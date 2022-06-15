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Чижов считает разговоры о седьмом пакете санкций преждевременными - РИА Новости, 15.06.2022
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Чижов считает разговоры о седьмом пакете санкций преждевременными
Чижов считает разговоры о седьмом пакете санкций преждевременными - РИА Новости, 15.06.2022
Чижов считает разговоры о седьмом пакете санкций преждевременными
Разговоры о седьмом пакете санкций ЕС против РФ преждевременны, так как он может быть только газовым, а на это ЕС не готов, заявил РИА Новости постпред РФ при... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:33
2022-06-15T15:33
пмэф-2022
экономика
петербургский международный экономический форум (фонд)
санкт-петербург
владимир чижов
санкции в отношении россии
санкции
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Разговоры о седьмом пакете санкций ЕС против РФ преждевременны, так как он может быть только газовым, а на это ЕС не готов, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Седьмой пакет может быть только газовым, ничего больше не осталось. На газ они пока не готовы. Значит, что разговоры о седьмом пакете несколько преждевременны", - сказал он на полях ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, владимир чижов, санкции в отношении россии, санкции
15:33 15.06.2022
 
Чижов считает разговоры о седьмом пакете санкций преждевременными

Постпред при ЕС Чижов: седьмой пакет санкций может быть газовым, на это Евросоюз не готов

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Разговоры о седьмом пакете санкций ЕС против РФ преждевременны, так как он может быть только газовым, а на это ЕС не готов, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Седьмой пакет может быть только газовым, ничего больше не осталось. На газ они пока не готовы. Значит, что разговоры о седьмом пакете несколько преждевременны", - сказал он на полях ПМЭФ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15:10ПМЭФ-2022
Седьмой пакет санкций ЕС будет стратегической ошибкой, считает Чижов
 
ПМЭФ-2022ЭкономикаПетербургский международный экономический форум (фонд)Санкт-ПетербургВладимир ЧижовСанкции в отношении РоссииСанкции
 
 
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