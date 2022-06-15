https://ria.ru/20220615/proton-1795531910.html

Ракеты "Протон" будут запускать спутники минимум до 2026 года

Ракеты "Протон" будут запускать спутники минимум до 2026 года - РИА Новости, 15.06.2022

Ракеты "Протон" будут запускать спутники минимум до 2026 года

Ракеты "Протон" будут запускать спутники как минимум до 2026 года включительно, сообщил журналистам в среду гендиректор государственного предприятия... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:00

2022-06-15T17:00

2022-06-15T17:12

космос - риа наука

протон

фгуп "космическая связь"

петербургский международный экономический форум — 2022

россия

гкнпц имени м. в. хруничева

санкт-петербург

алексей варочко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Ракеты "Протон" будут запускать спутники как минимум до 2026 года включительно, сообщил журналистам в среду гендиректор государственного предприятия "Космическая связь" Алексей Волин. "До 2026 года "Протоны" точно еще остаются", - сказал Волин на Петербургском международном экономическом форуме.Он уточнил, что несмотря на скорый вывод "Протонов" из эксплуатации, пока планов по использованию аналогичной по грузоподъемности "Ангары" у предприятия нет.Под следующий спутник, который должен обновить группировку "Космической связи" - "Экспресс-АМУ4", уже зарезервирован "Протон" с разгонным блоком "Бриз", рассказал Волин.Ранее сообщалось, что эксплуатация ракет "Протон", работающих на токсичном топливе – несимметричном диметилгидразине, завершится в 2025 году, а им на смену придет "Ангара-А5" с двигателями на паре кислород-керосин. Как сообщал гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко, Россия может запустить еще 14 "Протонов" до этого времени.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/roskosmos-1795342359.html

https://ria.ru/20220411/proton-1782876708.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

космос - риа наука, протон, фгуп "космическая связь", россия, гкнпц имени м. в. хруничева, санкт-петербург, алексей варочко