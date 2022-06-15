https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795404652.html

Работа с Россией продолжается без нарушения санкций, заявил Токаев

Работа с Россией продолжается без нарушения санкций, заявил Токаев - РИА Новости, 15.06.2022

Работа с Россией продолжается без нарушения санкций, заявил Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна не должна нарушать санкции, введенные Западом против РФ, но работа с Россией продолжается без их... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:57

2022-06-15T11:57

2022-06-15T13:50

санкции в отношении россии

россия

казахстан

в мире

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 15 июн – РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна не должна нарушать санкции, введенные Западом против РФ, но работа с Россией продолжается без их нарушения."Санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики", - сказал Токаев в интервью телеканалу "Россия 24".Тем не менее, по словам казахстанского лидера, в ходе телефонных переговоров и очных встреч с президентом РФ Владимиром Путиным он заверил, что все договоренности, связанные с экономическим сотрудничеством России и Казахстана, остаются в силе. "Мы будем продолжать работать, Казахстан ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств. Это было бы неправильно, это было бы, в конце концов, неоправданно с точки зрения перспективы", - заключил глава государства.Президент подчеркнул, что Казахстан сегодня взаимодействует с российским правительством "в учащенном ритме" и достигает необходимых договоренностей, не нарушая при этом санкции. "Есть сложные вопросы, которые требуют времени для понимания, как можно разрешить ту или иную возникшую ситуацию, но опять же мы находим решения этих вопросов. Ситуация уникальная, никто не мог ожидать, что мы будем жить именно в этой реальности. Но она существует, поэтому мы должны справиться с этими вопросами, которые исходят из этой реальности", - добавил Токаев.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220417/kazakhstan-1783784191.html

https://ria.ru/20220119/soyuzniki-1768641173.html

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казахстан

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, россия, казахстан, в мире, касым-жомарт токаев