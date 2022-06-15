Рейтинг@Mail.ru
Минфин США ввел санкции против трех физлиц из России, Швеции и с Украины - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795541946.html
Минфин США ввел санкции против трех физлиц из России, Швеции и с Украины
Минфин США ввел санкции против трех физлиц из России, Швеции и с Украины - РИА Новости, 15.06.2022
Минфин США ввел санкции против трех физлиц из России, Швеции и с Украины
США в среду ввели санкции против трех физических лиц из России, Украины и Швеции, следует из обнародованного на сайте американского Минфина документа. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:23
2022-06-15T19:39
в мире
швеция
русское имперское движение
сша
россия
украина
министерство финансов сша
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100704/47/1007044746_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c0719fae30d3a29927652cafb1a955ef.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. США в среду ввели санкции против трех физических лиц из России, Украины и Швеции, следует из обнародованного на сайте американского Минфина документа.По информации ведомства, в санкционный список попали гражданин Швеции Антон Тулин, россиянин Александр Жучковский и украинец Станислав Шевчук. Последние двое лиц, как утверждается, связаны с националистической организацией "Русское имперское движение" (РИД).Как пояснили в министерстве финансов, США внесли организацию в список террористических еще в 2020 году и считают, что связанные с ней лица "несут существенных риск проведения террористических актов". По данным США, Шевчук, который является представителем организации в Европе, посещал США в 2017 году с целью установления связей между организацией и ультраправыми националистическими группировками в Америке и вплоть до 2019 года выступал на различных мероприятиях в Европе от имени организации.Жучковский, по данным США, с 2014 года активно занимался привлечением финансирования для организации в соцсетях, собрал "более 200 миллионов рублей на покупку оружия и военного оборудования". По информации Вашингтона, он продолжил работу по вооружению организации с началом конфликта на Украине, а также "преподавал в партизанском центре РИД в Санкт-Петербурге".Гражданин Швеции Тулин, согласно пояснениям Минфина, включен в санкционный список за то, что "принимал участие в террористической подготовке даже после того, как был осужден за атаку 2017 года в Швеции". "Это демонстрирует то, что он продолжает являться террористической угрозой", - заявили в Минфине, не уточняя, с какой организацией связан мужчина.Введение американских санкций означает, что счета и имущества включенных в список лиц на территории США блокируются, гражданам США запрещено взаимодействие с ними.
https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795458733.html
https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html
швеция
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100704/47/1007044746_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_423b19c797bc7e3e679a7100af235040.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, русское имперское движение, сша, россия, украина, министерство финансов сша, санкции
17:23 15.06.2022 (обновлено: 19:39 15.06.2022)
 
Минфин США ввел санкции против трех физлиц из России, Швеции и с Украины

Минфин США ввел санкции против трех физических лиц из России, Швеции и с Украины

© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. США в среду ввели санкции против трех физических лиц из России, Украины и Швеции, следует из обнародованного на сайте американского Минфина документа.
По информации ведомства, в санкционный список попали гражданин Швеции Антон Тулин, россиянин Александр Жучковский и украинец Станислав Шевчук. Последние двое лиц, как утверждается, связаны с националистической организацией "Русское имперское движение" (РИД).
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
13:53
Politico: власти Украины признали неэффективность санкций против России
Как пояснили в министерстве финансов, США внесли организацию в список террористических еще в 2020 году и считают, что связанные с ней лица "несут существенных риск проведения террористических актов". По данным США, Шевчук, который является представителем организации в Европе, посещал США в 2017 году с целью установления связей между организацией и ультраправыми националистическими группировками в Америке и вплоть до 2019 года выступал на различных мероприятиях в Европе от имени организации.
Жучковский, по данным США, с 2014 года активно занимался привлечением финансирования для организации в соцсетях, собрал "более 200 миллионов рублей на покупку оружия и военного оборудования". По информации Вашингтона, он продолжил работу по вооружению организации с началом конфликта на Украине, а также "преподавал в партизанском центре РИД в Санкт-Петербурге".
Гражданин Швеции Тулин, согласно пояснениям Минфина, включен в санкционный список за то, что "принимал участие в террористической подготовке даже после того, как был осужден за атаку 2017 года в Швеции". "Это демонстрирует то, что он продолжает являться террористической угрозой", - заявили в Минфине, не уточняя, с какой организацией связан мужчина.
Введение американских санкций означает, что счета и имущества включенных в список лиц на территории США блокируются, гражданам США запрещено взаимодействие с ними.
Люди делают покупки в супермаркете в Вашингтоне, округ Колумбия - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
08:00
"Расплачиваются за санкции". Инфляция в США и ЕС зашкаливает
 
В миреШвецияРусское имперское движениеСШАРоссияУкраинаМинистерство финансов СШАСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала