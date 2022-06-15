https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795490502.html
Седьмой пакет санкций ЕС будет стратегической ошибкой, считает Чижов
Седьмой пакет санкций ЕС будет стратегической ошибкой, считает Чижов - РИА Новости, 15.06.2022
Седьмой пакет санкций ЕС будет стратегической ошибкой, считает Чижов
Седьмой пакет санкций ЕС против РФ будет стратегической ошибкой, если его примут, Москва будет разбираться с этим, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:10
2022-06-15T15:10
2022-06-15T15:38
россия
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
пмэф-2022
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир чижов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Седьмой пакет санкций ЕС против РФ будет стратегической ошибкой, если его примут, Москва будет разбираться с этим, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Если они пойдут и на эту стратегическую ошибку, тогда и будем разбираться", - сказал он на полях ПМЭФ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220614/krizis-1795028405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир чижов
15:10 15.06.2022 (обновлено: 15:38 15.06.2022)
Седьмой пакет санкций ЕС будет стратегической ошибкой, считает Чижов
Постпред при ЕС Чижов: седьмой пакет санкций ЕС против России будет стратегической ошибкой