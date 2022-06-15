https://ria.ru/20220615/rashkin-1795477686.html

Рашкина перевели на должность советника ЦК КПРФ

Рашкина перевели на должность советника ЦК КПРФ - РИА Новости, 15.06.2022

Рашкина перевели на должность советника ЦК КПРФ

Экс-депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин переведен на пост советника Центрального комитета КПРФ, главой столичного горкома партии вместо него будет назначен... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:39

2022-06-15T14:39

2022-06-15T16:01

политика

валерий рашкин

госдума рф

кпрф

александр ющенко

россия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин переведен на пост советника Центрального комитета КПРФ, главой столичного горкома партии вместо него будет назначен Николай Зубрилин, заявил РИА Новости депутат ГД, глава пресс-службы фракции Александр Ющенко."Принято было решение о переводе Рашкина на должность советника ЦК КПРФ с возложением на него федеральных задач в рамках партии. Обязанности первого секретаря (московского горкома - ред.) возложены на Николая Зубрилина", - уточнил политик по итогам заседания президиума ЦК КПРФ.Госдума 25 мая лишила депутата от КПРФ Рашкина мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора Калининского районного суда Саратовской области по делу о незаконной охоте. Депутат был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться еще на два. Вакантный мандат Рашкина КПРФ передаст супруге координатора движения "Левый фронт" Анастасии Удальцовой.

https://ria.ru/20220606/rashkin-1793471237.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, валерий рашкин, госдума рф, кпрф, александр ющенко, россия