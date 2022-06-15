https://ria.ru/20220615/privivka-1795597787.html

Гинцбург рассказал, кому надо прививаться от оспы обезьян

Гинцбург рассказал, кому надо прививаться от оспы обезьян - РИА Новости, 15.06.2022

Гинцбург рассказал, кому надо прививаться от оспы обезьян

Применять поголовную вакцинацию против оспы обезьян сейчас нет никаких оснований, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T20:28

2022-06-15T20:28

2022-06-15T22:40

петербургский международный экономический форум — 2022

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр гинцбург

оспа обезьян

вакцинация

общество

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санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Применять поголовную вакцинацию против оспы обезьян сейчас нет никаких оснований, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он пояснил, что латентный период для данной инфекции составляет две недели, поэтому если привить человека в течение четырех-пяти дней после контакта, то это гарантированно защитит его.По данным ВОЗ, врачи уже выявили более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах.Это редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Как правило, заболевание протекает в легкой форме и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.Юбилейный, XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/ospa-1795562120.html

https://ria.ru/20220615/ospa-1795596246.html

россия

санкт-петербург

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

петербургский международный экономический форум (фонд), александр гинцбург, оспа обезьян, вакцинация, общество, россия, санкт-петербург, здоровье - общество