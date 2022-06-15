https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795497164.html

Чижов считает разговоры о седьмом пакете санкций преждевременными

Чижов считает разговоры о седьмом пакете санкций преждевременными - РИА Новости, 15.06.2022

Чижов считает разговоры о седьмом пакете санкций преждевременными

Разговоры о седьмом пакете санкций ЕС против РФ преждевременны, так как он может быть только газовым, а на это ЕС не готов, заявил РИА Новости постпред РФ при... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:33

2022-06-15T15:33

2022-06-15T15:33

пмэф-2022

экономика

петербургский международный экономический форум (фонд)

санкт-петербург

владимир чижов

санкции в отношении россии

санкции

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Разговоры о седьмом пакете санкций ЕС против РФ преждевременны, так как он может быть только газовым, а на это ЕС не готов, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Седьмой пакет может быть только газовым, ничего больше не осталось. На газ они пока не готовы. Значит, что разговоры о седьмом пакете несколько преждевременны", - сказал он на полях ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, владимир чижов, санкции в отношении россии, санкции