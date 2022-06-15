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Ракеты "Протон" будут запускать спутники минимум до 2026 года - РИА Новости, 15.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/proton-1795531910.html
Ракеты "Протон" будут запускать спутники минимум до 2026 года
Ракеты "Протон" будут запускать спутники минимум до 2026 года - РИА Новости, 15.06.2022
Ракеты "Протон" будут запускать спутники минимум до 2026 года
Ракеты "Протон" будут запускать спутники как минимум до 2026 года включительно, сообщил журналистам в среду гендиректор государственного предприятия... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:00
2022-06-15T17:12
космос - риа наука
протон
фгуп "космическая связь"
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
гкнпц имени м. в. хруничева
санкт-петербург
алексей варочко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Ракеты "Протон" будут запускать спутники как минимум до 2026 года включительно, сообщил журналистам в среду гендиректор государственного предприятия "Космическая связь" Алексей Волин. "До 2026 года "Протоны" точно еще остаются", - сказал Волин на Петербургском международном экономическом форуме.Он уточнил, что несмотря на скорый вывод "Протонов" из эксплуатации, пока планов по использованию аналогичной по грузоподъемности "Ангары" у предприятия нет.Под следующий спутник, который должен обновить группировку "Космической связи" - "Экспресс-АМУ4", уже зарезервирован "Протон" с разгонным блоком "Бриз", рассказал Волин.Ранее сообщалось, что эксплуатация ракет "Протон", работающих на токсичном топливе – несимметричном диметилгидразине, завершится в 2025 году, а им на смену придет "Ангара-А5" с двигателями на паре кислород-керосин. Как сообщал гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко, Россия может запустить еще 14 "Протонов" до этого времени.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/roskosmos-1795342359.html
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космос - риа наука, протон, фгуп "космическая связь", россия, гкнпц имени м. в. хруничева, санкт-петербург, алексей варочко
17:00 15.06.2022 (обновлено: 17:12 15.06.2022)
 
Ракеты "Протон" будут запускать спутники минимум до 2026 года

"Космическая связь": ракеты "Протон" будут запускать спутники минимум до 2026 года

© РИА Новости / Олег Урусов / Перейти в фотобанкРакета космического назначения (РКН)
Ракета космического назначения (РКН) - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Олег Урусов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Ракеты "Протон" будут запускать спутники как минимум до 2026 года включительно, сообщил журналистам в среду гендиректор государственного предприятия "Космическая связь" Алексей Волин.
"До 2026 года "Протоны" точно еще остаются", - сказал Волин на Петербургском международном экономическом форуме.
Подготовка к запуску ракеты-носителя Союз-2.1а - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
03:05Хочу стать космонавтом
Роскосмос пересматривает космическую программу
Он уточнил, что несмотря на скорый вывод "Протонов" из эксплуатации, пока планов по использованию аналогичной по грузоподъемности "Ангары" у предприятия нет.
Под следующий спутник, который должен обновить группировку "Космической связи" - "Экспресс-АМУ4", уже зарезервирован "Протон" с разгонным блоком "Бриз", рассказал Волин.
Ранее сообщалось, что эксплуатация ракет "Протон", работающих на токсичном топливе – несимметричном диметилгидразине, завершится в 2025 году, а им на смену придет "Ангара-А5" с двигателями на паре кислород-керосин. Как сообщал гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко, Россия может запустить еще 14 "Протонов" до этого времени.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Установка в вертикальное положение ракеты-носителя Протон-М с многофункциональным лабораторным модулем Наука для российского сегмента МКС на стартовом комплексе космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 12:02
Рогозин рассказал, для чего можно использовать ракеты "Протон"
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Космос - РИА НаукаПротонФГУП "Космическая связь"РоссияГКНПЦ имени М. В. ХруничеваСанкт-ПетербургАлексей Варочко
 
 
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