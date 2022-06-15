https://ria.ru/20220615/privivka-1795597787.html
Гинцбург рассказал, кому надо прививаться от оспы обезьян
Гинцбург рассказал, кому надо прививаться от оспы обезьян - РИА Новости, 15.06.2022
Гинцбург рассказал, кому надо прививаться от оспы обезьян
Применять поголовную вакцинацию против оспы обезьян сейчас нет никаких оснований, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор НИЦ эпидемиологии и... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T20:28
2022-06-15T20:28
2022-06-15T22:40
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оспа обезьян
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Применять поголовную вакцинацию против оспы обезьян сейчас нет никаких оснований, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он пояснил, что латентный период для данной инфекции составляет две недели, поэтому если привить человека в течение четырех-пяти дней после контакта, то это гарантированно защитит его.По данным ВОЗ, врачи уже выявили более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах.Это редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Как правило, заболевание протекает в легкой форме и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.Юбилейный, XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петербургский международный экономический форум (фонд), александр гинцбург, оспа обезьян, вакцинация, общество, россия, санкт-петербург, здоровье - общество
20:28 15.06.2022 (обновлено: 22:40 15.06.2022)
Гинцбург рассказал, кому надо прививаться от оспы обезьян
Гинцбург: если оспа обезьян все же придет в Россию, прививать нужно только контактных лиц
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Применять поголовную вакцинацию против оспы обезьян сейчас нет никаких оснований, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Если придется применять имеющуюся вакцину, то надо ее применять в эпидемиологическом отношении очень грамотно. <...> Имеется в виду, если человек с симптомами заболевания, то надо установить круг контактных лиц и провакцинировать их. Но не более того", — сказал он.
Он пояснил, что латентный период для данной инфекции составляет две недели, поэтому если привить человека в течение четырех-пяти дней после контакта, то это гарантированно защитит его.
По данным ВОЗ
, врачи уже выявили более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах.
Это редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Как правило, заболевание протекает в легкой форме и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. В Агентстве по здравоохранению Британии отмечали, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может передаваться при тесном контакте с инфицированным человеком.
Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
Юбилейный, XXV ПМЭФ
проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.