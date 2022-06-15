https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795490502.html

Седьмой пакет санкций ЕС будет стратегической ошибкой, считает Чижов

Седьмой пакет санкций ЕС будет стратегической ошибкой, считает Чижов - РИА Новости, 15.06.2022

Седьмой пакет санкций ЕС будет стратегической ошибкой, считает Чижов

Седьмой пакет санкций ЕС против РФ будет стратегической ошибкой, если его примут, Москва будет разбираться с этим, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:10

2022-06-15T15:10

2022-06-15T15:38

россия

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

пмэф-2022

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир чижов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Седьмой пакет санкций ЕС против РФ будет стратегической ошибкой, если его примут, Москва будет разбираться с этим, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Если они пойдут и на эту стратегическую ошибку, тогда и будем разбираться", - сказал он на полях ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220614/krizis-1795028405.html

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир чижов