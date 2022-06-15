Рейтинг@Mail.ru
Седьмой пакет санкций ЕС будет стратегической ошибкой, считает Чижов - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ПМЭФ-2022
Главные события Петербургского международного экономического форума.
https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795490502.html
Седьмой пакет санкций ЕС будет стратегической ошибкой, считает Чижов
Седьмой пакет санкций ЕС будет стратегической ошибкой, считает Чижов - РИА Новости, 15.06.2022
Седьмой пакет санкций ЕС будет стратегической ошибкой, считает Чижов
Седьмой пакет санкций ЕС против РФ будет стратегической ошибкой, если его примут, Москва будет разбираться с этим, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:10
2022-06-15T15:38
россия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
пмэф-2022
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир чижов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105731/87/1057318758_435:88:3243:1668_1920x0_80_0_0_dc151b7bca0df312f8fb84ac93df3c71.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Седьмой пакет санкций ЕС против РФ будет стратегической ошибкой, если его примут, Москва будет разбираться с этим, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Если они пойдут и на эту стратегическую ошибку, тогда и будем разбираться", - сказал он на полях ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220614/krizis-1795028405.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105731/87/1057318758_509:0:2733:1668_1920x0_80_0_0_03a852efdad1af7749ffa256af2eee64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир чижов
15:10 15.06.2022 (обновлено: 15:38 15.06.2022)
 
Седьмой пакет санкций ЕС будет стратегической ошибкой, считает Чижов

Постпред при ЕС Чижов: седьмой пакет санкций ЕС против России будет стратегической ошибкой

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Седьмой пакет санкций ЕС против РФ будет стратегической ошибкой, если его примут, Москва будет разбираться с этим, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
"Если они пойдут и на эту стратегическую ошибку, тогда и будем разбираться", - сказал он на полях ПМЭФ.
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 08:00
Европа на пороге нового кризиса. Миграционного и не только
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ПМЭФ-2022РоссияЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении РоссииСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Владимир Чижов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала