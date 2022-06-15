11:11 15.06.2022 (обновлено: 12:11 15.06.2022)
Экономика справляется с санкционным давлением, заявил Мишустин
Мишустин: российская экономика на данном этапе справляется с санкционным давлением
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на вводной стратегической сессии "Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления" в Координационном центре правительства РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на вводной стратегической сессии "Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления" в Координационном центре правительства РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российская экономика на данном этапе справляется с санкционным давлением, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"В целом можно сказать, что на данном этапе наша экономика справляется с санкционным давлением. В значительной степени этому способствуют и решения, принятые в рамках достижения национальных целей развития до 2030 года", - сказал Мишустин на сессии ПМЭФ "Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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