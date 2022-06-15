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Путин поговорил по телефону с главой ЮАР - РИА Новости, 15.06.2022
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Путин поговорил по телефону с главой ЮАР
Путин поговорил по телефону с главой ЮАР - РИА Новости, 15.06.2022
Путин поговорил по телефону с главой ЮАР
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой ЮАР Сирилом Рамафосой, стороны обсудили продовольственную безопасность, в том числе поставки... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:49
2022-06-15T17:55
политика
юар
россия
владимир путин
сирил рамафоса
украина
брикс
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой ЮАР Сирилом Рамафосой, стороны обсудили продовольственную безопасность, в том числе поставки сельхозпродукции и удобрений РФ в Африку, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе южноафриканской стороны."Выражено удовлетворение достигнутым уровнем стратегического партнерства двух стран. Подчеркнут обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной областях. Подробно рассмотрены вопросы продовольственной безопасности, в том числе поставок российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на Африканский континент, в частности в ЮАР", - говорится в сообщении."Владимир Путин и Сирил Рамафоза также обменялись мнениями по ситуации на Украине. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.Лидеры также отметили важность совместной работы в рамках БРИКС в целях дальнейшего укрепления его роли в мировой политике и экономике.
https://ria.ru/20220603/putin-1792895698.html
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политика, юар, россия, владимир путин, сирил рамафоса, украина, брикс
17:49 15.06.2022 (обновлено: 17:55 15.06.2022)
 
Путин поговорил по телефону с главой ЮАР

Президент Путин поговорил по телефону с главой ЮАР

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой ЮАР Сирилом Рамафосой, стороны обсудили продовольственную безопасность, в том числе поставки сельхозпродукции и удобрений РФ в Африку, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе южноафриканской стороны.
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"Выражено удовлетворение достигнутым уровнем стратегического партнерства двух стран. Подчеркнут обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной областях. Подробно рассмотрены вопросы продовольственной безопасности, в том числе поставок российской сельскохозяйственной продукции и удобрений на Африканский континент, в частности в ЮАР", - говорится в сообщении.
"Владимир Путин и Сирил Рамафоза также обменялись мнениями по ситуации на Украине. Условлено о продолжении личных контактов", - говорится в сообщении.
Лидеры также отметили важность совместной работы в рамках БРИКС в целях дальнейшего укрепления его роли в мировой политике и экономике.
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