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента РФ Владимира Путина, заявил во вторник журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.Ушаков подчеркнул, что Египет в этом году будет главным гостем ПМЭФ."Прибывает солидная делегация египетских и официальных лиц, и бизнесменов. Возглавит делегацию министр торговли и промышленности", — добавил помощник президента РФ.Ушаков отметил, что также в ходе пленарного заседания будет показано видеообращение председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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юрий ушаков, си цзиньпин, египет, россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), абдель фаттах ас-сиси, касым-жомарт токаев, казахстан, в мире, владимир путин
01:13 15.06.2022
 
Президенты Египта и Казахстана примут участие в сессии с Путиным на ПМЭФ

Ушаков: президенты Египта и Казахстана примут участие в сессии с Путиным на ПМЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума – 2022 (ПМЭФ) на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума – 2022 (ПМЭФ) на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума – 2022 (ПМЭФ) на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие очно и президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси в формате видеосвязи в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента РФ Владимира Путина, заявил во вторник журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"В этом мероприятии традиционно принимает участие наш президент и вместе с ним будет участвовать Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он будет присутствовать на подиуме. И так же президент арабской республики Египет Абдул-Фаттах Сиси в формате вкс", — сказал Ушаков.
Ушаков подчеркнул, что Египет в этом году будет главным гостем ПМЭФ.
"Прибывает солидная делегация египетских и официальных лиц, и бизнесменов. Возглавит делегацию министр торговли и промышленности", — добавил помощник президента РФ.
Ушаков отметил, что также в ходе пленарного заседания будет показано видеообращение председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
00:05
Помощник Путина рассказал, чему президент посвятит свою речь на ПМЭФ
 
Юрий УшаковСи ЦзиньпинЕгипетРоссияСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Абдель Фаттах ас-СисиКасым-Жомарт ТокаевКазахстанВ миреВладимир Путин
 
 
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