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Рашкина перевели на должность советника ЦК КПРФ - РИА Новости, 15.06.2022
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Рашкина перевели на должность советника ЦК КПРФ
Рашкина перевели на должность советника ЦК КПРФ - РИА Новости, 15.06.2022
Рашкина перевели на должность советника ЦК КПРФ
Экс-депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин переведен на пост советника Центрального комитета КПРФ, главой столичного горкома партии вместо него будет назначен... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:39
2022-06-15T16:01
политика
валерий рашкин
госдума рф
кпрф
александр ющенко
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин переведен на пост советника Центрального комитета КПРФ, главой столичного горкома партии вместо него будет назначен Николай Зубрилин, заявил РИА Новости депутат ГД, глава пресс-службы фракции Александр Ющенко."Принято было решение о переводе Рашкина на должность советника ЦК КПРФ с возложением на него федеральных задач в рамках партии. Обязанности первого секретаря (московского горкома - ред.) возложены на Николая Зубрилина", - уточнил политик по итогам заседания президиума ЦК КПРФ.Госдума 25 мая лишила депутата от КПРФ Рашкина мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора Калининского районного суда Саратовской области по делу о незаконной охоте. Депутат был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться еще на два. Вакантный мандат Рашкина КПРФ передаст супруге координатора движения "Левый фронт" Анастасии Удальцовой.
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политика, валерий рашкин, госдума рф, кпрф, александр ющенко, россия
14:39 15.06.2022 (обновлено: 16:01 15.06.2022)
 
Рашкина перевели на должность советника ЦК КПРФ

Экс-депутата Госдумы Рашкина перевели на должность советника Центрального комитета КПРФ

© РИА Новости / Вадим Федотов / Перейти в фотобанкВалерий Рашкин
Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Вадим Федотов
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Валерий Рашкин . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Экс-депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин переведен на пост советника Центрального комитета КПРФ, главой столичного горкома партии вместо него будет назначен Николай Зубрилин, заявил РИА Новости депутат ГД, глава пресс-службы фракции Александр Ющенко.
"Принято было решение о переводе Рашкина на должность советника ЦК КПРФ с возложением на него федеральных задач в рамках партии. Обязанности первого секретаря (московского горкома - ред.) возложены на Николая Зубрилина", - уточнил политик по итогам заседания президиума ЦК КПРФ.
Госдума 25 мая лишила депутата от КПРФ Рашкина мандата в связи с вступлением в силу в отношении него обвинительного приговора Калининского районного суда Саратовской области по делу о незаконной охоте. Депутат был приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться еще на два. Вакантный мандат Рашкина КПРФ передаст супруге координатора движения "Левый фронт" Анастасии Удальцовой.
Бывший депутат Государственной Думы РФ от КПРФ Валерий Рашкин - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 14:20
Конституционный суд отказался принять жалобу экс-депутата Рашкина
 
ПолитикаВалерий РашкинГосдума РФКПРФАлександр ЮщенкоРоссия
 
 
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