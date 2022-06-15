https://ria.ru/20220615/rech-1795333090.html

Помощник Путина рассказал, чему президент посвятит свою речь на ПМЭФ

Помощник Путина рассказал, чему президент посвятит свою речь на ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022

Помощник Путина рассказал, чему президент посвятит свою речь на ПМЭФ

Президент РФ Владимир Путин большую часть своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме посвятит задачам экономического развития,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T00:05

2022-06-15T00:05

2022-06-15T00:06

россия

экономика

владимир путин

юрий ушаков

общество

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин большую часть своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме посвятит задачам экономического развития, стимулирования деловой активности и укрепления внешних торгово-инвестиционных связей России, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков."Президент посвятит значительную часть своего выступления задачам, которые сегодня стоят перед Россией, которые будут стоять завтра - задачи по обеспечению дальнейшего экономического развития страны, стимулированию внутренней деловой активности, созданию комфортных условий для ведения бизнеса и укреплению внешних торгово-инвестиционных связей", — сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20220614/peregovory-1795255383.html

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россия, экономика, владимир путин, юрий ушаков, общество