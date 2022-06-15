17:23 15.06.2022 (обновлено: 19:39 15.06.2022)
Минфин США ввел санкции против трех физлиц из России, Швеции и с Украины
Минфин США ввел санкции против трех физических лиц из России, Швеции и с Украины
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. США в среду ввели санкции против трех физических лиц из России, Украины и Швеции, следует из обнародованного на сайте американского Минфина документа.
По информации ведомства, в санкционный список попали гражданин Швеции Антон Тулин, россиянин Александр Жучковский и украинец Станислав Шевчук. Последние двое лиц, как утверждается, связаны с националистической организацией "Русское имперское движение" (РИД).
Как пояснили в министерстве финансов, США внесли организацию в список террористических еще в 2020 году и считают, что связанные с ней лица "несут существенных риск проведения террористических актов". По данным США, Шевчук, который является представителем организации в Европе, посещал США в 2017 году с целью установления связей между организацией и ультраправыми националистическими группировками в Америке и вплоть до 2019 года выступал на различных мероприятиях в Европе от имени организации.
Жучковский, по данным США, с 2014 года активно занимался привлечением финансирования для организации в соцсетях, собрал "более 200 миллионов рублей на покупку оружия и военного оборудования". По информации Вашингтона, он продолжил работу по вооружению организации с началом конфликта на Украине, а также "преподавал в партизанском центре РИД в Санкт-Петербурге".
Гражданин Швеции Тулин, согласно пояснениям Минфина, включен в санкционный список за то, что "принимал участие в террористической подготовке даже после того, как был осужден за атаку 2017 года в Швеции". "Это демонстрирует то, что он продолжает являться террористической угрозой", - заявили в Минфине, не уточняя, с какой организацией связан мужчина.
Введение американских санкций означает, что счета и имущества включенных в список лиц на территории США блокируются, гражданам США запрещено взаимодействие с ними.