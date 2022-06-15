https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795383862.html

Экономика справляется с санкционным давлением, заявил Мишустин

Экономика справляется с санкционным давлением, заявил Мишустин - РИА Новости, 15.06.2022

Экономика справляется с санкционным давлением, заявил Мишустин

Российская экономика на данном этапе справляется с санкционным давлением, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:11

2022-06-15T11:11

2022-06-15T12:11

экономика

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

михаил мишустин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российская экономика на данном этапе справляется с санкционным давлением, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."В целом можно сказать, что на данном этапе наша экономика справляется с санкционным давлением. В значительной степени этому способствуют и решения, принятые в рамках достижения национальных целей развития до 2030 года", - сказал Мишустин на сессии ПМЭФ "Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления".Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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санкт-петербург

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил мишустин