https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795541946.html

Минфин США ввел санкции против трех физлиц из России, Швеции и с Украины

Минфин США ввел санкции против трех физлиц из России, Швеции и с Украины - РИА Новости, 15.06.2022

Минфин США ввел санкции против трех физлиц из России, Швеции и с Украины

США в среду ввели санкции против трех физических лиц из России, Украины и Швеции, следует из обнародованного на сайте американского Минфина документа. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:23

2022-06-15T17:23

2022-06-15T19:39

в мире

швеция

русское имперское движение

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министерство финансов сша

санкции

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. США в среду ввели санкции против трех физических лиц из России, Украины и Швеции, следует из обнародованного на сайте американского Минфина документа.По информации ведомства, в санкционный список попали гражданин Швеции Антон Тулин, россиянин Александр Жучковский и украинец Станислав Шевчук. Последние двое лиц, как утверждается, связаны с националистической организацией "Русское имперское движение" (РИД).Как пояснили в министерстве финансов, США внесли организацию в список террористических еще в 2020 году и считают, что связанные с ней лица "несут существенных риск проведения террористических актов". По данным США, Шевчук, который является представителем организации в Европе, посещал США в 2017 году с целью установления связей между организацией и ультраправыми националистическими группировками в Америке и вплоть до 2019 года выступал на различных мероприятиях в Европе от имени организации.Жучковский, по данным США, с 2014 года активно занимался привлечением финансирования для организации в соцсетях, собрал "более 200 миллионов рублей на покупку оружия и военного оборудования". По информации Вашингтона, он продолжил работу по вооружению организации с началом конфликта на Украине, а также "преподавал в партизанском центре РИД в Санкт-Петербурге".Гражданин Швеции Тулин, согласно пояснениям Минфина, включен в санкционный список за то, что "принимал участие в террористической подготовке даже после того, как был осужден за атаку 2017 года в Швеции". "Это демонстрирует то, что он продолжает являться террористической угрозой", - заявили в Минфине, не уточняя, с какой организацией связан мужчина.Введение американских санкций означает, что счета и имущества включенных в список лиц на территории США блокируются, гражданам США запрещено взаимодействие с ними.

https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795458733.html

https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, швеция, русское имперское движение, сша, россия, украина, министерство финансов сша, санкции