https://ria.ru/20220615/putin-1795426797.html
Путин проведет два международных разговора в среду
Путин проведет два международных разговора в среду - РИА Новости, 15.06.2022
Путин проведет два международных разговора в среду
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет два международных телефонных разговора, а также несколько рабочих встреч, среди которых - совещание с главой... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:35
2022-06-15T12:35
2022-06-15T12:53
владимир путин
политика
сергей куликов
роснано
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет два международных телефонных разговора, а также несколько рабочих встреч, среди которых - совещание с главой акционерного общества "Роснано" Сергеем Куликовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сегодня у президента запланировано два международных телефонных разговора, несколько рабочих встреч и отдельно сегодня будет совещание президента с Сергеем Куликовым, главой "Роснано", - сказал Песков журналистам.Он указал на то, что президент предпочитает лично заслушать доклад о том, "как идёт процесс оздоровления компании и что там происходит"."Компания важная, на неё потрачено много денег, есть проблема долгов. Но в то же время компания выкарабкивается", - добавил представитель Кремля.Песков отметил, что сегодня Путин работает в Кремле, а в Санкт-Петербург, где проходит юбилейный ПМЭФ, глава государства приедет завтра.
https://ria.ru/20220615/putin-1795339600.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, сергей куликов, роснано
12:35 15.06.2022 (обновлено: 12:53 15.06.2022)
Путин проведет два международных разговора в среду
Президент Путин проведет два международных разговора и несколько рабочих встреч в среду
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет два международных телефонных разговора, а также несколько рабочих встреч, среди которых - совещание с главой акционерного общества "Роснано" Сергеем Куликовым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня у президента запланировано два международных телефонных разговора, несколько рабочих встреч и отдельно сегодня будет совещание президента с Сергеем Куликовым
, главой "Роснано
", - сказал Песков журналистам.
Он указал на то, что президент предпочитает лично заслушать доклад о том, "как идёт процесс оздоровления компании и что там происходит".
"Компания важная, на неё потрачено много денег, есть проблема долгов. Но в то же время компания выкарабкивается", - добавил представитель Кремля.
Песков отметил, что сегодня Путин работает в Кремле, а в Санкт-Петербург
, где проходит юбилейный ПМЭФ
, глава государства приедет завтра.