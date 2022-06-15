Президенты Египта и Казахстана примут участие в сессии с Путиным на ПМЭФ
Ушаков: президенты Египта и Казахстана примут участие в сессии с Путиным на ПМЭФ
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума – 2022 (ПМЭФ) на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума – 2022 (ПМЭФ) на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие очно и президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси в формате видеосвязи в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента РФ Владимира Путина, заявил во вторник журналистам помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"В этом мероприятии традиционно принимает участие наш президент и вместе с ним будет участвовать Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он будет присутствовать на подиуме. И так же президент арабской республики Египет Абдул-Фаттах Сиси в формате вкс", — сказал Ушаков.
"Прибывает солидная делегация египетских и официальных лиц, и бизнесменов. Возглавит делегацию министр торговли и промышленности", — добавил помощник президента РФ.
Ушаков отметил, что также в ходе пленарного заседания будет показано видеообращение председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.