https://ria.ru/20220615/putin-1795426797.html

Путин проведет два международных разговора в среду

Путин проведет два международных разговора в среду - РИА Новости, 15.06.2022

Путин проведет два международных разговора в среду

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет два международных телефонных разговора, а также несколько рабочих встреч, среди которых - совещание с главой... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:35

2022-06-15T12:35

2022-06-15T12:53

владимир путин

политика

сергей куликов

роснано

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет два международных телефонных разговора, а также несколько рабочих встреч, среди которых - совещание с главой акционерного общества "Роснано" Сергеем Куликовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сегодня у президента запланировано два международных телефонных разговора, несколько рабочих встреч и отдельно сегодня будет совещание президента с Сергеем Куликовым, главой "Роснано", - сказал Песков журналистам.Он указал на то, что президент предпочитает лично заслушать доклад о том, "как идёт процесс оздоровления компании и что там происходит"."Компания важная, на неё потрачено много денег, есть проблема долгов. Но в то же время компания выкарабкивается", - добавил представитель Кремля.Песков отметил, что сегодня Путин работает в Кремле, а в Санкт-Петербург, где проходит юбилейный ПМЭФ, глава государства приедет завтра.

https://ria.ru/20220615/putin-1795339600.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, политика, сергей куликов, роснано